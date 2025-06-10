Риск заболеваний органов дыхания при сочетании курения и потребления ЭСДН возрастает втрое

Бронхиальная астма

В России картина не менее драматична. С 2014 по 2019 год заболеваемость бронхиальной астмой в стране увеличилась более чем на 11%, достигнув 1 тыс. случаев на 100 тыс. населения. При этом более трети пациентов, состоящих на диспансерном учете с патологиями органов дыхания, страдают именно от астмы. Ежегодно от болезней дыхательной системы, включая ХОБЛ и бронхиальную астму, в России в период 2019–2022 гг. умирало порядка 90 тыс. человек. По мнению пульмонолога, данная цифра отражает не только тяжесть самих заболеваний, но и недостаточную эффективность профилактики и ранней диагностики.

«ХОБЛ и астма часто сопутствуют друг другу. Такое сочетание связано с длительным воздействием факторов риска — курения, профессиональных или бытовых вредностей. Типичный пациент — мужчина старше 35 лет с длительным анамнезом одного из заболеваний. При длительном наблюдении за больными отмечается прогрессирование дыхательной недостаточности, снижение эффективности ингаляционнных кортикостероидов, ухудшение переносимости физической нагрузки», — отмечает Степанова.

Симптомы бронхиальной астмы и ХОБЛ, такие как кашель, одышка, свистящее дыхание и чувство заложенности в груди, могут быть схожи, особенно у пожилых курильщиков — это затрудняет точную дифференциацию между двумя заболеваниями, замечает пульмонолог.

«Пациенты склонны игнорировать симптомы, считая их следствием курения или старения, из-за чего ХОБЛ часто диагностируется на выраженной стадии, когда функция легких существенно снижена. Аналогичная ситуация с астмой, которая может долгое время оставаться нераспознанной. Но если при астме обструкция чаще обратима, то при ХОБЛ бронхиальная проходимость остается ограниченной даже после медикаментозного воздействия», — объясняет она.

Общие факторы риска

Большинство пациентов с бронхообструктивными заболеваниями объединены общими факторами риска — в первую очередь табакокурением. Более 30% россиян продолжают курить, и, несмотря на имеющееся жесткое антитабачное законодательство, число заядлых курильщиков не снижается.

«Продукты горения табака наносят легким колоссальный ущерб: они усиливают производство слизи, разрушают реснитчатый эпителий, ускоряют воспаление и приводят к необратимому снижению функции легких», — подчеркивает Ирина Степанова.

По ее словам, генетическая предрасположенность играет не меньшую роль.

«Дефицит α₁‑антитрипсина (Наследственное заболевание, при котором организм вырабатывает недостаточное количество белка α₁‑антитрипсина, который защищает легкие от разрушения ферментами, особенно от нейтрофильной эластазы, которая может повреждать альвеолы. При его дефиците повышается риск раннего развития ХОБЛ) — унаследованное нарушение синтеза ферментов — предрасполагает к раннему развитию эмфиземы и ускоренному снижению легочной функции. Такой дефицит также может привести к развитию ХОБЛ, хотя он наблюдается редко — в среднем у одного пациента на 2–5 тыс. человек», — говорит Степанова.

Другие причины

Профессиональные вредности и экологические факторы — еще две важные составляющие общей картины риска, отмечает Степанова.

«Представители отдельных профессий на производствах сталкиваются с пылью, парами и газами, которые раздражают дыхательные пути и приводят к хроническому бронхиту. Загрязнение городского воздуха, выбросы автотранспорта и промышленных предприятий также усиливают поступление мелкодисперсных частиц, оседая в альвеолах и вызывая длительное воспаление», — замечает врач.

ЭСДН

В последнее время к числу факторов развития бронхообструктивных патологий добавились разнообразные электронные системы доставки никотина, или так называемые ЭСДН. Такая продукция последнее время продается повсеместно и зачастую не является сертифицированной.

Так, ученые Университета Калифорнии выяснили, что даже у людей без признаков заболеваний легких на начальном этапе использование этих изделий связано с повышенным риском развития респираторной патологии в будущем. У бывших пользователей риск увеличивался на 31%, у текущих — на 29%, при этом наибольший риск был у тех, кто одновременно курил и традиционные сигареты, и ЭСДН — в 3,3 раза выше, чем у никогда не куривших.

«Бесконтрольное распространение ЭСДН среди молодежи представляет серьезную угрозу общественному здоровью, особенно в условиях неконтролируемого рынка. Более того, в нелегально произведенных ЭСДН жидкости часто содержат неизвестные или недостаточно изученные химические вещества, включая большое количество неконтролируемых ароматизаторов, растворители и другие добавки, которые при нагревании могут образовывать токсичные соединения, вредные для легких», — рассказывает Степанова.

Следить за здоровьем

Отказ от курения — наилучшая профилактика бронхообструктивных заболеваний. Однако пациенты зачастую сталкиваются со значительным стрессом, когда пытаются бросить привычку. Чтобы облегчить этот переход, разумно обратиться к приемлемым, легально произведенным и качественным альтернативам. Такой альтернативой может быть переход на сертифицированные бездымные никотинсодержащие продукты.

«Если полный отказ от табачных изделий для кого-то пока недостижим, то имеет смысл рассмотреть другие возможности снижения вреда, например, системы нагревания табака, которые менее вредны по сравнению с продолжением курения сигарет. Они позволяют снизить количество вдыхаемых канцерогенов и продуктов горения, однако напоминать о предпочтительности полного отказа нужно постоянно», — делится Степанова.

Сегодня ключ к успешной профилактике и лечению бронхообструктивных болезней — модификация факторов риска, связанных с поведенческими установками. Отказ от курения, снижение числа потенциально опасных контактов с пылью и химикатами, регулярный контроль функции легких может добавить пациентам годы активной жизни без серьезных обострений.

«А внимательное отношение к каждому индивидуальному пациентскому случаю позволяет установить баланс между борьбой с болезнью и сохранением качества жизни», — резюмирует пульмонолог.