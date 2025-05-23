«Должны хранить правду». Почему ВОВ стала историческим событием в жизни еврейского народа

В Москве прошла IV Международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа», ставшая главным событием в рамках празднования 26 Ияра — Дня спасения и освобождения — Дня Победы по еврейскому календарю. В ней приняли участие исследователи из России, Израиля, Германии. В этот день ежегодно благодарят тех, кто смог избавить мир от фашизма. В этом году программа празднования 26 Ияра посвящена трем юбилеям: 80-летию Великой Победы, 80-летию со дня освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц и 10-летию декларации, подписанной на съезде Конференции раввинов Европы, включившей День спасения и освобождения 26 Ияра в число официальных памятных дат иудейского календаря.

«Решительно противостоять любым попыткам проявления расизма»

«И мы, и грядущее поколение должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения», — подчеркнул президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам научной конференции, текст которого зачитал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Поздравляя российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения — 26 Ияра, учрежденный в память о подвиге солдат и офицеров Красной армии и союзников по антигитлеровской коалиции, которые сражались против общего врага, сокрушили нацизм, избавили еврейский и другие народы от угрозы уничтожения, глава страны отметил, что за прошедшее время этот праздник прочно утвердился в еврейском календаре.

Эта дата, по его словам, объединила вокруг благородных гуманистических идеалов и ценностей людей разных возрастов и национальностей и в России, и далеко за ее пределами. Президент выразил уверенность, что широкое, торжественное празднование Дня спасения и освобождения в год 80-летия Великой Победы будет служить сбережению исторических, духовных, культурных традиций, укреплению согласия и взаимопонимания в обществе, патриотическому воспитанию молодежи.

«Держаться правды о подвиге наших предков»

IV Международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа» была организована Международным фондом горских евреев СТМЭГИ при содействии Федерального агентства по делам национальностей и Российского еврейского конгресса. Основные темы выступлений в рамках научной программы конференции — сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, сопротивлении нацизму и жертвах Холокоста.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, выступая на конференции, подчеркнула, что около 6 миллионов евреев Европы стали жертвами Холокоста, но о даже в условиях бесчеловечного режима нашлись те, кто не сдался. «Еврейский народ вместе с многонациональным советским народом шел к Победе, отдавая свои силы и жизни ради свободы. 27% евреев в Красной армии ушли на фронт добровольцами, многие служили в боевых частях», — отметила Яна Лантратова, подчеркнув, что среди них были настоящие герои: 38 генералов и адмиралов погибли в боях, 132 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а Давид Абрамович Драгунский стал дважды Героем, потеряв на войне родителей, двух сестер и двух братьев.

По ее словам, это лишь малая часть подвига, о котором мы обязаны помнить. Миллионы евреев Европы были спасены благодаря бесстрашию наших воинов — представителей всех народов СССР. Но сегодня, подчеркнула она, наша историческая память под угрозой.

«Мы должны держаться правды о подвиге наших предков, ведь цена Победы — 27 миллионов жизней», — уверена Яна Лантратова.

По ее словам, сегодня, в условиях тотальной гибридной агрессии со стороны недружественных стран важно не только помнить, но и защищать наши общие ценности: историческую память, жертвенность и веру в справедливость.

«Евреи России вместе с представителями других народов продолжают эту борьбу», — резюмировала она.

Праздник на века

22-25 мая 2025 года евреи всего мира отмечают День Спасения и Освобождения и читают молитвы, в которых благодарят Всевышнего и солдат армий стран-союзников за спасение евреев Европы. После внесения даты 26 Ияра в религиозный еврейский календарь была установлена специальная церемония – зажигаются три свечи: во славу Всевышнего, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные молитвы и молитвы благодарности за спасение. Главная молитва прошла у основной святыни иудаизма – Стены Плача в Иерусалиме, также там состоялось шествие «Бессмертного полка», участники которого пришли с портретами своих родственников и близких-участников Великой Отечественной войны. День Спасения и Освобождения был учрежден как религиозное продолжение Дня Победы 9 Мая, как день благодарности еврейского народа Красной армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма.

