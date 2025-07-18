Праздник природы в сердце Москвы. Какие площадки фестиваля «Цветы и сады» нужно увидеть?

Лето в Москве в самом разгаре, и, несмотря на переменчивую погоду, город превращается в настоящий оазис зелени, цветов и ландшафтного искусства благодаря фестивалю «Цветы и сады», который уже прочно занял свое место среди самых ярких событий столицы. Какие площадки и локации стали самыми популярными у жителей и гостей столицы — в материале «Газеты.Ru».

Ландшафтный фестиваль «Сады и цветы» в рамках проекта «Лето в Москве» проводит город совместно с предпринимателями. Ведущие российские ландшафтные дизайнеры продолжают превращать мегаполис в место для неспешных прогулок и отдыха в живописных цветущих садах. В течение сезона москвичи и туристы смогут посетить около 70 садов и других зеленых пространств в разных уголках города.

Фестиваль «Сады и цветы» формирует комфортное городское пространство нового типа — места для спокойного отдыха, визуального вдохновения и природной терапии. Его участники создают выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, арт-объектами и флористическими инсталляциями, которые приглашают москвичей и гостей столицы иначе взглянуть на мегаполис.

Тропический водопад на Манежной площади

На Манежной площади развернулась одна из самых масштабных по размерам и замыслу площадка фестиваля. Здесь разместился настоящий ботанический сад с редкими растениями со всех континентов: экзотические юкки и гигантский бамбук, элегантная мушмула японская, олеандр разнообразных расцветок, выразительный сумах пушистый, новозеландский лен, различные виды пальм и диковинный банан Энсета Маурели. Площадь тропического леса в центре города составляет более 1,7 тыс. квадратных метров.

Поскольку тропики невозможно представить без шума воды, главными достопримечательностями площадки стали утопающий в зелени восьмиметровый водопад и пруд с карпами. Они расположены в уютном внутреннем дворе и окружены столиками уличного кафе.

Площадь Революции: винтажный маркет в тени лип

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Площадь Революции на время фестиваля превратилась в винтажный маркет, окруженный пятиметровыми липами и редкими для Москвы трехметровыми южными шелковицами. В центре, возле изящных пергол для выступления музыкантов, раскинулся дланевидный клен с кроной диаметром около пяти метров.

Архитектура строений маркета отсылает к антикварным лавкам: хрустальные люстры, кованые и деревянные элементы торговых павильонов, галерей и открытых прилавков выдержаны в едином стиле и создают атмосферу для уютных и неспешных прогулок.

Гостям площадки предлагают не только пройтись по необычным торговым рядам, но и отдохнуть в лаундж-зоне или летнем баре. Здесь можно послушать музыкантов, посмотреть фэшн-показы или заглянуть в модный поп-ап.

Многоярусный лес у Российской государственной библиотеки

Лестница перед Российской государственной библиотекой вновь стала любимым местом встреч жителей и туристов. В этом году пространство украсили ливанские кедры, горные сосны, дланевидные клены, падубы и рододендроны. Среди луговых трав и цветов порхают бабочки, а многоуровневые посадки создают эффект настоящего ярусного леса. Здесь можно почитать в тишине, отдохнуть и насладиться ароматом хвои.

Фестиваль оживает вместе с природой

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Горожане отмечают, что за последние годы фестиваль не просто украшает город, но и возвращает в него природу. Так, у ЦУМа в этом году были замечены и услышаны соловьи.

Здесь разбит выразительный сад, в котором зеленые холмы покрыты белыми гортензиями, злаками, ароматными травами и березами. Высажено около 90 деревьев (в том числе липы и яблони) и более 9 тыс. цветов и многолетников. Между холмами проходят дорожки, которые служат как для прогулок, так и в качестве подиума — например, для модных показов.

«Белый цвет олицетворяет чистоту и покой, а формы растений и берез создают атмосферу уединения, вызывая у посетителей поток воспоминаний и эмоций», — говорит ландшафтный куратор проекта Ольга Грибова.

