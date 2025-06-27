С 1 октября британскую разведку MI6 впервые возглавит женщина — Блейз Метревели. Большая часть ее биографии скрыта от общественности. Но журналисты Daily Mail изучили немецкие архивы и выяснили, что дедушкой Метревели был Константин Добровольский — уроженец Украины по прозвищу «Мясник». В годы Великой Отечественной войны он дезертировал из Красной армии, перешел на сторону нацистов и «лично принимал участие в уничтожении евреев».

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о назначении Блейз Метревели новой главой Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) 16 июня. Она станет 18-м руководителем этой организации и первой женщиной во главе ведомства. 1 октября Метревели сменит Ричарда Мура, который покинет свой пост осенью.

Будущий шеф MI6 — кадровая сотрудница разведки с 1999 года, и в ее биографии не мало белых пятен. РИА Новости сообщало, что ее отец Константин Метревели (Добровольский) в 1960-е годы получил британский паспорт.

Издание Daily Mail (DM) выяснило, что будущая глава MI6 — внучка Константина Добровольского-старшего. В годы Великой Отечественной войны он дезертировал из Красной Армии и перешел на сторону нацистов.

«Мы нашли несколько томов об украинском нацистском коллаборационисте, который был известен своим врагам как Мясник», — рассказали журналисты, изучив данные архива в немецком Фрайбурге.

В МИД Британии подчеркнули, что Метревели не знала своего деда по отцовской линии и не встречалась с ним.

«Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Смеялся над изнасилованием женщин-заключенных

Добровольский-старший родился в Черниговской области Украины в 1906 году. Его отцом был мужчина немецко-польского происхождения, а матерью — украинка. Семья жила в небольшом поместье, которое позже, по данным DM, было разрушено большевиками. В 1926 году деда Метревели приговорили к 10 годам ссылки в Сибири за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения.

Вернувшись из ссылки в 1937 году, он изучал инженерную экономику во Владивостоке. После начала Великой Отечественной войны Добровольский «немедленно явился в военный комиссариат и попросил отправить его на фронт», но при первой же возможности 4 августа 1941 года перешел на сторону нацистов, подчеркнуло издание.

В архиве журналисты нашли рукописные письма Добровольского к немецкому командованию, которые он подписывал нацистским приветствием.

«Если бы меня призвали в Красную Армию, моя политическая неблагонадежность означала бы, что меня использовали бы только в тылу. Я давно надеялся, что Германия вступит в войну с Россией <…> Хотел воспользоваться паникой, чтобы таким образом, и тем более быстро, перейти на сторону немцев», — писал Добровольский.

Вскоре Добровольский начал служить в СС, в танковом подразделении. Он утверждал, что «лично принимал участие в боях на передовой под Киевом и в уничтожении евреев».

Выяснилось, что коллаборационист также входил в состав полицейского подразделения, которое «насиловало, расстреливало и грабило тела еврейских женщин в Понорнице, Чернигове».

Позже один из свидетелей заявил, что Добровольский «смеялся», когда ему сказали, «что женщины-заключенные в тюрьме подвергаются сексуальному насилию».

Также есть сведения, что дед будущей главы MI6 «зачищал» различные районы «от нежелательных элементов». Он «получил похвалу от венгерского полковника за отличную разведку» при выполнении этой задачи в декабре 1941 года.

По информации DM, после этого в СССР назначили за его поимку вознаграждение в размере 50 000 рублей. В командовании Красной Армии Добровольского называли «фашистом-людоедом», который «убивал и расстреливал лучших»

В июле 1942 года коллаборационист присоединился к тайной военной полиции нацистов — Geheime Feldpolizei (GFP), которая без суда и следствия казнила захваченных в плен политических лидеров, партизан и евреев в ходе «зачисток».

Точных данных о смерти Добровольского нет. По информации DM, сведения о нем публиковались в книге о розыске военных преступников, изданной в СССР в 1969 году. Родственники будущего шефа покинули Черниговскую область в 1943 году.

«Историческое назначение»

Блейз Метревели изучала антропологию в Пембрук-колледже в Кембридже, была в команде-победителей женских гребных гонок 1997 года, прежде чем окончила университет, а затем, как пишет DM, «исчезла».

В 1999 году Метревели присоединилась к разведке, занимала должность директора в MI5. Большую часть своей карьеры она провела на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Занимает пост генерального директора по технологиям и инновациям в MI6.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми подчеркивал, что Метревели обладает «богатым опытом» в разведке и является «идеальным кандидатом на роль лидера MI6».

«Блейз позаботится о том, чтобы Великобритания могла решительно противостоять этим вызовам, обеспечивая безопасность как внутри страны, так и за рубежом», — подчеркнул Лэмми.

Премьер Британии Кир Стармер добавил, что назначение Метревели — «историческое» и происходит в то время, когда работа разведывательных служб как никогда важна.

Сама Метревели признавалась, что польщена предложенной ей должностью. Но информацию о прошлом своего деда она в публичном поле пока не комментировала.