«В 2014 мы побывали в Израиле с целью донести до религиозных евреев, что мы, евреи, не должны забывать День Победы, то есть 9 мая 1945 года. Я вышел с этой инициативой, сказал, что она приходится на 26 ияра. Ияр — это «месяц сияния», — сообщил вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

По его словам, евреи должны эту дату ставить в один ряд с праздниками, которые отмечают на протяжении 3000 лет: дарование Торы, выход из Египта, Ханука, Пурим. «Фашистская Германия хотела истребить всех евреев. И свое спасение мы должны вспоминать каждый год. Дети наши должны знать историю. Они это передадут своим детям. Такая цепочка будет длиться вечно. Если праздник есть в еврейском календаре, то он останется в веках», — уверен автор инициативы.

«Сегодня, когда уходят последние ветераны, особенно важно сохранить правду о войне, поскольку мы видим, как в мире возрождается старая угроза антисемитизма и русофобия. Особенно тревожит, когда забывают решающий вклад советских солдат в победу над нацизмом, недавний отказ пригласить российскую делегацию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима — печальный предмет такого забвения», — отметил в комментарии ТАСС Герман Захарьяев, подчеркнув, что еврейские организации должны одинаково бороться с антисемитизмом и русофобией, эти явления опасны для мира между народами.

«Это и спасение еврейского народа, и возрождение государства Израиль»

«Огромное значение сегодняшнего праздника именно в том, что он празднуется 26 ияра по еврейскому календарю. Огромная заслуга Германа Захарьяева в том, что он реализовал эту идею», — подчеркнул в своем выступлении посол Израиля в России Симон Гальперин. По его словам, это ведь это не только победа в войне, это и победа над идеологией нацистов, и спасение еврейского народа, и возрождение государства Израиль.

«Мы, все евреи по всему миру, и вообще все человечество должны помнить о жертвах, принесенных в борьбе с нацистской идеологией, с той невероятной, беспрецедентной попыткой уничтожить целый народ. Сегодня здесь собралось много евреев и неевреев. Все они помнят, ценят, благодарят за то, что было сделано, и делают выводы о том, это должно быть передано будущим поколениям», — сообщил он.

По его словам, 26 Ияра объединяет евреев по всему миру, этот день вошел в календарь для всех религиозных и нерелигиозных евреев. Это самая значительная дата, считает Симон Гальперин, без которой «не было бы ни государства, ни народа».

С ним согласен и главный раввин России Адольф Шаевич: «Если бы не победа во Второй мировой войне, то многих и многих из нас не было бы сегодня на свете. Мы очень признательны всем, кто с оружием в руках отстаивал независимость и честь, боролся с фашизмом; всем, кто помогал в тылу, производя все необходимое для фронта».

Он напомнил, что его детство пришлось на военные и послевоенные годы: «Мы все время видели людей в гимнастерках, в военной форме. Нам не нужно было никакого дополнительного патриотического воспитания. Мы жили среди этих героев. Покрышкин, Кожедуб, Маресьев, Матросов, Зоя Космодемьянская – наши герои. Мы на их примере воспитывались и жили».

И вся дальнейшая жизнь, по его словам, проходила так, чтобы восстановить страну, чтобы делать все, чтобы никогда такие ужасы не повторялись. Адольф Шаевич высказал сожаление, что сейчас не всегда удается останавливать конфликты, но, тем не менее, все войны когда-нибудь кончаются. «И мы должны делать все, чтобы они не начинались, как можно меньше продолжались, и все человечество объединялось и жило в мире и спокойствии. Молимся и верим, что с помощью Всевышнего так и будет», -резюмировал он.

Профессор РГГУ, сопредседатель Научно-просветительного Центра «Холокост» Илья Альтман рассказал «Газете.Ru», что оценивает прошедшую конференцию как важное научное мероприятие, поскольку одна из основных ее тем касалась методов и путей сохранения памяти о солдатах- освободителях, о воинах Красной Армии в целом, и в частности, о тех, кто освобождал лагеря и гетто, назывались конкретные подразделения.

«В мире достаточно широко известны эти факты, но персональные имена, история их формирования и национальный состав в значительной степени еще не стали предметом исследований», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, был сделан упор на факты спасения уже отдельных лиц во время войны, на конкретные подвиги милосердия. Илья Альтман также отметил, что на конференции говорили о необходимости координации не только еврейских организаций, но также научных и общественных. Ведь «идея спасения, освобождения — вещь объединяющая», считает сопредседатель Научно-просветительного Центра «Холокост».