Рай с подводными камнями: опыт премиального туризма в Таиланде

Многие предпочитают отдыхать недалеко от пляжа, приватно. Для этого, к примеру, можно арендовать виллу на тайском острове Пхукет. Цена проживания в элитных виллах и отелях курортных островов тропической страны для некоторых наших соотечественников выглядит весьма умеренной - от $10 до $15 тыс. Вот только, к сожалению, бывает, что качество недвижимости и уровень сервиса делает отдых в Таиланде настоящим испытанием.
Если верить обещаниям риелторских агентств, аренда виллы на острове Пхукет предоставляет доступ к незабываемые услугам. Это уровень миллионера, который можно получить за умеренную сумму: от личного шеф-повара и яхты, до вертолетного трансфера и эксклюзивных экскурсий. На деле, состоятельного российского туриста подстерегают как привычные проблемы отдыха в Таиланде, так и совсем неожиданные, если учитывать стоимость аренды. Конечно, состоятельный турист вряд ли столкнется с карманниками, вымогателями в фальшивой форме полицейских, или таксистами, норовящими отвезти в «свой» отель. Но высокая цена отпуска не всегда означает его качество.
Опыт путешественников
О проблемах элитного туризма в Таиланде нам рассказали наши читатели, воспользовавшиеся услугами агентства Get Your Phuket. Эта компания позиционирует себя как поставщика услуг высшего класса. Тем временем, клиенты риелторского агентства имеют полное основание в этом усомниться. Особенно арендаторы вилл в «элитном» комплексе Sai Taan Villas, который активно продвигает агентство. В нем, порой, туристам, поверившим в рекламные буклеты, сдают бетонные коробки с обветшалым ремонтом и бассейном, которые непригодны не то, что для отдыха, а просто для проживания.
Прежде всего, туристам досаждают проблемы, связанные с бытовой техникой. В тропическом климате Таиланда кондиционер давно стал насущной необходимостью. Однако некоторые агентства к исправности систем вентиляции и кондиционирования относятся чрезвычайно халатно. Гости, воспользовавшиеся услугами того же Get Your Phuket, буквально задыхаются в помещениях, аренда которых стоит тысячи долларов. Ремонтники, приняв заказ, не спешат ехать на вызов, добираясь до места несколько дней. В это время, по причине близости джунглей, на непроветриваемых виллах стоит удушливый смрад.
Встречаются случаи прямого обмана. Британская семья, арендовавшая апартаменты через риелтерскую фирму, столкнулась с нарушением условий договора. Агентство обещало сохранить ту же ставку на второй месяц проживания, но в итоге потребовало переехать в другую виллу, запросив почти вдвое больше денег. В результате, семья с детьми была вынуждена срочно искать другое жилье.
Иногда популярностью курортов Пхукета пользуются откровенные мошенники, которые в социальных сетях создают фейковые аккаунты премиальных отелей - например, MYS Khao Yai. А потом успешно зарабатывают тысячи долларов на забронировавших номера, ничего не подозревающих гостях.
Но самую большую тревогу вызывают проблемы, связанные с безопасностью. Персонал арендованной виллы имеет неограниченный доступ к жилым помещениям. Нередки инциденты, спровоцированные злоупотреблением доверия. Так, у гостей возникают обоснованные сомнения в сохранности денег, бумаг и ценностей, оставленных в комнатах виллы.
К примеру, турист, воспользовавшийся услугами Get Your Phuket, застал четырех незнакомых мужчин в спальной комнате возле сейфа. Оказалось, что они без предупреждения пришли ремонтировать очередную поломку. Но можно себе представить, какие эмоции испытал отдыхающий, пока понял это.
Впрочем, речь идет не только о жилье. Пара, выбравшая премиальный экскурсионный тур, ожидала, как было обещано в рекламе, «нетуристический» опыт. Вместо этого людей привезли в «живой музей» племени хмонг, где местные жители выступали в роли экспонатов для туристов. При этом гид настаивал на дополнительных дорогих экскурсиях. В итоге пара заплатила 260 евро за сомнительную дневную поездку, которую можно было организовать самостоятельно за 50 евро.
Есть и еще одно негативное впечатление туристов — медленная реакция на жалобы. В премиум-туризме клиенты ожидают, что их проблемы решат мгновенно. Но агентства типа Get Your Phuket, не только затягивают ответы на жалобы и обращения, но и удаляют отрицательные отзывы о себе на самых известных интернет-площадках.
Рай, которым надо уметь пользоваться
Несмотря на все недостатки, Таиланд остается привлекательным направлением для тех, кто ищет премиальный отдых по разумной цене. Природная красота, богатая культура и доступность делают страну уникальной, но путешественникам нужно быть готовыми к возможным трудностям.
Прежде всего, важно тщательно выбирать партнеров, иметь реалистичные ожидания и сохранять бдительность. Высокая цена не всегда гарантирует идеальный сервис, поэтому надо быть готовым к непрогнозируемым проблемам. Самый же верный способ избежать разочарования – внимательно выслушать советы друзей, ранее арендовавших виллу на Пхукете.