Инструкция по трудоустройству. Как молодежи найти работу

Центры «Работа России» и ярмарка трудоустройства дадут путевку в новую жизнь

Наступило лето, и перед выпускниками школ первый серьезный выбор — на кого пойти учиться. У выпускников колледжей и вузов не менее сложная задача – найти своего работодателя. Оценить способности, понять стремления, определить карьерный путь помогут кадровые центры «Работа России». За поддержкой в решении этих важных вопросов можно прийти и на Всероссийскую ярмарку трудоустройства, которая состоится в ближайшее время.

Чем поможет Ярмарка трудоустройства

27 июня при поддержке национального проекта «Кадры» состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». К этому моменту выпускники школ уже сдадут ЕГЭ, студенты закроют летнюю сессию или защитят дипломы – идеальное время для выбора дальнейшего обучения или трудоустройства.

«Основная цель ярмарки – помочь молодым ребятам, кто еще не определился с будущим местом работы, найти своего работодателя, обеспечить «бесшовный» переход от обучения к трудоустройству. При этом, конечно, на ярмарке есть предложения для состоявшихся профессионалов и опытных специалистов, тех, кто хотел бы сменить свою карьерную траекторию. На текущий день свои предложения представят свыше 17 тыс. компаний», — рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

close Владимир Смирнов/ТАСС

Участвуют все регионы страны. Мероприятия ярмарки пройдут на 1,9 тыс. площадок по всей стране: в кадровых центрах, вузах, колледжах, на предприятиях, в музеях и разных популярных городских пространствах.

Принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства может любой желающий. Это совершенно бесплатно.

На сайте есть программа мероприятий в каждом регионе. Достаточно просто прийти на ярмарку и участвовать в разных активностях.

Для молодежи на ярмарке очень много мероприятий: мастер-классы, тренинги, профтуры на предприятия, встречи с известными людьми.

Посетители ярмарки могут побеседовать с представителями разных компаний, сравнить условия труда и социальные программы, пройти экспресс-собеседования.

«Это очень полезное мероприятие. Соискателям и работодателям, чтобы принять окончательное решение о трудоустройстве, важно встретиться лично, обсудить условия и взаимные запросы», — отмечает Сергей Зайнуллин, научный сотрудник центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.

Профессии для будущего

По прогнозу Минтруда России, самый высокий спрос в ближайшие пять лет будет на квалифицированных рабочих. Это механики, электрики, сварщики, газорезчики, слесари, операторы кранов и подъемников, фрезеровщики, токари и многие другие профессии.

В последние годы престиж рабочих профессий заметно вырос. По данным ВЦИОМ, большинство россиян (66%) считают рабочие профессии престижными, также половина россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки выбрали для себя рабочую специальность.

close Александр Рюмин/ТАСС

Наиболее высокую оценку рабочие профессии получили у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет: из них 72–73% считают труд рабочего престижным. Среди молодежи в возрасте 14–17 лет 38% респондентов выразили готовность рассмотреть рабочую профессию для себя.

Как выбрать перспективную и нужную профессию

Профориентация молодежи, как главного трудового резерва – в фокусе государственных кадровых центров «Работа России». Для этого специалисты проводят тестирования, тренинги и встречи с компаниями, организуют молодежные клубы.

Особое значение для профориентации имеют профтуры. Школьники и студенты ездят на производство, изучают разные профессии, общаются с сотрудниками. У них расширяется кругозор и появляется понимание, какое направление деятельности им нравится.

Кадровые центры «Работа России» предоставляют более 20 сервисов для молодежи, помогающих в профориентации, поиске работы, создании своего бизнеса, временного и постоянного трудоустройства.

Как искать работу молодежи

Для молодых людей в кадровых центрах «Работа России» действует развернутая система услуг по поиску работы и трудоустройству. Здесь они приобретут все необходимые навыки, чтобы максимально эффективно вести поиск работы и переговоры с потенциальным работодателем.

Консультанты помогут определить карьерные запросы, составить или улучшить резюме, отработают навыки успешного собеседования, чтобы кандидат получил заветное предложение о работе.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Многие старшеклассники и студенты стремятся совмещать учебу с работой. Помимо заработка, это опыт и первые профессиональные навыки. Специалисты кадровых центров «Работа России» работают со многими компаниями и помогают молодежи с трудоустройством.

«Для студентов работа во время учебы — это не только источник дохода, но и способ приобрести профессиональные навыки, сформировать трудовую мотивацию и поведение, — отмечает Тамара Гриненко из Президентской академии. — Многие компании в промышленности, IT, сфере обслуживания, образования и здравоохранения готовы предложить гибкий график, удаленный формат, обучение на рабочем месте. Рынок предлагает множество вакансий, не требующих опыта. Активное вовлечение студентов в такую занятость помогает частично решать проблему нехватки кадров».