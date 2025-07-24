Опасные упражнения. Как увлечение китайской гимнастикой довело россиянку до тюрьмы?

В Москве суд приговорил бывшего администратора салона красоты Наталью Миненкову к четырем годам колонии за связи с нежелательной организацией. По версии следствия, центр, где она 10 лет практикует китайскую гимнастику, был связан с организацией, выступающей против правительства КНР. Как цигун довел россиянку до тюрьмы — разбиралась «Газета.Ru».

От городского фестиваля до тюрьмы

К вечеру 23 июля в небольшом зале Тушинского районного суда не осталось свободных мест. На оглашение приговора 48-летней Наталье Миненковой собралось больше 20 человек. По меньшей мере половина из присутствующих — группа поддержки.

В ожидании процесса, который задержали на три часа, товарищи обвиняемой сидели на лавочке и тихо переговаривались, изредка возмущаясь большому количеству журналистов.

«Сначала подходят с улыбкой, просят комментарий, расспрашивают про дело, а потом пишут ерунду про Госдеп США», — негодует бойкая женщина в очках.

Прессы на заседание действительно собралось много. Повышенное внимание к делу Миненковой вызвано тем, что больше года россиянка провела за решеткой из-за увлечения учением «Фалунь Дафа» («Фалуньгун»).

По версии следствия, ассоциация «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», в которой Миненкова несколько лет изучала цигун, связана сразу с двумя организациями, признанными в России нежелательными — британской «Фалунь Дафа» и американской «Друзья Фалуньгун».

В список запрещенных Генпрокуратура РФ внесла их в июле 2020-го. Что в них криминального, надзорное ведомство не объясняло, ограничившись лаконичным «представляют угрозу безопасности России».

Как пояснил корреспонденту «Газеты.Ru» адвокат подсудимой Леонид Соловьев, учение Фалуньгун основано на буддийской традиции, йоге и определенных этических положениях отставного китайского военного Ли Хунчжи , в том числе антикоммунистических идеях.

«Это учение зародилось в Китае, называется Фалуньгун или Фалунь Дафа. Оно распространено по всему миру. В разных странах есть и разрешенные организации, которые его придерживаются, и запрещенные», — пояснил юрист.

Фалуньгун в Китае Фалуньгун была основана в Китае в 1992 году. Ее идеолог — отставной военный Ли Хунчжи. На пике популярности, в 1999 году, движение насчитывало несколько миллионов человек. В том же году китайские власти запретили организацию, обвинив в ереси и доведении последователей до самоубийств. Сам Хунчжи уехал в США.

Московский центр, о котором идет речь в уголовном деле, был официально зарегистрирован в России больше 20 лет назад и все эти годы его члены совершенно не интересовали сотрудников правоохранительных органов. В списке нежелательных он тоже не значится.

Столичные адепты китайского учения проводили свои концерты и мастер-классы , которые без проблем согласовывали местные власти.

«Примерно год назад у нас было мероприятие в формате танцев и музыки, наши сторонники, демонстрировали культуру Китая, показывали упражнения. Мероприятия проходили в Бирюлевском Парке, парк Видное в Подмосковье. В рамках концерта на городском фестивале искусства национальных культур «Окский меридиан» у нас тоже был концерт». Из показаний свидетеля по делу

Наталья стала лидером «Центра духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» несколько лет назад, а в мае 2024 года была задержана оперативниками. По словам адвоката, чтобы хоть как-то подтвердить незаконную деятельность любителей йоги, в группу даже внедрили оперативника ФСБ. Правда, как отмечает Соловьев, собрать вещественные доказательства ему не удалось.

«В их учении все крутится вокруг доброты, терпения и отказа от вредных привычек. Не вяжется это с экстремизмом. Да, они критикуют и правящую партию Китая, но это тоже не запрещено. По Конституции России у каждого человека есть право исповедовать любую религию, вы можете верить в кого угодно — хоть в Христа, хоть в Будду, хоть в макаронного монстра, главное — не выходить за рамки. По мнению следствия, Миненкова вышла за них, контактируя с нежелательными организациями. Якобы она пропагандировала их деятельность и распространяла символы. Правда, доказательств этих контактов нет — ни денег, ни переписки, ни встреч. Единственное, что связывает эти организации — название» Леонид Соловьев, адвокат подсудимой

Помимо этого, в обвинительном заключении по делу (есть в распоряжении «Газеты.Ru») говорится, что Наталья организовывала изучение книги «Чжуань Фалунь», признанной в России экстремистской. Правда, найти тех, кто мог бы подтвердить этот факт, тоже не удалось.

«Китай преследует»

Как только подсудимую завели в зал, журналисты засыпали ее вопросами — чем занималась ваш центр, за что вас судят?

«Мы работали совершенно официально, ничего не пропагандировали. Эта организация была нужна, просто чтобы легально заниматься упражнениями в России» , — говорит Миненкова и машет рукой друзьям.

Последнее слово она начала с рассказа о том, как учение отставного китайского военного Ли Хунчжи изменило ее жизнь.

«Прошли мои проблемы с желудком, я перестала мучиться от ангины, но самое главное, я увидела себя со стороны и начала совершенствовать свой скверный характер, вследствие которого распалась моя семья и не складывались отношения с близкими, коллегами и друзьями. Однажды родная сестра, с которой раньше мы постоянно ссорились, а теперь у нас очень теплые, добрые отношения, сказала мне: «Наташа, раньше ты была такой стервой, а сейчас ты так сильно изменилась», — уверяла подсудимая.

По ее словам, доказательств ее вины у суда нет, а причины задержания нужно искать в Китае. Следующие 15 минут (большую часть речи) Миненкова посвятила рассказу о гонениях на последователей Ли Хунчжи в Поднебесной.

«Я ходила к депутатам, писала письма, посещала форумы, выходила с одиночным пикетом к консульству Китая, участвовала в мероприятиях, призывающих обратить внимание на репрессии в Гонконге <...>. Для меня это важно. Важно не молчать», — уверяет Миненкова.

Пока она перечисляла, сколько человек пострадало от «тоталитарного режима китайских властей», некоторые единомышленники подсудимой качали головой и вытирали слезы. Глядя на эту картину, приставы многозначительно переглядывались, с трудом сдерживая улыбки.

По словам Натальи, на скамье подсудимых она оказалась «из-за дружбы двух стран».

«В 2001 году между Россией и Китаем был заключен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем говорится, что ни одна сторона не допускает создания и деятельности на своей территории организаций, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной ценности другой договаривающейся стороны», — зачитывала с листа россиянка.

В конце своей речи, Миненкова обратилась к судье с просьбой защитить ее права. Ее друзья встретили финал монолога бурными аплодисментами.

Спустя полчаса последовательнице «китайской ереси» вынесли приговор — четыре года колонии общего режима. Также суд лишил ее права заниматься общественной и политической деятельностью, в частности, использовать интернет в течение 7 лет.

«Ты молодец, Наташа!» — крикнула на прощание одна из слушательниц, покидая зал суда.