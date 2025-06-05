«Они не иностранцы»: семьи детей, топтавших флаг в Обнинске, решили лишить гражданства

Власти Калужской области намерены лишить гражданства семьи бывших мигрантов, дети которых топтали флаг с изображением георгиевской ленты в Обнинске. Семьи уже уехали из России, но министр внутренней политики Калужской области считает, что нельзя допустить их возвращения. При этом губернатор Шапша ранее напоминал, что члены этих семей — не иностранцы, а получили российское гражданство по программе переселения соотечественников восемь лет назад.

Власти намерены лишить гражданства семьи, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты в Обнинске. Они уже покинули Россию, а лишение паспортов нужно для предотвращения их возвращения, заявил ТАСС министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

«Семьи уехали, но тут важно закончить все юридические процедуры. Они недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета», — сказал Калугин.

По словам министра, сейчас семьи могут вернуться в Россию, переехать в другой регион, поэтому их и нужно лишить гражданства.

Хотели перекрыть фонтан

Инцидент, из-за которого семьи хотят лишить российских паспортов, произошел 10 мая: двое школьников сняли с дома флаг с изображением георгиевской ленты, положили его поверх одного из отверстий для воды в неактивном фонтане, а затем один из мальчиков встал на него ногами. По данным Telegram-канала «Типичный Обнинск», дети потоптали флаг.

Школьники утверждают, что не хотели сделать «ничего плохого», а планировали перекрыть флагом фонтан.

«Нельзя плевать в тарелку, с которой ешь»: растоптавшие георгиевскую ленту дети извинились на видео В Обнинске дети мигрантов растоптали георгиевскую ленту. Теперь школьников проверяют на предмет... 12 мая 11:17

Вскоре появилось видео с извинениями детей и их родителей. Первый мальчик стоит в кадре с отцом. Он назвал Россию замечательной страной и призвал земляков не повторять его ошибок. Второй же мальчик не говорил, за него извинилась мать.

«Я прошу всех земляков, всех приезжих, которые приехали на эту землю, кушают хлеб России, не повторять этих поступков <...> Нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь. Мой ребенок поступил неправильно», — сказала женщина. Она призвала других родителей объяснить своим детям, что подобным образом поступать нельзя, добавив, что ей стыдно за своего сына.

«Не иностранцы»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, обсуждая обучение детей-иностранцев в российских школах, рассказал, что хотя школьники и проявили неуважение к символике, закон нарушили не иностранцы, а россияне:

«Одному восемь лет, другому одиннадцать. Их быстро поймали, привели в чувство, нашли родственников. Они, как водится, принесли извинения на камеру. Но это не иностранцы. Одна семья получила гражданство по программе переселения соотечественников в 2017 году в Челябинской области, другая в 2017 году — в Калужской области».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Председатель СК Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что дети топтали ленту из-за недостатка патриотического воспитания. По его словам, такое встречается с семьями, переехавшими в Россию из-за границы.

«Родители давно успели получить российское гражданство, но объяснить своим детям, что значит этот священный символ в нашей стране, забыли. Этот и другие подобные факты еще раз подтверждают правильность нашей идеи о том, что те, кто желает жить и работать в РФ, получить гражданство, должны изучать законы, российскую историю и культуру, чтобы уважительно относиться к нашим традициям и предотвращать подобные инциденты», — отметил Бастрыкин.

Также возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность». В его рамках проверят законность получения российского гражданства родителями нарушителей.