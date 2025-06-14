Открытки и поздравления с Днем медика — 2025

Что пожелать в День медика врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам и фельдшерам

Ежегодно в третье воскресенье июня Россия чествует врачей, медсестер и медбратьев, фельдшеров и других медицинских работников. В 2025 году День медика выпадает на 15 июня. Чтобы поздравить с праздником всех причастных, «Газета.Ru» подготовила открытки и варианты пожеланий.

Открытки ко Дню медика

«Газета.Ru» подготовила серию уникальных открыток для мессенджеров — их можно отправить врачам, медсестрам, санитарам и другим медицинским работникам в их профессиональный праздник.

Совет Добавьте к открытке личное сообщение — медики ценят искренние слова больше формальных поздравлений.

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Поздравления своими словами: что пожелать

Врачи, медсестры, персонал больниц и поликлиник, фельдшеры и многие другие специалисты в День медицинского работника заслуживают самых теплых и искренних слов. «Газета.Ru» собрала 20 поздравлений, которые вы можете адаптировать и поздравить своих родных и близких с профессиональным праздником:

Общие и теплые

С Днем медицинского работника! Спасибо за ваш бесценный труд, за доброту, терпение и профессионализм, с которыми вы несете свою благородную миссию. Здоровья вам и вашим близким!

Поздравляю с профессиональным праздником! Ваш труд — это уникальное сочетание высочайшего профессионализма и искренней человечности. Спасибо за то, что вы есть!

С Днем медика! Ваше терпение, внимание к каждому и доброе сердце делают этот мир лучше и здоровее. Желаем вам сил, спокойных смен и благодарных пациентов!

Примите самые теплые поздравления с Днем медицинского работника! Вы — настоящие ангелы-хранители нашего здоровья. Низкий поклон за ваш труд, заботу и самоотдачу!

Поздравляем с праздником! Ваша сила духа, преданность профессии и готовность прийти на помощь в любое время суток вызывают искреннее восхищение. Здоровья, счастья и благополучия!

С Днем медицинского работника! Вы — основа здоровья нации, опора в трудную минуту. Спасибо за ваш героический труд, знания и милосердие! Крепкого здоровья вам самим!

Поздравляем тех, для кого забота о других — не просто работа, а призвание! С Днем медика! Пусть ваша доброта возвращается к вам сторицей, а труд приносит радость и удовлетворение.

Дорогие медики! В ваш праздник хотим выразить огромную благодарность от всех, кому вы помогли, поддержали, спасли. Ваш труд бесценен! С Днем медицинского работника!

С профессиональным праздником! Желаем вам, в первую очередь, крепкого-крепкого здоровья, неутомимой энергии, душевного спокойствия и уверенности в том, что ваш труд так нужен людям!

От всего сердца поздравляем с Днем медицинского работника! Спасибо за вашу помощь, поддержку и профессионализм! Желаем счастья, добра и всего самого наилучшего!»

Поздравления для медиков разных специальностей

Медсестрам и медбратьям

Дорогие медсестры и медбратья! Сердечно поздравляем с Днем медика! Вы — незаменимые помощники врачей и настоящие ангелы-хранители для пациентов. Спасибо за ваше тепло, заботу и невероятное терпение!

Врачам скорой помощи

Мужественным бригадам скорой помощи — особые поздравления! Ваша скорость, выдержка и умение работать в экстремальных условиях достойны самого высокого уважения. Спасибо, что вы всегда на страже! Безопасных дорог и спокойных дежурств!

Педиатрам и детским медсестрам

Любимым детским докторам и медсестрам — с праздником! Ваше умение найти подход к каждому малышу, ваша доброта и спокойствие — настоящее волшебство. Спасибо за здоровье наших детей!

Хирургам

Виртуозам скальпеля и мастером сложнейших операций — с Днем медицинского работника! Ваша точность, выдержка и золотые руки творят чудеса. Низкий поклон за спасенные жизни!

Терапевтам и врачам общей практики

Опоре медицинской системы — терапевтам и врачам общей практики — сердечные поздравления! Ваша мудрость, внимание к деталям и умение видеть картину в целом бесценны. Спасибо за ваш ежедневный труд на передовой!

Всему медперсоналу больницы или поликлиники

Коллективу [название учреждения]! Поздравляем с Днем медицинского работника! Спасибо каждому — от санитарок до главного врача — за слаженную работу, взаимовыручку и общий вклад в здоровье людей! Гордимся вами!

Фельдшерам (особенно в селах):

Дорогие фельдшеры, особенно те, кто несет нелегкую службу в отдаленных уголках страны! Вы — настоящие герои. Спасибо за вашу самоотверженность и готовность помочь в любых условиях! С праздником!

Медицинским администраторам и организаторам

Уважаемые организаторы здравоохранения, заведующие, администраторы! Ваша работа «за кулисами» не менее важна для эффективной помощи пациентам. Спасибо за ваш труд и поздравляем с профессиональным праздником!

Научным работникам и исследователям

Ученым-медикам, исследователям, сотрудникам лабораторий! Ваш труд на стыке науки и практики открывает новые горизонты в лечении и спасении жизней. С Днем медицинского работника! Новых открытий и внедрений!

История праздника: от неофициальных чествований к государственному признанию

До 1980 года День медика отмечали стихийно: в регионах СССР выбирали свои даты для чествования врачей. Все изменилось 1 октября 1980 года, когда вышел указ «О праздничных и памятных днях», закрепивший праздник на третье воскресенье июня.

После распада СССР традиция не исчезла — в России указ адаптировали с небольшими правками, а во многих других странах СНГ дату сохранили как символ уважения к медицинскому сообществу.

В пандемию COVID-19 роль медиков стала особенно заметной. В 2020 году больше половины россиян назвали врачей «главными героями года».

Поэт-песенник Лев Ошанин (1912-1996) о врачах писал так: Вечный подвиг — он вам по плечу,

Ваши руки бессонны и святы.

Низко вам поклониться хочу,

Люди в белых халатах.

По традиции в этот день врачам вручают государственные награды. Например, «Заслуженный врач РФ» — вручается за 20 лет работы и внедрение инноваций (к примеру, новых методов лечения), а также премия «Призвание» — присуждается с 2001 года за уникальные достижения (в 2024-м ее получила команда нейрохирургов, разработавшая метод лечения аневризм мозга). Также в День медика организовывают концерты, вручение грамот и денежных премий от руководства медучреждений.