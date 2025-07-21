Бокс, симрейсинг, скалодром: как Москва популяризирует активный образ жизни

На центральных бульварах Москвы каждый найдет свое спортивное увлечение. Москвичи и туристы могут сходить на боксерский мастер-класс, покидать мяч в кольцо, покорить скалодром и даже прокатиться на виртуальной гоночной машине в профессиональном симуляторе.

Москва не просто делает доступным массовый спорт, но еще и предлагает самые разные современные и традиционные направления. На городских площадках бок о бок соседствуют пиклбол, городки, симрейсинг, петанк, а также баскетбол и бокс. Попробовать свои силы в любом из этих направлений может абсолютно каждый — бесплатно, с профессиональным инвентарем и поддержкой опытных наставников.

Но главное — спорт становится не только трендом, но и важной частью жизни, помогая детям и молодежи выбирать полезные занятия вместо вредных привычек и зависимостей. Рассказываем, как Москва превращает бульвары в спортивные центры притяжения для людей всех возрастов и интересов.

Сила удара и точность броска на одной площадке

На Петровском бульваре недавно собрались поклонники боевых искусств. Долгожданным гостем площадки «Московских сезонов» стал чемпион по смешанным единоборствам и популярный тренер Джефф Монсон. Он лично провел тренировку и раздал автографы.

Пока все ждали легенду, ведущий успел выяснить, что девушек, занятых единоборствами, собралось значительно больше, чем представителей сильного пола. На звезду пришли посмотреть, например, победительница шести чемпионатов России по смешанным боевым искусствам (ММА), обладательница второго юношеского разряда по боксу, тренер по рукопашному бою и даже две ценительницы боевой гимнастики. Самый юный зритель Миша — каратист с белым поясом — тоже с трепетом ждал легендарного бойца.

Когда Джефф Монсон наконец добрался, на нескольких счастливчиках он показал свои навыки. Никто из присутствующих, естественно, не пострадал, а для того, чтобы объяснить большинство приемов, бойцу даже не приходилось касаться оппонентов. Он, кстати, хорошо говорит по-русски и свободно отвечал на все вопросы собравшихся. Легендарный боксер отметил, что он всегда стремился оказывать помощь людям, а сейчас работает 29 его школ — все они бесплатные.

close Mos.ru

В завершение мини-занятия легендарный боксер провел автограф- и фотосессию, уделив внимание каждому пришедшему. Кстати, недавно на площадке был Алексей Олейник, боец ММА, который также демонстрировал свои приемы, делал фотографии с фанатами и раздавал автографы. А в начале августа ожидается визит знаменитого боксера Дениса Лебедева.

Петровский бульвар — одно из самых любимых пространств активных москвичей. Здесь все посвящено боксу и баскетболу: тренировки, мастер-классы профессионалов и спортивные шоу. С 09:00 до 22:00 каждый день для молодых и опытных бойцов внутри павильона-клетки доступны разные груши, а у любителей баскетбола в распоряжении кольца и мячи. Любой может подойти к сотруднику на площадке, задать интересующие вопросы и приступить к занятию.

«Многие заходят поиграть в баскетбол по дороге домой, на работу. Кто-то ни разу не пробовал, а кто-то вспоминает молодость. Гости самых разных возрастов — и дедушки, и бабушки, и мальчики, и девочки. Помню, зашла бабушка: казалось бы, 82 года, а с ходу закинула три мяча и пошла дальше по своим делам. Баскетбол, спорт и любые хобби в целом отлично объединяют. Здесь я познакомился с хорошими людьми, и заново влюбился в баскетбол, когда, казалось бы, был уже в шаге от того, чтобы его бросить. Открыл для себя совершенно другую его сторону. Еще очень понравилось тренировать детей — в прошлом я занимался со своей школьной командой», — отмечает тренер Олег.

