Складировали мусор и покупали газовые баллончики: что известно о погибших при взрыве в Ивделе

В Ивделе в жилом доме, который не был газифицирован, произошел взрыв, а затем начался пожар. По предварительным данным, жильцы одной из квартир установили себе большой газовый баллон, который взорвался. Спасатели нашли два тела, еще семеро человек, в том числе сотрудник МЧС, пострадали. В части квартир есть разрушения, повреждения получили и припаркованные рядом автомобили. Местные утверждают, что жильцы квартиры-эпицентра складировали мусор и вели закрытый образ жизни.

Ночью в одной из квартир пятиэтажки на улице Карла Маркса в свердловском городе Ивделе, предположительно, взорвался газовый баллон. Два человека погибли, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что очевидцы позвонили в дежурную часть в 02:55.

«После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе восемь детей. <...> По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в данной квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала», — сказал Горелых.

По данным местной прокуратуры, в еще шесть человек пострадали, они проживали в квартирах поблизости от эпицентра инцидента. Сейчас они находятся в больнице, у них диагностированы отравление угарным газом и гипертонический крис как реакция на стресс. Горелых отметил, что медицинская помощь понадобилась и сотруднику МЧС.

«По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую ЦРБ», — сказано в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас в муниципалитете введен режим ЧС. Дом оцепили, там работают сотрудники правоохранительных органов под руководством начальника местной полиции Анатолия Тагильцева.

Судя по кадрам с места происшествия, квартира, где был хлопок, практически полностью выгорела. Соседние квартиры также пострадали. Повреждения получили и три припаркованных у подъезда легковых автомобиля. Сейчас следователи рассматривают разные версии произошедшего. Специалисты намерены оценить устойчивость конструкций дома.

«Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении местной прокуратуры.

По данным E1.ru, некоторые эвакуированные жители сейчас находятся у родственников, для них также развернули пункт временного размещения в гостинице «Ивдель».

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«Все было разрушено»

В прокуратуре сообщили, что в квартире, где произошел взрыв, проживали два человека, они пользовались бытовым газом в баллонах. Эту информацию подтверждают и соседи. Как рассказала E1.ru местная жительница, в разрушенной квартире жили мужчина и женщина в возрасте, они вели замкнутый образ жизни.

«Они часто таскали к себе всякие вещи с улицы. И пахло у них из квартиры неприятно, на лестничной клетке запах был. Не знаю, откуда у них взялся газовый баллон. Дом, кстати, не газифицирован, у нас электрические плиты. Но у них вроде бы были долги за коммуналку. Видела однажды, как они покупали маленькие газовые баллончики в магазине. А тот, что взорвался, был очень большой, пожарные сказали, больше метра», — рассказала она.

E1.ru выяснил, что тела погибших принадлежат 67-летнему Виктору Шутову (собственник квартиры) и его 69-летней сожительнице Галине Осиповой.

Соседи, живущие напротив квартиры-эпицентра взрыва, рассказали изданию, что ночью проснулись от взрыва, у них выбило входную дверь.

«Мы быстро собрали детей и выбежали. Муж поцарапался, когда выносил детей из квартиры. Из того, что осталось от двери. Все было разрушено, мы отодвигали эту дверь, чтобы пройти», — рассказала женщина.

Кроме этого, в их легковой автомобиль прилетела входная дверь подъезда, машина повреждена.

Другой житель дома также проснулся от сильного взрыва. В коридоре он почувствовал запах газа. Мужчина не смог выйти из квартиры, так как входную дверь заклинило. Он оторвал ручку, выбил дверь плечом и выбежал в подъезд.

«Там был черный густой дым. Понял, что уже начал задыхаться, и быстро выбежал из подъезда. И вижу — горит второй этаж», — рассказал мужчина Telegram-каналу Mash Ural.

Некоторые жильцы не смогли эвакуировать животных, они остались в квартирах. Специалисты пока не дают людям зайти в дом и забрать их.