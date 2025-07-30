Плейхабы против смартфонов: как отвлечь ребенка от телефона и заставить его двигаться

У ученых накопилось довольно много исследований о том, что гаджеты негативно влияют на психическое и физическое здоровье детей. И родителей все больше беспокоит, что все свободное время ребенок проводит в смартфоне. Озабочены этим и медики, констатирующие рост числа хронических заболеваний у подростков в результате снижения физической активности. Свое решение этой проблемы предложили девелоперы — вместо привычных детских площадок во дворах они устраивают так называемые плейхабы, большие пространства для игр, предназначенное для длительного активного отдыха всей семьей. Так, в ЖК «Остафьево», расположенном на территории Новой Москвы готовится к открытию уже второй игровой хаб. Как это влияет на здоровье подрастающего поколения, — в материале «Газеты.Ru».

Большинство (72%) родителей и их детей в возрасте от 4 до 15 лет назвали подвижные игры с элементом бега самым полезным и любимым видом активности. Главная причина довольно банальна: во время таких игр дети выпускают энергию и эмоции, что положительно сказывается на их дальнейшем, более спокойном, поведении дома. Еще 16% выступили «за» катание на велосипеде или роликах всей семьей. 12% считают, что нет ничего лучше для детского организма, чем интеллектуальное развитие и дворовые словесные игры по типу «съедобное-не съедобное», «светофор», «колечко». Такие данные получили аналитики девелопера «Самолет» в ходе исследования предпочтений горожан.

ВОЗ рекомендует

С аналитиками согласны и медики. Еще в 2022 году Всемирный альянс в интересах физической активности детей выявил, что уровень физической нагрузки у подростков во всем мире (комплексная оценка активности проводилась в 57 странах) определенно недостаточен. И если изначальной причиной была пандемия ковида, то сегодня — это потеря интереса к урокам физкультуры, увеличение времени, проводимого за гаджетами, негативные реакции на рост учебной нагрузки в школе, снижение совместных физических занятий с членами семьи и в специализированных секциях.

А ведь Всемирная организация здравоохранения давно рекомендует: дети от 1 года до 5 лет должны двигаться не менее трех часов в день, дети и подростки от 5 до 17 лет — получать умеренную или интенсивную физическую нагрузку не менее 60 минут ежедневно.

Однако в реальности эта цифра меньше — недавнее исследование, проведенное в 29 странах, свидетельствует о том, что дети в возрасте от 3 до 12 лет проводят на свежем воздухе в среднем всего 60–165 минут в день.

close Пресс-служба «Самолет»

Ответ девелоперов

Тревогу пока никто не бьет, но продуктологи активно думают над новыми фишками в благоустройстве дворов жилых комплексов. Что интересно и вполне логично: пары с детьми оказались самыми требовательными к наполнению придомовой территории. Список наиболее желаемых опций при покупке квартиры возглавили детские игровые площадки — ими интересуются 70% потенциальных покупателей. Родители также хотят видеть во дворе обширное озеленение (57%), удобные пешеходные дорожки (53%), workout зоны (41%), универсальные спортивные площадки (38%), крытые беседки (23%) и каток (15%).

Другими словами, к качественному досугу рядом с домом семьи с детьми не менее требовательны, чем к планировкам квартир или близости образовательных учреждений.

Так появились плейхабы — многофункциональные игровые пространства с широким набором активностей для детей и подростков разных возрастов. Основу таких пространств составляют три ключевых компонента: яркая и запоминающаяся тематика, большая территория и широкий выбор различных активностей.

Важная особенность плейхаба заключается в том, что он вписан в ландшафт и учитывает его особенности. Бегать по горкам намного веселее, чем по ровной резиновой поверхности. Если вокруг площадки есть много растений, это помогает придумывать дополнительные игровые сценарии.

Здесь настолько интересно, что площадка притягивает не только местных жителей, но и людей из других районов. А вокруг самих плейхабов могут открываться кафе, детские магазины, центры развития, пункты проката инвентаря, клубы и пр.

close Пресс-служба «Самолет»

Как в Зазеркалье

Девелоперы стараются отвечать на запросы покупателей. Например, ЖК «Остафьево» от девелопера «Самолет» — один из многих в Новой Москве. Здесь к открытию готовится уже второй плейхаб. И если первое игровое пространство строилось вокруг идеи морских путешествий и маяка как доминанты, то новый вдохновлен культовой «Алисой в Стране чудес».

Территория пространства состоит из восьми смысловых зон. Для малышей здесь обустроят мягкую безопасную территорию с песочницами и сенсорными столами для игры с песком и водой, а детей постарше ждут тоннели, батуты, горки и поляны для игры в волейбол и бадминтон. Центральным элементом хаба станет многоуровневый веревочный парк с шестью башнями из лиственницы — идеальное место для физической активности и захватывающих игр.

Отдельно стоит упомянуть еще одну важную составляющую формулы плейхабов — геопластику. За счет большой площади таких пространств девелоперы получают возможность поиграть с ландшафтом и тем самым создать еще более разнообразную среду для игр и приключений. Привычные нам плоские поверхности на детских площадках особо не оставляют места для фантазии и интриги, а в окружении искусственных холмов можно почувствовать себя настоящим исследователем.

Пока дети веселятся, родители могут быть спокойны — современные детские площадки полностью отвечают всем требованиям безопасности.

Все дорожки в плейхабах выполнены из резины, щепы и гравия — материалов, которые значительно смягчают падения и тем самым защищают детей от ссадин и царапин. Сами игровые элементы тоже бережно проектируются с учетом того, что ими будут пользоваться очень активные и любопытные искатели приключений: за безопасность отвечают устойчивые конструкции, отсутствие острых углов и малые перепады высот.

Плейхаб рассчитан на длительное времяпрепровождение всей семьей, поэтому здесь нужно пространство для игр детей разного возраста, а также места отдыха для взрослых — для них надо продумать площадку, где можно укрыться от дождя и солнца, почитать книгу на скамейке.

Площадку органично вписали в существующую застройку. Более половины всей ее территории занимает озеленение. Деревья разных пород, кустарники, цветники и натуральные покрытия из песка, дерева и гравия создадут эффект настоящего леса.

close Пресс-служба «Самолет»

Здесь также есть поляна, где зимой можно слепить снежную бабу, летом — позагорать, а также проводить детские праздники и квесты. В отличие от обычного парка, плейхаб рассчитан на активный отдых. И чем больше разнообразных физических нагрузок в нем предусмотрено, чем больше сенсорно-тактильных ощущений и игровых сценариев — тем лучше.

Медики также подтверждают, что подобные игровые пространства позволяют сформировать у детей правильное отношение к физической активности и приучить их к движению с самого раннего детства.