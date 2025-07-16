19 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 июля в России празднуют два ярких гастрономических праздника — День огурца и День пирожков с малиновым вареньем. Православные христиане отмечают Собор Радонежских святых. Также в эту субботу принято вспоминать старинный народный праздник Сысоев день и ходить босиком по росе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 19 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 июля

Праздник огурца

Оригинальный и веселый праздник, посвященный одному из самых популярных овощей в России, в этом году отмечается 19 июля. Вот уже много лет он проходит в Суздале — на сутки город превращается в огуречную столицу. Гостей ожидают ярмарки местных производителей, программа в Музее деревянного зодчества, фестивали и конкурсы, посвященные огурцам во всех их видах. Жители и туристы наслаждаются огуречными блюдами, делятся рецептами, участвуют в мастер-классах и радуются урожаю. Кстати, ранее, 5 июля, огуречный фестиваль прошел в Луховицах.

День пирожков с малиновым вареньем

Точно не известно, кто именно придумал этот сладкий гастрономический праздник, однако он полюбился жителям разных регионов нашей страны. В День пирожков с малиновым вареньем хозяйки обмениваются фирменными рецептами, блогеры постят кулинарный контент, а рестораны включают в меню особенные десерты со сладкой ягодой.

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Международный день ретейнера

Этот праздник придумали стоматологи для популяризации ретейнеров — специальных ортодонтических конструкций, которые устанавливаются сразу после снятия брекетов. Далеко не все знают, что брекеты после длительного ношения нельзя просто снять. Обязательно некоторое время придется носить ретейнеры. Они помогают закрепить результат. Многие пациенты к этому правилу относятся легкомысленно и вновь теряют идеальный прикус. Так что пренебрегать ретейнерами не стоит.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 июля в других странах

Феста дель Реденторе — Венеция. Фестиваль учрежден в честь окончания эпидемии чумы 1575-1577 годов, когда болезнь унесла жизни около 50 тыс. венецианцев. По легенде дож Альвизе I Мочениго пообещал соорудить величественную церковь на острове Джудекка, если эпидемия закончится. Год спустя чума покинула город. Дож сдержал обещание и постановил ежегодно отмечать праздник в честь Спасителя. К фестивалю через канал к острову Джудекка строится трехсотметровый понтонный мост. Жители украшают свои лодки и крыши домов. Вечером все смотрят роскошный салют, который продолжается более 40 минут. А в воскресенье проходят торжественная месса и традиционная регата.

День женщин-министров — Япония. Этот неофициальный праздник посвящен Накаяме Маса — первой женщине в Японии, получившей пост министра в 1960 году. С тех пор десятки женщин работали в кабинете министров страны на самых высоких должностях.

Дeнь coленoгo бeкoнa — Великобритания, США. Праздник появился в Англии в начале XII века. Однажды знатная супружеская пара отправилась в монастырь — получить благословение своего брака у настоятеля. Впечатленный их преданностью друг другу, настоятель угостил супругов ломтиками бекона. С тех пор родился обычай награждать беконом супружеские пары, если они не пожалели о своем браке в течение года. Чтобы получить угощение, нужно пройти шуточное испытание.

Религиозные праздники 19 июля

День памяти Собора Радонежских святых

Праздник установлен по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена в память о православных святых Радонежской земли. Празднование совершается после дня обретения мощей Сергия Радонежского. Впервые дату отметили в 1981 году. В состав Собора Радонежских святых, возглавляемого преподобным Сергием, вошли его сродники, ученики и собеседники, а также святые иноки Троице-Сергиевой обители. В общей сложности в Соборе вспоминаются более 75 угодников Божиих.

День памяти преподобного Сисоя Великого

Преподобный Сисой Великий был египетским подвижником. В начале V века он подвизался в пещере преподобного Антония Великого. Монах-отшельник прожил в пещере 60 лет, следуя суровому аскетическому пути. Прославился глубочайшим смирением, духовной чистотой и даром чудотворения. Известно, что однажды он силой молитвы вернул к жизни умершего отрока. Сисой учил христиан смирению и надежде на милосердие Бога.

Православная церковь 19 июля также чтит память: • преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах;

• мучениц Марины, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и иных многих в Риме;

• мучеников Исавра, диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина;

• мученика Коинта Фригийского;

• мученицы Лукии девы и с нею мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура;

• преподобномученика Евфимия (Любовичева), иеромонаха; преподобномученика Феодора (Богоявленского), иеромонаха.



