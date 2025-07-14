«Хочу забрать дочку». Мать, бросившая младенца в туалете аэропорта, вышла из турецкой тюрьмы

После девяти месяцев тюремного заключения в Турции 19-летняя гражданка России Екатерина Бурнашкина вышла из тюрьмы. В прошлом году она родила дочку в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка в унитазе. По приговору суда первой инстанции она должна была провести в заключении 15 лет, однако благодаря усилиям адвокатов обвинение переквалифицировали на значительно более мягкую статью. В ближайшее время Екатерина вылетит в Россию. Она заявила о желании забрать ребенка из «гостевой» семьи.

В Турции вышла на свободу 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, сообщило агентство İHA. Ее обвиняли в попытке убийства собственной новорожденной дочери, которую она родила в туалете аэропорта Антальи 13 октября 2024 года, бросила там без присмотра и попыталась улететь в Москву.

Ее задержали до отправки рейса. Девушка была в шоке и утверждала, что до последней минуты не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса. Полицейское и судебное разбирательство длилось четыре месяца. В феврале 2025 года суд Антальи приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на жизнь близкого человека.

Адвокаты Екатерины были не согласны с вердиктом и требовали переквалифицировать дело на статью «оставление в опасности», которая предполагает гораздо более легкое наказание. Как сообщило турецкое агентство İHA, суд апелляционной инстанции согласился с такой трактовкой, признав, что умысла на убийство дочери у Екатерины не было. Ее уже освободили из заключения, в ближайшее время она вылетит в Москву.

В интервью агентству İHA Бурнашкина сообщила, что намеревается вернуть себе дочь и воспитывать ее самостоятельно.

«Я хочу забрать свою дочку, очень сильно хочу. Я видела ее фотографии, я сама буду растить ее в России», — заявила Бурнашкина.

Девочку после долгих дипломатических усилий вывезли в РФ всего месяц назад, 12 июня. В настоящее время она находится в «гостевой» семье в подмосковном городе Павловский Посад.

Роды в аэропорту

Происшествие, в результате которого россиянка оказалась в турецкой тюрьме, случилось 13 октября 2024 года. Находившаяся на отдыхе в Турции Екатерина Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Антальи. После появления ребенка на свет Екатерина просто оставила ее и вместе с матерью попыталась вылететь в Москву. Сделать это ей не удалось.

Уборщики обнаружили новорожденного в унитазе в туалете для инвалидов через 12 минут. Екатерину вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. К этому моменту она уже оформила выезд из страны.

«Когда я приехала в аэропорт, я захотела в туалет. Несколько раз заходила и выходила. В последний раз произошла эта ситуация (роды. — прим. ред.). Я не понимала, что вообще происходило. Я вышла из туалета, села на лавочку и захотела пойти забрать свою дочку. Но меня захватили полицейские и отвезли в полицейский участок », — утверждала Екатерина в недавнем интервью турецкому агентству İHA.

Бурнашкину арестовали и через четыре месяца вынесли жесткий приговор — 15 лет тюрьмы.

Предполагаемый отец ребенка — бывший парень Екатерины — назвал вынесенный турецким судом приговор справедливым.

«Срок в 15 лет тюрьмы за то, что она пыталась убить дочь в унитазе, — абсолютно справедливое наказание. Мне ее совершенно не жалко! Она это заслужила! Все, что я могу сказать Кате сейчас — это пожелать ей удачи», — говорил он.

СМИ сообщали, что молодой человек бросил Екатерину в самом начале беременности и отказался признавать отцовство.

Оставила ребенка в унитазе: россиянка родила в аэропорту в Турции и попыталась сбежать Молодая россиянка Екатерина Б. родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка... 16 октября 12:19

Что известно о ребенке

После того как девочку нашли, ей оказали необходимую медицинскую помощь и поместили в больницу, а затем — в турецкий дом ребенка. По настоянию матери ей дали имя Николь и оформили российское гражданство.

Переговоры о вывозе ребенка в Россию длились семь месяцев. 13 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Николь передана в «гостевую» семью.

«Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок», — написал Воробьев.

По его словам, в «гостевой» семье ребенок находится на воспитании временно, «пока наши службы помогают родной семье решить трудности». Несколько лет назад в Подмосковье решили отказаться от детских домов, и детей, попавших в трудные ситуации, передают приемным родителям. К настоящему времени таких семей в регионе более пятисот.