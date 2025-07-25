Путь лидера. Почему иностранные госуправленцы едут учиться в Россию

В июле в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовала Летняя школа Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для иностранных управленцев. Участниками образовательной программы стали 110 молодых госслужащих и парламентариев из более 40 стран. Почему сегодня образовательные кадровые программы, в рамках которых российская сторона готова делиться достижениями и передовыми решениями, востребованы не только в РФ, но и за ее пределами? С какими ожиданиями едут в РФ иностранные гости и какие впечатления и компетенции они увозят с собой? В феномене популярности российской школы госуправления разбиралась «Газета.Ru».

Летняя школа государственных управленцев — формат уникальный. РФ идет по пути конструктивного доброжелательного взаимодействия со странами-партнерами и готова к открытому диалогу и обмену мнениями и лучшими практиками в самых различных вопросах. Из этой мысли родилась идея запуска программы, которая призвана познакомить иностранных госслужащих и парламентариев с российской моделью государственного и муниципального управления.

В 2024 году президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам обеспечить разработку и реализацию такой программы, направленной на распространение в дружественных иностранных государствах, в том числе в Азии и Африке, лучших российских практик в различных сферах деятельности — от госуправления до цифровизации. Через год Летняя школа стартовала.

Иностранные гости из Мали, Коста-Рики, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Нигерии, Сербии, Италии, ЮАР, Черногории, Боснии и Герцеговины и многих других стран приехали в Россию, чтобы перенять российский опыт организации кадровой системы. Программа позволяет по-новому взглянуть на модель государственного управления, которая применяется в нашей стране. С собой участники летней школы увезут знания, опыт, много новой информации и компетенций. Все это они смогут применять на практике, смещая акценты в сторону особенностей государственных систем их стран. Инициативы, подобные Летней школе, решают глобальные задачи: помогают в формировании нового класса управленческой элиты — поколения, которое сможет менять мир к лучшему.

«Широкий международный состав Первой Летней школы для государственных управленцев демонстрирует возрастающий интерес к российской модели государственного управления, ориентированной на создание возможностей для самореализации детей и молодых людей. Наш опыт интересен и развивающимся странам глобального Юга, и постсоветскому пространству, и государствам Европы», — прокомментировал начало работы Летней школы руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Молодежная политика, цифровизация или гуманитарный вектор

Программа для участников Летней школы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи составлена с учетом самых актуальных задач. Слушателям доступны кейсы по государственному управлению и молодежной политике, управлению командой и лидерству, цифровизации и развитию территорий, по международному гуманитарному сотрудничеству. С 22 по 27 июля пройдет ряд деловых мероприятий — возможность обсудить насущные вопросы и рассказать о собственных ожиданиях. Также для гостей школы будут организованы культурные мероприятия, которые позволят лучше понимать культурный код России. Например, иностранные гости увидят отрывки из знаменитых балетных постановок «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Вальс цветов», а также поучаствуют в спортивной игре «Тропа героев» и даже споют песни у костра.

«Старт Летней школы для молодых управленцев из 42 стран в «Сенеже» — яркое подтверждение востребованности российского опыта на международном уровне. За последние годы Россия выстроила, без преувеличения, уникальную экосистему возможностей для молодежи, охватывающую все ключевые сферы самореализации — от образования и волонтерства до предпринимательства, творчества и госуправления. Глобальные вызовы требуют компетентных, инициативных лидеров нового поколения. Российская модель, с ее акцентом на практико-ориентированность, поддержку инициативы снизу и формирование чувства сопричастности, предлагает комплексный ответ на эти запросы. Успехи наших молодых управленцев, вышедших из этой системы, и растущая активность молодежи говорят сами за себя», — отметил Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф.

По его словам, особую ценность в подобных мероприятиях представляет совместная работа участников из разных стран. В их открытости и диалоге создается фундамент для доверия и общих ценностей.

Почему это важно?

В пользу эффективности российской школы госуправления говорят прежде всего опыт, компетенции и профессиональный уровень молодых ребят, которые реализуют себя на государственной службе в России. За последние годы для них созданы возможности для самореализации в зависимости от личного запроса. Для этих целей были запущены проекты «Лидеры России», «Время героев», «Школа мэров», «Школа губернаторов» (ВШГУ), Высшая школа управления кадрами (ВШУК), а также платформа «Россия — страна возможностей».