В этот день также отмечается праздник иконы Божией Матери Казанской (Богородско-Уфимской).



Католическая церковь 19 июля вспоминает:



• преподобного Арсения Великого.

Народные праздники и приметы 19 июля

Сысоев день

Народный праздник приурочен ко дню памяти преподобного Сисоя. На Руси в это время окончательно завершались посевные работы. В этот день говорили: каждому делу — свое время.

По народным поверьям утренняя роса на Сысоя обладает целебными свойствами. Считалось, что если на рассвете походить босиком по траве, можно набраться здоровья и силы на целый год. Также наши предки верили, что утренняя роса в этот день благотворно влияет на урожай. Хозяйки на Сысоев день принимались варить варенье из черной смородины.

Приметы

Если луна на небе покрылась дымкой — погода испортится.

Богатый урожай малины — к холодной зиме.

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Птицы ведут себя беспокойно — к непогоде.

Вечером солнце спряталось за тучи — завтра будет ясный и теплый день.

Какие исторические события произошли 19 июля

1270 год — в татарской Орде подвергли пыткам и жестоко казнили рязанского князя Романа Ольговича за отказ отречься от православной веры. Позже князь был причислен к лику святых.



— в татарской Орде подвергли пыткам и жестоко казнили рязанского князя Романа Ольговича за отказ отречься от православной веры. Позже князь был причислен к лику святых. 1485 год — итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке Тайницкую башню — старейшую в Московском Кремле.



— итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке Тайницкую башню — старейшую в Московском Кремле. 1799 год — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-американской компании для освоения Аляски.



— император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-американской компании для освоения Аляски. 1814 год — английский путешественник-исследователь Мэтью Флиндерс впервые назвал Зеленый континент Австралией. Он скончался спустя 24 часа после публикации книги.



— английский путешественник-исследователь Мэтью Флиндерс впервые назвал Зеленый континент Австралией. Он скончался спустя 24 часа после публикации книги. 1822 — француз Нисефор Ньепс создал гелиогравюру, которая считается первой в мире фотографией.



— француз Нисефор Ньепс создал гелиогравюру, которая считается первой в мире фотографией. 1900 год — в Париже открылся метрополитен.

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1908 год — родилась фраза «Главное — не победа, а участие». Ее произнес французский священник Анри Дидон в Лондонском соборе святого Павла, благословляя Олимпиаду.



— родилась фраза «Главное — не победа, а участие». Ее произнес французский священник Анри Дидон в Лондонском соборе святого Павла, благословляя Олимпиаду. 1914 год — фаворит императорской семьи Григорий Распутин пришел в себя после покушения на него.



— фаворит императорской семьи Григорий Распутин пришел в себя после покушения на него. 1920 год — В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В сферу ее деятельности входила организация курсов ликбеза, подготовка учителей, издание учебной литературы.



— В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В сферу ее деятельности входила организация курсов ликбеза, подготовка учителей, издание учебной литературы. 1946 год — 20-летняя Мэрилин Монро успешно прошла первую кинопробу, заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.



— 20-летняя Мэрилин Монро успешно прошла первую кинопробу, заключила контракт с киностудией 20th Century Fox. 1980 год — в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.



— в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. 2003 год — состоялась первая в мире успешная операция по пересадке языка.

Дни рождения и юбилеи 19 июля

В 1710 году родился Прокофий Демидов — уральский заводчик, экстравагантный чудак, создатель Нескучного сада, щедрый благотворитель.



— уральский заводчик, экстравагантный чудак, создатель Нескучного сада, щедрый благотворитель. В 1814 году родился Сэмюэл Кольт — американский конструктор, основатель фирмы стрелкового оружия.



— американский конструктор, основатель фирмы стрелкового оружия. В 1834 году родился Эдгар Дега — французский живописец, график и скульптор.



— французский живописец, график и скульптор. В 1893 году родился Владимир Маяковский — один из крупнейших русских поэтов XX века.



— один из крупнейших русских поэтов XX века. В 1929 году родился Гастон Глок — австрийский инженер и бизнесмен, основатель оружейной компании.



— австрийский инженер и бизнесмен, основатель оружейной компании. В 1934 году родился Александр Ширвиндт — актер театра и кино, народный артист РСФСР.



— актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1938 году родился Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский актер, певец.

close Вахтанг Кикабидзе (1938 — 2023) Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кто отмечает дни рождения