Не просто повод для гордости: опыт Freedom Finance изучат в Стэнфордской бизнес-школе

В одном из ведущих образовательных учреждений в мире в сфере предпринимательства — Стэнфордской высшей школе бизнеса — вышел учебный кейс о стратегии и развитии компании Freedom Finance. В нем подробно рассматриваются бизнес-модель, управленческие решения, листинг на NASDAQ, запуск IT-продуктов, внутренняя трансформация и построение цифровой экосистемы холдинга. Учебный материал подготовлен для студентов программы «магистр делового администрирования» и уже используется в обучении будущих лидеров мировой экономики.

Что такое кейс в бизнес-школе?

Кейсы в Стэнфордской бизнес-школе — это интерактивные учебные инструменты, основанные на реальных ситуациях в корпорациях. Студенты получают подробное описание управленческой задачи или вызова, стоящего перед компанией, анализируют данные, оценивают риски и предлагают решения.

Это позволяет обучающимся формировать стратегическое мышление, способность работать с неполной информацией и аргументировать свою позицию. В перечень кейсов обычно включают технологические стартапы, компании с нестандартными управленческими подходами или специализирующихся в устойчивом развитии.

«В 2025 году Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., столкнется с необходимостью принять стратегическое решение о будущем направлении своей быстрорастущей корпорации. То, что начиналось как казахстанская брокерская компания, предлагающая доступ к фондовым рынкам США, превратилось в полноценную финансовую экосистему, включающую банковские, страховые, платежные, телекоммуникационные и лайфстайл-сервисы, объединенные в рамках единой цифровой платформы Freedom SuperApp», — говорится в кратком описании кейса «Фридом Финанс» на сайте.

В корпорации рассматривают три возможных сценария развития: усиление позиций в Казахстане для опережения местных конкурентов; горизонтальное расширение на уже освоенных международных рынках или выход на новые географические регионы — например, в Юго-Восточную Азию или на Ближний Восток, отметили в бизнес-школе. Каждый из этих путей связан с различными рисками, а также требует переосмысления технологической инфраструктуры, стратегии выхода на рынок и методов привлечения клиентов.

Значение для Freedom Finance

Включение кейса о Freedom Holding Corp. в программу Стэнфордской бизнес-школы — не просто повод для гордости, а подтверждение того, что идеи, рожденные за пределами традиционных финансовых центров, могут быть актуальны на глобальном уровне, отметил СЕО холдинга Тимур Турлов.

«Можно строить успешную и уникальную финтех-группу не только в Лондоне или Нью-Йорке, а в Алматы и Астане. Главное — делать это с системным подходом, не копируя других, а твердо придерживаясь своего пути», — подчеркнул Турлов.

Он напомнил, что компания начинала практически с нуля — без крупных инвесторов и без узнаваемости.

Корпорация стартовала с базовых инструментов, минимального капитала и казавшейся слишком смелой идеи, но прошла путь от локального брокера до международной экосистемы, представленной в двух десятках стран, добавил Турлов.

Формирование экосистемы Freedom

Для построения экосистемы Freedom Finance начал с приобретения перспективных активов — как способа привлечь сильные команды и создать возможности для перекрестных продаж. По словам Тимура Турлова, «экосистема необходима для выживания: без интеграции и удобных сервисов клиенты уходят к конкурентам».

Ключевым шагом стало создание собственного банка Freedom Bank как ядра всей модели. Это позволило снизить стоимость привлечения клиентов и повысить конверсию. Приобретались в том числе компании с низкой цифровизацией — страховые Freedom Life и Freedom Insurance.

Благодаря цифровизации автострахования оформление полиса заняло 15 секунд, а рассмотрение претензий — 15 минут. К 2025 году доля рынка достигла 40%.

Freedom Bank оцифровал ипотеку, автокредиты и кредиты для бизнеса: время одобрения сократилось до 4 часов 34 минут, 53 минут и 7 минут соответственно. В результате банк занял 58% ипотечного рынка и 41,3% рынка автокредитов, став восьмым по активам в Казахстане.

Экосистема дополнилась платформами Ticketon, Arbuz.kz и Aviata. Интеграция позволила перенаправлять клиентов между сегментами и усилила позиции группы. До 2024 года 99% транзакций на этих платформах проходили через внешние банки. В конце 2024-го началась интеграция сервисов в единое суперприложение Freedom — с переходом на внутреннюю платежную инфраструктуру. Уже к 2025 году 46% платежей шли через решения Freedom Finance (против 15% ранее).

В апреле 2024 года был представлен SuperApp — единая платформа с финансовыми и lifestyle-сервисами. Ключевые отличия: удобный интерфейс и универсальная программа лояльности, в которой кешбэк привязан к акциям Freedom Holding (FRHC). Пользовательская база выросла на 51% всего за месяц.

Тимур Турлов обратил внимание, что включение кейса в программу Стэнфордской бизнес-школы совпало с другим важным событием: рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по ряду ключевых компаний группы, включая АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global PLC, Freedom Finance Europe Ltd и АО «Фридом Банк Казахстан», со «стабильного» на «позитивный», что отражает укрепление системы управления рисками и комплаенса холдинга.