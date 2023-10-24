Умер глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов

Председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов скончался в возрасте 66 лет. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, сообщили в компании. Некрасов проработал в нефтегазовой отрасли почти 50 лет, начав свой трудовой путь с работы простым слесарем-ремонтником.

Глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов умер на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни председателя совета директоров ПАО «Лукойл» Владимира Ивановича Некрасова. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, Некрасов умер у себя дома в Серебряном Бору.

В «Лукойле» сообщили, что Некрасов проработал в нефтегазовой отрасли почти 50 лет.

Путь от слесаря до председателя

Он родился в 1957 году в селе Соколовка Северо-Казахстанской области Казахской ССР, окончил Тюменский индустриальный институт в 1978 году. С 1970-х годов работал в НГДУ «Повхнефть», которое в 1983 году возглавил будущий президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов.

Начинал слесарем-ремонтником и прошел путь до генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь». Затем Некрасов работал в должностях первого вице-президента, советника президента и председателя совета директоров «Лукойла», «всегда демонстрируя выдающиеся управленческие способности и идеи по развитию производства», отметили в компании.

Во главе совета директоров «Лукойла» он сменил Равиля Маганова, который умер 1 сентября 2022 года. В компании тогда сообщали, что Маганов «ушел из жизни после тяжелой болезни». Однако, как писали со ссылкой на источники Mash и Baza, он выпал из окна московской Центральной клинической больницы.

«Владимиру Некрасову принадлежит целый ряд успешно реализованных идей в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли и ставших основой его признания в научной среде – в 2000 году ему присуждена ученая степень кандидата технических наук», — сообщает пресс-служба «Лукойла».

Он награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета, другими государственными, ведомственными и общественными наградами.

Флагман российской экономики

«Лукойл» — нефтегазовая компания, на которую приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов, вторая по объемам добычи нефти в РФ после «Роснефти». Создана в 1991 году на основе разрабатывавшихся в СССР месторождений. Владеет четырьмя НПЗ и двумя нефтехимическими заводами в России, а также тремя НПЗ за рубежом.

В первом полугодии 2023 года компания получила 565,4 млрд руб. чистой прибыли (302,6 млрд руб.— за первый квартал 2023 года), за аналогичный период 2021 года компания отразила прибыль 348,4 млрд руб. Выручка за полгода составила 3,6 трлн руб.

Акции «Лукойла» в ходе торгов на Московской бирже 18 октября достигли отметки 7535 руб. за штуку (+2% к закрытию предыдущего дня), обновив тем самым свой исторический максимум.