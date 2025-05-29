«Проверяем, есть ли живые на борту». В Южной Корее упал самолет

Военный патрульный самолет P-3 Orion потерпел крушение в Южной Корее. На его борту было четыре человека, очевидцы сообщили о высоком столбе черного дыма. На место ЧП отправились экстренные службы, информации о состоянии членов экипажа пока нет. Что известно о падении самолета — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщило агентство Newsis, самолет военно-морских сил потерпел крушение недалеко от аэропорта города Пхохана около 13:50 (07:50 мск) по местному времени. В момент падения на его борту находились четыре человека. Пожарные уже прибыли на место происшествия, они проливают конструкции самолета. Выжил ли кто-то из членов экипажа — пока неясно, однако в экстренных службах допускают, что, скорее всего, все четверо погибли.

Что говорят власти

Исполняющий обязанности министра внутренних дел и безопасности Южной Кореи призвал «свести к минимуму человеческие жертвы» в связи с крушением военного самолета.

«Я прошу пожарную службу, полицию и местные органы власти сделать все возможное, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы, мобилизовав всю доступную рабочую силу и оборудование», — подчеркнул он.

«Морской патрульный самолет (P-3), который вылетел с авиабазы Пхохан для учений сегодня около 13:43, потерпел крушение недалеко от базы по неизвестной причине», — сообщили чуть позже в пресс-службе ВМС страны.

Там добавили: по предварительным данным, жертв среди гражданских нет.

«Мы проверяем, живы ли еще четыре члена экипажа на борту», — добавили в ведомстве.

«Мы сделаем все возможное для спасения жизней в сотрудничестве с соответствующими ведомствами, такими как пожарная служба, администрация и военные. Мы также приложим все усилия, чтобы предотвратить вторичный ущерб от несчастных случаев, например, предотвратить распространение огня», — заявил губернатор провинции Кенбук Ли Чхоль У.

Кандидат в президенты от партии «Сила народа» Ким Мун Су призвал спасателей быстро и профессионально отработать на месте катастрофы.

«Надеюсь, что вы приложите все усилия, чтобы быстро спасти [экипаж] после крушения военно-морского патрульного самолета, которое произошло в Пхохане», — заявил политик.

Руководство военно-морского флота сформировало специальную комиссию для расследования причин аварии. В результате крушения загорелся близлежащий лес, пожар усложняет работу спасателям.

Что говорят очевидцы

Ставший свидетелем аварии местный житель сообщил в пожарную службу, что «за домом упал самолет, и началось задымление».

«Я не слышал громкого шума, но мне позвонили несколько раз и сказали, что упал самолет, и пошел черный дым, пока я был в офисе», — рассказал другой горожанин.

«Я ехал на мотоцикле домой и увидел черный дым, идущий из-за задней части дома. Когда я пошел в сторону дыма, я услышал, что самолет упал», — добавил еще один житель города, Чхве Ян Су.

Как напомнили журналисты «Чосон Ильбо», рухнувший P-3 Orion часто называют «убийцей подводных лодок», в общей сложности армия использует 16 таких самолетов. Аппарат задействуют в противолодочных операциях как «глаз» ВМС против Северной Кореи. Это первое крушение с 1995 года, когда самолеты поступили в южнокорейскую армию. Авторы статьи допустили, что для выяснения причин аварии власти могут приостановить полеты оставшихся P-3 Orion.