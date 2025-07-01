«Забыл удалить». В Петербурге арестовали профессора за проукраинский лозунг трехлетней давности

Профессора Санкт-Петербургского университета арестовали за публикацию в соцсети проукраинского лозунга и атрибутики экстремистской организации. Он признался, что забыл его удалить. Теперь мужчина проведет в спецприемнике десять суток. Ранее вуз уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за студентов-леворадикалов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге на десять суток арестовали доцента кафедры арабской филологии восточного факультета госуниверситета, профессора Михаила Суворова. Как сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, ученого признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).

В марте 2022 года Суворов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» проукраинский лозунг и атрибутику так называемого «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), которые позднее не удалил.

В беседе с kp.ru Лебедева уточнила, что на этот пост работники прокуратуры обратили внимание уже в 2025 году.

Профессор признал вину и раскаялся. По информации издания «Ротонда», в ходе судебного заседания он рассказал, что сделал публикацию для «друзей-украинцев» и «забыл» ее удалить.

Что известно о Суворове?

Востоковед-филолог Михаил Суворов родился в Рязани 9 марта 1966 года, ему 59 лет. В 1996-м окончил отделение арабской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Получил ученую степень «кандидат филологических наук».

Согласно информации, опубликованной на сайте СПбГУ, Суворов проводил полевые исследования в Йемене (1998, 2003, 2004, 2009) . Разработал спецкурсы «Современная литература Йемена» и «Новые тенденции в современной арабской литературе», соавтор лекционных курсов «Эстетика и поэтика литератур стран Востока» и «Постмодернизм в литературах стран Востока».

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Помимо прочего, публиковался в журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика». На страницах издания была размещена его статья про йеменскую художественную прозу о диктаторах.

Леворадикалы в СПбГУ

В апреле стало известно, что в СПбГУ выявили группу студентов с леворадикальными взглядами. По информации РИА Новости, ячейка называла себя «Рабочей властью» и сформировалась около года назад.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что группа была создана при поддержке леворадикальной «Организации коммунистов-интернационалистов», которая «входит в международный союз с управленческим центром в Великобритании, возглавляемым троцкистским идеологом Аланом Вудсом».

« Студенческая группа действовала по указаниям опытных леворадикалов-троцкистов : сотрудника физико-технического института имени Иоффе по партийной кличке «Иван Лох», сотрудницы НИИ Океанографии по партийной кличке «Марья» и активиста по кличке «Кирилл Пушкин», — отметило агентство.

В состав группы входили преимущественно неработающие студенты из обеспеченных семей.

В середине мая силовики провели обыски у членов «Рабочей власти» из числа студентов СПбГУ, Европейского университета и других вузов. Издание 78.ru уточнило, что поводом стало уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, возбужденное в отношении студента СПбГУ.

«Молодой человек на собраниях леворадикалов призывал к убийствам ради привлечения внимания к деятельности ячейки «Рабочей власти», — подчеркнули журналисты.

Издание добавило, что лидер «Рабочей власти» планировал использовать студентов в качестве «пехоты» для проведения «акций прямого действия».