В Японии нашли мертвой россиянку. Полиция рассматривает версию убийства

В Японии начато расследование по факту смерти гражданки России, найденной мертвой в Осаке. Тело 50-летней Елены Ито обнаружено в ее квартире с признаками насильственной смерти — на лице и теле зафиксированы кровоподтеки и ушибы. Полиция рассматривает версию убийства. Российское генконсульство в Осаке находится в контакте с японскими правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.

Тело 50-летней Елены Ито, гражданки России, было обнаружено вечером 27 июня в ее съемной квартире на восьмом этаже жилого комплекса в районе Нанива-ку города Осака.

Примерно в 22:05 по местному времени в полицию поступил звонок с сообщением, что «жительница лежит без сознания, захлебнувшись в крови». На место прибыли сотрудники префектурной полиции. В спальне на кровати они обнаружили женщину без признаков жизни. Врачи констатировали смерть.

Как сообщают японские СМИ, лицо погибшей было в кровоподтеках, изо рта шла кровь, а на теле виднелись многочисленные ушибы, характерные для побоев.

При этом следов активной борьбы в помещении не зафиксировано.

«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», — сообщили РИА Новости и ТАСС в российском генконсульстве.

Личность погибшей

Елена Ито проживала в Японии длительное время и снимала квартиру в Осаке одна, сообщает агентство Kyodo. Известно, что супруг (по другим сведениям — бывший муж) Елены, также гражданин России, проживает в том же городе, но отдельно от нее.

Именно муж забил тревогу после нескольких дней безуспешных попыток связаться с Ито.

В пятницу мужчина лично приехал к ней и обнаружил женщину без сознания. Предположительно, из-за языкового барьера он обратился к знакомым, чтобы те сообщили о происшествии в полицию.

Ход расследования

Полиция Осаки рассматривает произошедшее как возможное убийство. По ее данным, характер травм — побои на лице и теле — позволяет предполагать насильственную смерть.

В то же время на месте происшествия отсутствуют признаки проникновения извне: дверь была заперта, замки не повреждены, вещи и ценности не тронуты.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам вскрытия будет установлено, какие именно травмы стали причиной смерти и в какой момент они были нанесены.

Полиция опрашивает возможных свидетелей, в первую очередь — соседей по дому, и анализирует записи камер видеонаблюдения. На текущий момент задержанных и подозреваемых по делу нет.