Лесной оазис на Лубянской площади

Дизайнеры проекта «Сады и цветы» высадили порядка 300 деревьев на Лубянской площади. Здесь можно пройтись по настоящему лесу среди рябин, сосен и кленов. Плитка на тропинках имитирует гладь водоема. А декор в виде парусных яхт дарит южное настроение. Гуляя по такому пространству можно и вовсе забыть, что находишься в центре мегаполиса.

Торговый центр «Охотный Ряд»: лавандовый сад

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В этом сезоне террасы торгового центра «Охотный Ряд» преобразились в цветущий сад, словно перенесенный с южного побережья. Основой оформления стали лавандовые поля, создающие атмосферу французского Прованса. Здесь можно расположиться на мягких диванах, чтобы сделать перерыв во время прогулки по центру.

Плектрантусы и разноцветные петунии вдоль балюстрад торгового центра придают дополнительную декоративность и гармонируют с архитектурой старой Москвы. Вечером сад преображается благодаря художественной подсветке фонтанов.

Лимонный сад в Камергерском переулке

В Камергерском переулке создали стильную лаундж-зону посреди лимонного сада. Яркие плоды и ароматная зелень цитрусовых деревьев заряжают энергией, терракотовые керамические горшки переносят на южные террасы, а оливковые деревья и четырехметровые пинии напоминают средиземноморские пейзажи.

Топиарные фигуры лебедей и аистов на Тверской площади

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На Тверской площади открылась одна из самых живописных локаций фестиваля. Пространство напоминает экзотический сад, где гостей встречают редкие для московского климата растения: лигуструмы, лоропеталумы, османтусы, каллистемоны, лавры, падубы и фотинии в форме живых зонтов. В центре композиции — топиарные фигуры лебедей и аистов, искусно выполненные из живого самшита. Сад составлен из тысячи кустов и более 5 тыс. цветущих и декоративных растений. Для отдыха и неспешных прогулок предусмотрены лаундж-зоны с лавочками и навесами из натуральной зелени для тени.

«Москва с каждым годом приобретает черты города-курорта. Даже фотография цветущего дерева или клумбы способна подарить ощущение отдыха. Создать комфортную и красивую среду для горожан — одна из приоритетных задач фестиваля», — отмечает Ирина Сухотина, куратор проекта фестиваля «Сады и цветы».

Изящные сады раскинулись и на Новом Арбате. На нечетной стороне улицу украсил вертикальный двухуровневый тоннель с пышными розами и гортензиями, фотиниями, олеандрами и бересклетами. Его верхняя часть повторяет линии знаменитых зданий, напоминающих раскрытую книгу. Четная сторона превратилась в сад из белоснежных каплевидных конструкций с многоуровневыми посадками и ажурными перекрытиями. Здесь над пестрыми коврами многолетников возвышаются кроны боярышников, яблонь и кленов.

Кузнецкий Мост с садами и арками из живых растений

На Кузнецком Мосту появились уникальные ландшафтные решения. Часть улицы от Большой Дмитровки до Петровки превратилась в прогулочную зону с липами до семи метров высотой, цветочными композициями, зелеными арками и галереей с ампельными растениями. Другая часть, от Неглинной улицы до Рождественки, оформлена разноуровневыми зелеными композициями с каскадом воды, стекающей по ступеням, и липами с аккуратно подстриженными кронами.

Цветочное изобилие и ковры из плюща

Ярким акцентом фестиваля «Сады и цветы» стали разноцветные петунии, высаженные на каменных парапетах центральных набережных, в том числе Пречистенской и Москворецкой. Они также обрамляют конструкции Новоарбатского и других мостов в сердце столицы. В сочетании с сочной зеленью плектрантусов эти белые, лиловые, желтые и фиолетовые цветы помогают по-новому посмотреть на исторические места города.

В течение этого сезона в столице появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано более 500 тыс. растений. Многие из них, например, тропические экзоты, продолжат радовать жителей и гостей столицы и после завершения сезона: их подарят ботаническим садам и Московскому зоопарку, а некоторые хвойные растения станут частью зимних фестивалей. Все площадки фестиваля открыты для свободного посещения.