«Продавали всякую гадость». Адепта аяуаски Боню обвиняют по наркотической статье

На блогера и телеведущую Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков, ей грозит штраф. Заседание по административному делу назначено на 26 июня. Сама Боня утверждает, что ее старым доменом завладели неизвестные, и теперь «продают там всякую гадость». Ранее блогера уже пытались привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков из-за ее ретритов, участники которых пьют отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки.

В отношении популярного блогера и бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони составили протокол об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет»), свидетельствуют данные на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Дата регистрации: 28.05.2025. Привлекаемое лицо: Боня Виктория Анатольевна. Статья КоАП РФ: ст. 6.13, ч. 1.1. Назначено судебное заседание на 26.06.2025», — говорится в карточке.

Административный протокол будут рассматривать 26 июня. Блогеру грозит штраф до 30 тыс. рублей.

В правоохранительных органах позже уточнили ТАСС, что дело Бони связано с размещением на ее сайте информации с пропагандой наркотических веществ, а также с рекламой даркнет-площадок, где ими торгуют.

«Носятся с этой новостью»

Сама Боня уже прокомментировала случившееся в своих соцсетях и заверила подписчиков, что не имеет отношения к пропаганде наркотиков.

«Щас везде все носятся с этой новостью. Ребята. Ко мне это не имеет никакого отношения», — написала она в Telegram (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Блогер отметила, что вызвавший претензии правоохранителей сайт ей уже не принадлежит.

«У меня был домен, мы перестали его использовать и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — пояснила Боня.

Не новые подозрения

Летом 2023 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру обращение с предложением проверить публичные посты Бони, так как в некоторых из них блогер, по его мнению, прямо пропагандировала наркотические препараты.

В частности, Боня якобы приглашала своих подписчиков на отдых в Испании, где предлагала в компании шаманов «отведать аяуаску» — отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки.

Он содержит вещества диметилтриптамин и мескалин, в России их производство и распространение запрещены.

В ФПБК просили правоохранителей дать оценку постам Бони, а после заставить ее их удалить. Столичная прокуратура начала проверку на наличие оснований для привлечения ее к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В случае признания вины Боне мог грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Блогер тогда заявила, что не употребляет наркотики и алкоголь, придерживается здорового образа жизни и готова удалить свои публикации, если они нарушают закон. Она также подчеркнула, что ее ретриты проводятся в странах, где употребление вышеперечисленных веществ разрешено, и ее деятельность легальна в Испании.

«В других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например, в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) аяуаска официально легализована специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным», — отметила Боня.

На момент завершения проверки в августе 2023 года официальных сообщений о возбуждении административного дела против блогера не поступало.

Дыхание пальцами, запрещенный отвар и общение с духами. Чем увлекается Виктория Боня Телеведущая и блогерша Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года. В середине 2000-х она обрела... 26 ноября 19:49

Виктория Боня — российская телеведущая, актриса, модель и инфлюенсер. Широкую известность получила после участия в реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Позже она сама начала вести программы на телевидении, сниматься в сериалах и фильмах, а также появилась в глянцевых изданиях как модель. В последние годы блогер активно занимается инфобизнесом и духовными практиками, проводит ретриты и медитативные курсы за границей, продвигает тему альтернативной медицины.