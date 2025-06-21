Рай с подводными камнями: опыт премиального туризма в Таиланде

Сегодня поменять на неделю уклад собственной жизни может каждый состоятельный россиянин, заплатив от $10 до $50 тыс. К примеру, вырваться из пыльной и слякотной Москвы в комфорт роскошной виллы на тропическом берегу Таиланда. Тропическое королевство, которое многие россияне привыкли называть словом «Тай», давно стало для них одним большим курортом. Пляжи, пышные сады, слоны, коралловые рифы, уникальная природа и ласковый теплый океан. Простое описание страны звучит, как рекламный буклет. Лето считается не лучшим сезоном для отдыха в Таиланде. Но и сейчас туристов здесь хватает.

Многие предпочитают отдыхать недалеко от пляжа, приватно. Для этого, к примеру, можно арендовать виллу на тайском острове Пхукет. Цена проживания в элитных виллах и отелях курортных островов тропической страны для некоторых наших соотечественников выглядит весьма умеренной - от $10 до $15 тыс. Вот только, к сожалению, бывает, что качество недвижимости и уровень сервиса делает отдых в Таиланде настоящим испытанием.

Если верить обещаниям риелторских агентств, аренда виллы на острове Пхукет предоставляет доступ к незабываемые услугам. Это уровень миллионера, который можно получить за умеренную сумму: от личного шеф-повара и яхты, до вертолетного трансфера и эксклюзивных экскурсий. На деле, состоятельного российского туриста подстерегают как привычные проблемы отдыха в Таиланде, так и совсем неожиданные, если учитывать стоимость аренды. Конечно, состоятельный турист вряд ли столкнется с карманниками, вымогателями в фальшивой форме полицейских, или таксистами, норовящими отвезти в «свой» отель. Но высокая цена отпуска не всегда означает его качество.

Опыт путешественников

О проблемах элитного туризма в Таиланде нам рассказали наши читатели, воспользовавшиеся услугами агентства Get Your Phuket. Эта компания позиционирует себя как поставщика услуг высшего класса. Тем временем, клиенты риелторского агентства имеют полное основание в этом усомниться. Особенно арендаторы вилл в «элитном» комплексе Sai Taan Villas, который активно продвигает агентство. В нем, порой, туристам, поверившим в рекламные буклеты, сдают бетонные коробки с обветшалым ремонтом и бассейном, которые непригодны не то, что для отдыха, а просто для проживания.

Прежде всего, туристам досаждают проблемы, связанные с бытовой техникой. В тропическом климате Таиланда кондиционер давно стал насущной необходимостью. Однако некоторые агентства к исправности систем вентиляции и кондиционирования относятся чрезвычайно халатно. Гости, воспользовавшиеся услугами того же Get Your Phuket, буквально задыхаются в помещениях, аренда которых стоит тысячи долларов. Ремонтники, приняв заказ, не спешат ехать на вызов, добираясь до места несколько дней. В это время, по причине близости джунглей, на непроветриваемых виллах стоит удушливый смрад.

Встречаются случаи прямого обмана. Британская семья, арендовавшая апартаменты через риелтерскую фирму, столкнулась с нарушением условий договора. Агентство обещало сохранить ту же ставку на второй месяц проживания, но в итоге потребовало переехать в другую виллу, запросив почти вдвое больше денег. В результате, семья с детьми была вынуждена срочно искать другое жилье.

Иногда популярностью курортов Пхукета пользуются откровенные мошенники, которые в социальных сетях создают фейковые аккаунты премиальных отелей - например, MYS Khao Yai. А потом успешно зарабатывают тысячи долларов на забронировавших номера, ничего не подозревающих гостях.

Но самую большую тревогу вызывают проблемы, связанные с безопасностью. Персонал арендованной виллы имеет неограниченный доступ к жилым помещениям. Нередки инциденты, спровоцированные злоупотреблением доверия. Так, у гостей возникают обоснованные сомнения в сохранности денег, бумаг и ценностей, оставленных в комнатах виллы.

К примеру, турист, воспользовавшийся услугами Get Your Phuket, застал четырех незнакомых мужчин в спальной комнате возле сейфа. Оказалось, что они без предупреждения пришли ремонтировать очередную поломку. Но можно себе представить, какие эмоции испытал отдыхающий, пока понял это.

Впрочем, речь идет не только о жилье. Пара, выбравшая премиальный экскурсионный тур, ожидала, как было обещано в рекламе, «нетуристический» опыт. Вместо этого людей привезли в «живой музей» племени хмонг, где местные жители выступали в роли экспонатов для туристов. При этом гид настаивал на дополнительных дорогих экскурсиях. В итоге пара заплатила 260 евро за сомнительную дневную поездку, которую можно было организовать самостоятельно за 50 евро.

Есть и еще одно негативное впечатление туристов — медленная реакция на жалобы. В премиум-туризме клиенты ожидают, что их проблемы решат мгновенно. Но агентства типа Get Your Phuket, не только затягивают ответы на жалобы и обращения, но и удаляют отрицательные отзывы о себе на самых известных интернет-площадках.

Рай, которым надо уметь пользоваться

Несмотря на все недостатки, Таиланд остается привлекательным направлением для тех, кто ищет премиальный отдых по разумной цене. Природная красота, богатая культура и доступность делают страну уникальной, но путешественникам нужно быть готовыми к возможным трудностям.

Прежде всего, важно тщательно выбирать партнеров, иметь реалистичные ожидания и сохранять бдительность. Высокая цена не всегда гарантирует идеальный сервис, поэтому надо быть готовым к непрогнозируемым проблемам. Самый же верный способ избежать разочарования – внимательно выслушать советы друзей, ранее арендовавших виллу на Пхукете.