Покорить вершину, прокатиться на виртуальном спорткаре, сыграть в пиклбол и не только

На Тверском бульваре спортивное занятие по душе найдется для каждого. Например, можно попробовать свои силы на скалодроме. Здесь ждут всех желающих в возрасте от трех лет и весом до 90 килограммов. Больше всего здесь понравится новичкам и тем, кто еще не знаком со скалолазанием, а если для кого-то задача покажется слишком легкой — инструкторы с удовольствием придумают трассу посложнее.

close Mos.ru

«Это очень классный новый вид спорта, которым сейчас интересуются люди всех возрастов. Каждый, кто занимается скалолазанием, подтвердит: комьюнити у нас очень заряженное, позитивное, все ребята готовы оказать поддержку. Я считаю, надо попробовать хотя бы раз в жизни», — с восхищением рассказывает инструктор Максим.

Другой захватывающий вид спорта — симрейсинг. На Тверском бульваре благодаря специальному симулятору можно бесплатно прокатиться на гоночном автомобиле по трассе «Нижегородское кольцо». Каждый месяц машина меняется.

«В таблице лидеров может оказаться любой, но, когда люди без опыта пробуют в первый раз, они понимают, что все не так просто, как кажется. Чтобы немного облегчить задачу, мы не выводим на максимум обратную связь у руля, а сопротивление при нажатии педали уменьшили примерно в два раза», — говорит Иван, главный техник по симуляторам в павильонах.

Сейчас на 18 площадках по всей столице проходит пятый этап Гран-при «Московских сезонов» по симрейсингу с денежными призами. На следующих выходных, 26 и 27 июля, можно посетить удобную локацию, на месте зарегистрироваться и совершить заезд, который длится 10 минут. На каждой площадке определят победителя, который получит 80 тысяч рублей. Обладатель второго места заберет 60 тысяч рублей, а третьего — 40. Для профессионалов, которые уже показали достойные результаты, доступны гонки в про-классе и еще более ценные призы.

Прогуливаясь дальше по бульвару, можно открыть для себя и другие спортивные увлечения. В тени раскидистых деревьев расположились шахматные столики, где игроки, склонившись над досками, сосредоточенно обдумывают каждый ход. А неподалеку, на аккуратной песчаной площадке, дети и взрослые с азартом осваивают петанк. Эта французская игра, где металлическими шарами нужно попасть как можно ближе к маленькому деревянному шарику — кошонету, собирает все больше поклонников среди москвичей и туристов.

Чуть дальше можно услышать знакомый стук дерева по дереву — это развернулась площадка для старинной игры — городков. Сегодня она собирает поклонников всех возрастов. Родители показывают детям, как правильно бить, «серебряные» москвичи с азартом спорят о правилах, а туристы с интересом наблюдают за необычной для них забавой.

«Городки — игра с характером. Кажется простой, но, чтобы уверенно выбивать фигуры, нужно много практики. Важна не столько сила удара, сколько точность и понимание физики полета биты. Приятно видеть столько людей, это ведь не просто спорт — это часть нашей культуры, сохранившаяся через поколения», — отмечает москвич Виктор.

close Mos.ru

А ритмичное постукивание целлулоидного шарика выдает зону пинг-понга. Здесь царит особая атмосфера: одни играют вдумчиво, отрабатывая крученые подачи, другие смеются над неудачными ударами, а самые азартные громко считают очки. Столы никогда не пустуют — у них не прочь провести время и школьники после уроков, и офисные работники в обеденный перерыв.

А почти в самом конце бульвара, на площади Никитские Ворота, расположилась площадка для игры в пиклбол. Это что-то вроде гибрида тенниса, бадминтона и пинг-понга. Игроки с ракетками, напоминающими увеличенные настольные, ловко перекидывают перфорированный мяч через низкую сетку.

Сейчас, чтобы открыть для себя новое спортивное увлечение или вспомнить приобретенные когда-то навыки, достаточно выйти в парк или на бульвар. Такой подход меняет привычки. Когда спорт буквально за углом, проще сделать его частью своей жизни. И, как показывает практика, это работает — площадки не пустуют, а у москвичей появляются новые увлечения.