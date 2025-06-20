Сохранить здоровье нации. На ПМЭФ назвали скрытые резервы здравоохранения

Увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и войти в клуб стран «80+» к 2036-му — такие задачи стоят сегодня перед российской системой здравоохранения. Но, как показала сессия «Здоровьесбережение: лучшие практики для сохранения здоровья нации» на ПМЭФ-2025, реализовать эти цели невозможно без смены парадигмы. На повестке — использование дополнительных резервов, в том числе за счет предупреждения развития заболеваний, работы с населением, повышение мотивации вести ЗОЖ и модификация основных поведенческих факторов риска.

Экономика хронических болезней

Если выразить в денежном выражении потери лет жизни от преждевременной смертности и заболеваний, то можно говорить, что нездоровье россиян обходятся экономике почти в 14 триллионов рублей. При этом многие недуги связаны с модифицируемыми факторами риска. 10 главных таких факторов наносят общественный ущерб в размере более 3% ВВП. Особую тревогу вызывает тот факт, что основная часть потерь приходится на трудоспособный возраст.

«К сожалению, в обществе растет равнодушие к той политике пропаганды здорового образа жизни, которую мы используем сейчас, что ведет к экономическим потерям, необходимо искать новые способы доносить эту важную информацию до граждан», — подчеркнула директор Института Лариса Попович. По ее словам, снижение уровня курения хотя бы на 30% способно вернуть экономике до 1,5 триллиона рублей. Коррекция питания, контроль сахара и давления могут дать не меньший эффект.

При этом существует огромный разрыв между декларируемым желанием вести здоровый образ жизни и фактическим поведением граждан.

«Мы тут слышали цифру — 68% хотят вести ЗОЖ. Но реальность обескураживает. Ведь сегодня мы ставим национальной целью 10% населения, ведущих здоровый образ жизни, что очень низко для такой страны, как Россия», — заявила она.

Проблема глубже, чем кажется

По словам доцента Сеченовского университета Владимира Бекетова, «скрытые резервы» здоровья нации лежат не только в области медицинских технологий, но и в сфере когнитивно-поведенческой психологии.

«Без изменения майндсета, то есть того, как человек воспринимает свою болезнь и свои слабости, невозможно добиться результатов на долгой дистанции», — подчеркнул он. Среди таких барьеров — стереотипы, укоренившиеся, в особенности, среди мужчин, для которых признание проблем со здоровьем зачастую воспринимается как «угроза маскулинности». Это мешает мужчинам обращаться к врачам, своевременно проходить чекапы, менять образ жизни. «На 37% мужчины хуже проходят диспансеризацию, и это определенный вызов их идентичности», — говорит Бекетов.

Чтобы преодолеть барьеры, врач призывает к отказу от стигматизирующей риторики, лозунгов вроде «давайте просто бросим курить» и переходу к созданию «экосистемы заботы», где врач и пациент ведут честный, научно обоснованный диалог.

«Комплексный подход, включающий внедрение концепции модификации рисков в национальную систему здравоохранения, использование скрытых резервов в области нейропсихологии, когнитивно-поведенческой психологии, дополнение профильных клинических рекомендаций с учетом доказанного потенциала продуктов с пониженным риском поможет добиться больших успехов в здоровьесбережении нации», — подчеркнул он.

Когда запреты не работают

Руководитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов напомнил: здоровье граждан — не просто личное благо, а стратегический ресурс государства, напрямую связанный с экономикой. Однако, по его словам, действующая система профилактики «буксует»: привычные методы убеждения не работают, особенно в отношении табакокурения.

По данным ВЦИОМ, 30% курящих россиян не планируют отказываться от этой привычки — в 2014 году таких было лишь 19%, при этом в мире доля мотивированных к отказу от курения упала с 38% до 21%. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов прямо заявил: «Мы долгие годы говорили об этом неинтересно, банально, в виде запретов — мол, не полнейте, не кушайте, не курите и все».

Такой ультимативный посыл, по мнению парламентария, уже не работает. Более того — он демотивирует, что особенно касается тех, кто либо не хочет, либо не может отказаться от вредной привычки. «Мы должны снизить риторику о том, что люди с вредными привычками должны расплачиваться за это повышенными акцизами и налогами. С одной стороны, возможно, это справедливо. Но ведь речь о другом: мы решаем важнейшую государственную задачу, которая определена национальной целью», — заявил Фаррахов.

Недавно в клинических обзорах впервые появилась дифференциация разных никотинсодержащих продуктов по степени вреда – в том числе кальяна, вейпов, обычных сигарет и электронных систем нагревания табака. Врачи должны знать об этих различиях и уметь работать с этим – необходимо разрешить предоставление гражданам объективной информации о продуктах пониженного вреда, уверены эксперты.

Зарубежный опыт: не пугать, а мотивировать

Пример Белоруссии, о котором рассказал профессор Дмитрий Рузанов, подтверждает: стратегия снижения вреда и модификации рисков работает. В стране зафиксировано снижение числа курящих и рост возраста начала курения, а кроме того, люди стали чаще переходить с крепкого алкоголя на менее вредные напитки. «Современные исследования говорят о том, что запугивание и патерналистская риторика не работают. Пациенту нужно предлагать выбор», — подчеркнул эксперт.

Схожий путь прошли и Филиппины. В стране более 14 млн курильщиков, и ежегодно от последствий курения умирает 117 тысяч человек, и в 2022 году там был принят закон о бездымных электронных продуктах. Он строго ограничил доступ несовершеннолетних к устройствам, ввел маркировку рисков, но признал право взрослого человека с тяжелой табачной зависимостью на менее вредную альтернативу.

«Лишь 4% курильщиков реально пытаются бросить. Поэтому нам жизненно важно было принять законодательство, основанное на снижении вреда и модификации рисков», — пояснил филиппинский хирург Роджелио Варела.

Что работает в России

Что важно — у России уже есть доказанный положительный опыт. Как напомнил президент Противоракового общества России Давид Заридзе, в 1980-х годах снижение концентрации смол в сигаретах в СССР привело к падению заболеваемости раком легкого на 40% — и это при том, что общее потребление табака росло. В начале нулевых Россия успешно реализовала государственную программу по снижению алкоголизации населения, опираясь на данные эпидемиологических исследований. В результате, с 2009 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни мужчин выросла на 10 лет — с 58 до 68 лет.

Женщин — на 7 лет, с 72 до 79. Это спасло 3,5 миллиона жизней, прежде всего — молодых мужчин, — напомнил Заридзе.

Он подчеркнул: это пример того, как научно обоснованная профилактика в сотрудничестве с учеными, законодательной и исполнительной властью может дать масштабный эффект.

Современные вызовы требуют не меньшей амбициозности. Чтобы достигнуть национальных целей по увеличению продолжительности жизни и снижению заболеваемости, необходима перезагрузка текущей политики в здравоохранении. И главное — переход от давления к доверию, от запретов к работе с реальными привычками. Уважение к выбору граждан и системная работа с рисками — это не мягкость, а зрелая стратегия, в центре которой — здоровье, жизнь и будущее страны.