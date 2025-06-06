«Просила помощи — никто не откликнулся»: бывший муж убил волонтера «ЛизаАлерт» и покончил с собой

Волонтера «ЛизаАлерт» Лубсанову нашли убитой в лесу в Бурятии

Тело Марии «Манюни» Лубсановой, известной в Бурятии участницы отряда «ЛизаАлерт», обнаружили 5 июня в лесу близ села Ключи. По версии следствия, бывший супруг привез ее в лес, несколько раз ударил ножом, а затем покончил с собой. Очевидцы рассказали, что видели ссору пары, но вмешаться не решились. Возбуждено дело об убийстве. Лубсанова недавно была награждена медалью 36-й армии за помощь бойцам СВО.

В Бурятии нашли мертвой Марию Лубсанову — волонтера поискового отряда «ЛизаАлерт», известную под позывным «Манюня». По данным управления СК РФ по Бурятии, тело женщины было обнаружено 5 июня вечером в лесу возле села Ключи. Недалеко от нее нашли труп ее бывшего мужа — главного подозреваемого в убийстве.

«По данным следствия, 5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью», — сообщили в ведомстве.

В СК РФ по Бурятии также сообщили о возбуждении дела об убийстве, проводятся следственные действия для установления полной картины происшествия.

Telegram-канал «112» сообщает, что Марию Лубсанову и ее бывшего мужа видели очевидцы в центре поселка Ключи.

«Сначала бывшие супруги ссорились в самом центре поселка, Мария просила помощи, но никто не откликнулся», — сообщает канал.

Как пишет «Газета РБ» со ссылкой на источник, мужчина не похищал Лубсанову, по камерам видно, что она сама села в машину. А на месте происшествия, «судя по следам», они «долго разговаривали».

Портал «Инфо24» сообщил, что бывший муж убитой — 40-летний Батор Л. — ранее работал в администрации Иволгинского района. Пара рассталась несколько лет назад, у них есть общий сын.

«Всегда была готова прийти на помощь»

Судя по записям на странице Марии Лубсановой во «ВКонтакте», ей было 36 лет, у нее остался 16-летний сын.

На странице бурятского отделения «ЛизаАлерт» 6 июня появился ее некролог:

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате нашего дорогого друга и товарища, Марии Лубсановой, добровольца отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии».

Волонтеры отметили, что «она всегда была готова прийти на помощь, поддержать и вдохновить других своим примером».

«Этой весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь», — добавили в отряде. В зоне СВО она собирала гуманитарные грузы, помогала госпиталям и поддерживала военнослужащих из Бурятии.

Так же она была корреспондентом в районной газете «Жизнь Иволги».

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«АиФ Бурятия» сообщает, что 2 июня она встречалась с главой Иволгинского района и руководителем местного отделения движения «Боевое братство», которым передала боевые трофеи от бурятских бойцов.

За вклад в поддержание морального духа личного состава командующий 36-й армии ВВО вручил Марии памятный нож с именной гравировкой, такой знак отличия женщина из Бурятии получила впервые.

«Как говорили ребята, приехала простым волонтером, а стала боевой подругой!» — приводит ее слова «АиФ Бурятия».

Кроме того, Лубсанову наградили медалью и благодарственным письмом «За заслуги. 36-я армия ВВО». Награждение приурочили к открытию в Мариуполе буддийской святыни — субургана, посвященной памяти павших военнослужащих.

Уезжая из Мариуполя, волонтер писала во «ВКонтакте», что обязательно туда вернется. Проведенное там время она назвала «самым лучшим мини-отпуском». Похороны Лубсановой состоятся 7 июня.