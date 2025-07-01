«Забыл удалить». В Петербурге арестовали профессора за проукраинский лозунг трехлетней давности

В Санкт-Петербурге на десять суток арестовали доцента кафедры арабской филологии восточного факультета госуниверситета, профессора Михаила Суворова. Как сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, ученого признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).
В марте 2022 года Суворов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» проукраинский лозунг и атрибутику так называемого «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), которые позднее не удалил.
В беседе с kp.ru Лебедева уточнила, что на этот пост работники прокуратуры обратили внимание уже в 2025 году.
Профессор признал вину и раскаялся. По информации издания «Ротонда», в ходе судебного заседания он рассказал, что сделал публикацию для «друзей-украинцев» и «забыл» ее удалить.
Что известно о Суворове?
Востоковед-филолог Михаил Суворов родился в Рязани 9 марта 1966 года, ему 59 лет. В 1996-м окончил отделение арабской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Получил ученую степень «кандидат филологических наук».
Согласно информации, опубликованной на сайте СПбГУ, Суворов проводил полевые исследования в Йемене (1998, 2003, 2004, 2009). Разработал спецкурсы «Современная литература Йемена» и «Новые тенденции в современной арабской литературе», соавтор лекционных курсов «Эстетика и поэтика литератур стран Востока» и «Постмодернизм в литературах стран Востока».
Помимо прочего, публиковался в журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика». На страницах издания была размещена его статья про йеменскую художественную прозу о диктаторах.
Леворадикалы в СПбГУ
В апреле стало известно, что в СПбГУ выявили группу студентов с леворадикальными взглядами. По информации РИА Новости, ячейка называла себя «Рабочей властью» и сформировалась около года назад.
Источник агентства в силовых структурах уточнил, что группа была создана при поддержке леворадикальной «Организации коммунистов-интернационалистов», которая «входит в международный союз с управленческим центром в Великобритании, возглавляемым троцкистским идеологом Аланом Вудсом».
«Студенческая группа действовала по указаниям опытных леворадикалов-троцкистов: сотрудника физико-технического института имени Иоффе по партийной кличке «Иван Лох», сотрудницы НИИ Океанографии по партийной кличке «Марья» и активиста по кличке «Кирилл Пушкин», — отметило агентство.
В состав группы входили преимущественно неработающие студенты из обеспеченных семей.
В середине мая силовики провели обыски у членов «Рабочей власти» из числа студентов СПбГУ, Европейского университета и других вузов. Издание 78.ru уточнило, что поводом стало уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, возбужденное в отношении студента СПбГУ.
«Молодой человек на собраниях леворадикалов призывал к убийствам ради привлечения внимания к деятельности ячейки «Рабочей власти», — подчеркнули журналисты.
Издание добавило, что лидер «Рабочей власти» планировал использовать студентов в качестве «пехоты» для проведения «акций прямого действия».