Социальные лифты для молодых управленцев позволяют развивать важную сферу деятельности за счет талантливых молодых людей. По сути, РФ запустила кузницу кадров, которая год за годом укрепляет каркас госуправления.

«Последовательная кадровая политика позволяет привлекать к решению задач государственного уровня по-настоящему заинтересованных, высокопрофессиональных людей, которым небезразлично будущее страны и ее граждан», — полагает Маргарита Лисничая, политолог, член Экспертного клуба «Дигория». По ее словам, Россия задает тренд на формирование современного поколения эффективных госслужащих и управленцев-патриотов и готова делиться опытом подготовки таких кадров с другими государствами, которые ставят национальные интересы во главу угла.

О заинтересованности в более глубоком погружении в российские подходы госуправления говорит большое количество участников Летней школы 2025 года. При том, что такой формат был предложен впервые. Можно предполагать, что сказываются не только современные реалии, но и многолетний опыт прошлого. В XX веке многие будущие лидеры Египта, Сирии, Албании, ЮАР, Монголии и других стран получали военное и политическое образование в советских академиях. Продолжение этой традиции видится в возобновлении контактов для обучения иностранных военнослужащих и управленцев. Этот факт, а также современное место РФ в глобальной повестке способствуют тому, что все больше стран проявляют интерес к российскому опыту управления, выстроенному Владимиром Путиным.

Суверенитет и взаимное уважение

У участников Летней школы 2025 большие ожидания от визита в РФ. Так, Луиза Кальветт Коста приехала из Бразилии. Она является советником министерства здравоохранения и признается, что видит у РФ и Латинской Америки много общего. Поэтому укрепление международного молодежного сотрудничества выглядит очень своевременным. «Россия продвигает идеи многополярности, которые, как мы верим, важны для подлинной независимости Латинской Америки и Бразилии. Нам нужно иметь отношения, основанные на взаимном интересе, взаимном признании суверенитета и уважении. Мы видим, что Россия верит в эти идеи и реализует их в своей политике, в том числе на внешнем контуре. Мир идет к многополярности, и Россия занимает важное место в этом процессе», — отметила Луиза Кальветт Коста.

Хименес Бастидас Габриэль Алехандро, начальник отдела министерства народной власти иностранных дел Венесуэлы, считает, что опыт российских коллег поможет ему в работе. «Каждое решение, принимаемое правительством РФ, ориентировано на помощь людям, развитие страны. Другой интересный момент — упор в подготовке кадров на национальную историю, культуру, патриотизм», — поделился Алехандро.

Рамазан Торрес Марлийсон Андрес прилетел в российскую столицу из Коста-Рики. У себя на родине он исполняет обязанности мэра небольшого города Тиларан, привлекающего туристов национальными парками и удивительной природой. Андрес считает, что для маленьких стран особенно важно принимать участие в образовательных программах, подобных Летним школам ДВФМ. «Все страны мира смотрят новости и видят, как Россия стремится стать одним из мировых лидеров. Это пробуждает интерес стран по всему миру. У нас большие ожидания от программы — мы хотим узнать историю, как вы стали лидерами в ряде сфер. Школа ДВФМ — место, где мы можем лучше узнать о вашем опыте».

Участник Летней школы из Южно-Африканской Республики, член парламента Восточно-Капской Провинции ЮАР Кенако Секунджало Мкива отметил, что больше всего в этом проекте его заинтересовало, что ЮАР и Россия могут наладить сотрудничество, которое продвинет страны вперед во многих сферах: от социального развития до социальных программ и политики. По его мнению, это способно изменить облик экономики для молодежи и всего мира в целом.

Летняя школа управленцев — формат, объединивший людей с разным бэкграундом. В этом еще один несомненный плюс: в одном месте собрались молодые люди, которые имеют за плечами определенный опыт на государственной службе. Поскольку он сформировался совершенно в разных обстоятельствах и системах координат, то можно говорить об его уникальности. Такие встречи обогащают и заряжают, дают мотивацию для движения вперед.

И, конечно, молодые управленцы, которые находятся только в начале своего профессионального пути, увозят с собой впечатления от общения с коллегами и многие процессы начинают оценить через призму единых ценностей. Причем эти ценности базируются на желании созидать во благо общества, которое сегодня верит в молодое поколение и доверяет его выбору.