«Он на уровне ребенка»: убивший таксистку в Коркино подросток-цыган получил почти 10 лет колонии

Патрульные полицейские машины на въезде в город Коркино после начала беспорядков в связи с убийством женщины — водителя такси, октябрь 2024 года

Глухонемого подростка осудили почти на 10 лет за убийство таксистки в Коркино

Суд в Коркино приговорил 17-летнего глухонемого Егора Юрченко к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии за убийство таксистки Елены Сарафановой осенью 2024 года. Подросток вины не признал, утверждая, что действовали «другие лица», но суд счел версию несостоятельной. С семьи Юрченко взыскали больше 2 млн рублей, имущество родителей арестуют до выплаты компенсации. Что известно о суде и убийстве, спровоцировавшем погромы, — в материале «Газеты.Ru».

Коркинский городской суд Челябинской области признал виновным 17-летного глухонемого цыгана Егора Юрченко в убийстве таксистки Елены Сарафановой в 2024 году.

По данным СК, юноша нанес жертве пять ударов ножом в грудь, а затем вытащил ее тело из автомобиля и оставил на дороге. Затем проехал около 500 метров, бросил автомобиль и скрылся.

Он свою вину не признал и заявил, что к преступлению причастны другие люди. Однако суд посчитал его версию несостоятельной.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — заявила Генпрокуратура.

В пользу потерпевших решили взыскать 164 тыс. рублей, родители Юрченко также должны будут выплатить матери погибшей таксистки 2 млн рублей. До этого момента их имущество и счета будут арестованы.

«Ребенок глухонемой»

Юрченко глухонемой, и поэтому о приговоре ему сообщил сурдопереводчик. Узнав о нем, юноша «принялся стучать кулаками по стеклу», которым огорожена скамья подсудимых, описывал портал URA.ru.

Отец юноши ранее говорил, что не согласен с решением, так как в суде не учли заключение судебно-психиатрической экспертизы.

«Фактически, его интеллект не достигает 14-летнего возраста. Он на уровне максимум 11–13-летнего ребенка. Психиатр четко указала, что у нее не было методов установить его интеллектуальные способности», — приводит его слова 74.ru.

Отец осужденного настаивает, что дело должны были вернуть для повторной экспертизы. Он также утверждает, что Егор «не понимает, что происходит».

«Он понимает только то, что находится под стражей. Но не понимает, что против него возбуждено дело», — заявил мужчина.

В апреле родители осужденного за убийство таксистки подростка заявили, что тот подвергается издевательствам в СИЗО.

«Ребенок — инвалид, глухой, немой. С ним обращаются неправильно. Издеваются, бьют его. Психика нарушена у него. Когда мы видимся, он постоянно жалуется. Внимание никакого не обращают на него», — приводит слова матери URA.ru.

В Челябинском управлении ФСИН это опровергли. В ведомстве заявили, что юноша находится под круглосуточным видеонаблюдением, а медицинский осмотр не выявил телесных повреждений или травм.

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Погромы в Коркино

Елену Сарафанову обнаружили мертвой вечером 23 октября 2024 года на улице Ватутина в Коркино. Таксистка ехала по вызову в местный цыганский район; в машине с ней оказались двое молодых пассажиров.

Между ними вспыхнула ссора, и один из парней нанес женщине несколько ножевых ранений в грудь. Уже на следующий день обоих подозреваемых задержали, 17-летнему Юрченко предъявили обвинение.

Гибель таксистки спровоцировала беспорядки: около 150 жителей вышли к цыганскому кварталу, обвиняя полицию в бездействии и затяжных конфликтах с диаспорой. Толпа поджигала автомобили, повреждала дома и выбивала стекла. Прибывший ОМОН начал задержания.

Один из местных жителей, 58-летний мужчина, попытался отбиться от толпы выстрелами из дома, ранив двух человек 37 и 29 лет; пострадавших госпитализировали. По итогам беспорядков полиция задержала 43 человека. 25 октября начальник коркинского ОМВД Владимир Дякин был отстранен от должности.