Смертельный марафон. Названа причина гибели двух бегунов в Хибинах

Мурманские следователи назвали предварительную причину гибели двух марафонцев на забеге в Хибинах. Спортсмены могли умереть из-за общего переохлаждения организма. Одна из участниц забега отмечала, что было холодно и постоянно шел дождь, однако соревнования не отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Предварительной причиной смерти двух участников ультрамарафона «Спортфест Хибины — 2025» в Кировске Мурманской области стало общее переохлаждение организма. К такому выводу пришли судмедэксперты, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По информации SHOT, во время трейлового забега скончались 62-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний москвич Евгений М . Трагедия на крупнейшем горном массиве Кольского полуострова с крутыми склонами произошла ранним утром 6 июля.

В СК уточнили, что потерпевшей по уголовному делу признана еще одна участница соревнований — 43-летняя жительница Мурманска.

Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Дина Рыгина в беседе с РИА Новости заявила, что в дни забега в Мурманской области ожидалась плохая погода — сильный дождь, ветер и снег , но организаторы, несмотря на предупреждения спасателей, решили провести спортивное мероприятие.

«Все дни главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок», — отметила она.

Участница забега Алина рассказала, что стояла низкая температура, около +3°C, и постоянно шел дождь.

«Он усиливался, при наборе высоты появлялся, конечно, ветер. Он мог быть как в спину, так и встречным. То есть это стихия, на нее никто не мог повлиять», — поделилась спортсменка.

Однако вместо того, чтобы отменить марафон, организаторы лишь сократили набор высоты с 3,5 до 1,4 км. По информации Mash, спортсмены бежали по лужам, болотам и бродам, а затем «вымокшие до нитки» оказались на перевале, где начался «сильнейший ледяной шторм».

Организатор — московская компания

7 июля СК России сообщил о задержании директора фирмы, организовавшей ультрамарафон. В ведомстве подчеркнули, что он был обязан обеспечить безопасность участников забега.

«В порядке статьи 91 УПК РФ следователем СК задержан генеральный директор коммерческой организации <…> Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметило ведомство.

Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Кроме того, следователи изъяли документы, связанные с проведением забега, а также допрашивают участников соревнований.

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По данным мурманского информационного агентства «СеверПост.Ru», организатором забега было московское ООО «РРанз», учредителем и руководителем которого является Артем Долгополов. Компанию создали на базе одноименного бегового клуба в 2016 году. Она организовала свыше 40 забегов.

Спасли группу туристов

Информация о гибели двух участников ультрамарафона поступила в ведомство 6 июля в 4:55 мск, сообщили в региональном управлении МЧС России. Спасателям удалось найти всех бегунов к 10:40 мск.

В поисковой операции были задействованы 22 человека и девять единиц техники , подчеркнули в ведомстве.

Тем же утром в Хибинах на перевале Семвечер Ловозерского района терпела бедствие незарегистрированная туристическая группа. Пять женщин и двое мужчин попали в буран, ветер начал сносить их палатки.

Поскольку вертолет не смог вылететь к путешественникам, на помощь были отправлены спасатели на вездеходе, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России. Они смогли добраться до группы к 20:00 мск.

«Семерых туристов, спасенных в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — добавили в ведомстве.