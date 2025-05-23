«Ценой своих жизней увели вертолет от домов»: в Орловской области упал Ми-8

В Минобороны заявили о гибели экипажа разбившегося в Орловской области Ми-8

В Орловской области упал военный вертолет Ми-8. Как рассказали в пресс-службе Московского военного округа, он выполнял плановый полет, однако потерпел крушение, предварительно, из-за технической неисправности. По данным СМИ, на борту находились пилот и бортмеханик. Они оба погибли. Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Орловской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По предварительным данным, он упал в районе поселка Нарышкино, рядом с железной дорогой. <…> Местные жители сообщают, что слышали несколько мощных взрывов после падения», — говорится в публикации канала.

О взрывах со ссылкой на очевидцев катастрофы также писал РБК. Одна из местных жительниц рассказала изданию, что приняла звуки взрывов за атаку БПЛА и вместе с подругой забежала в магазин.

Изначально в единой дежурно-диспетчерской службе РИА Новости сообщили, что вертолет упал в поле. Однако, по данным Telegram-канала 112, воздушное судно потерпело крушение на территории заброшенного предприятия. Оно упало на старые бочки, в которых раньше хранились химикаты, после чего загорелось. Боеприпасов на борту не было.

Экипаж погиб

Катастрофу подтвердили губернатор региона Андрей Клычков и пресс-служба Московского военного округа. По данным военных, крушение потерпел вертолет Ми-8, это произошло при выполнении планового полета. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле разрушений не обнаружено.

«Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность», — уточнили военные.

Telegram-канал 112 сообщил, что на борту были пилот и бортмеханик. Mash и SHOT отметили, что, по предварительным данным, у вертолета отказал двигатель .

В пресс-службе Московского военного округа добавили, что на место происшествия вылетела комиссия ВКС России. Там уже работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, пояснил Клычков.

«В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем. Место происшествия оцеплено, ведутся необходимые проверки. На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия», — рассказал глава региона.

Развернуло на 180 градусов

Как сообщают Telegram-каналы, катастрофа произошла около 14:00. По данным Mash, Ми-8 летел в сторону Смоленской области — на аэродром базирования в Вяземском районе. Перед падением вертолет развернуло на 180 градусов, он дымился, рассказали очевидцы.

«Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт. Жители Урицкого района не пострадали, разрушений нет», — добавил губернатор Орловской области.