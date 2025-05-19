Маньяк-физик рвется на свободу: убийца Лендьел обратился в Верховный суд

Маньяк Игорь Лендьел, отбывающий пожизненное заключение уже 31 год, пытается смягчить себе наказание через суд. Ему уже отказали в одной инстанции, однако он подал жалобу и обратился в Верховный суд. Лендьел совершил три убийства с особой жестокостью, а также ограбил одну из жертв. Сначала его приговорили к смертной казни, но затем наказание заменили на пожизненное заключение.

Убийца Игорь Лендьел потребовал пересмотреть отказ в смягчении его пожизненного наказания, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас Лендьел находился в колонии в Мордовии, он отбывает пожизненное заключение. В 2024 году маньяк обратился в суд с просьбой пересмотреть приговор в связи с существенными изменениями уголовного законодательства. Он считает, что ему могут смягчить наказание. Суд действительно сократил его срок на семь месяцев по делу о краже. Однако пожизненное наказание назначили Лендьелу за убийства.

В этой части суд оставил приговор без изменения, то есть пожизненный приговор маньяка не отменили. Тогда он обратился в Верховный суд, чтобы оспорить это решение.

66-летний Лендьел находится в мужской исправительной колонии «Мордовская зона» уже 31 год. Туда попадают либо пожизненно осужденные, либо приговоренные к заключению до 25 лет строгого режима.

Дело маньяка-физика

Игорь Лендьел родился 8 апреля 1959 года в Ужгороде в семье физика-теоретика. После школы мужчина переехал в Москву, окончил университет по технической специальности и сам стал преподавать физику, как его отец. Лендьел женился, в семье появилось трое детей.

Мужчина решил заняться ремонтом квартир вместе со своим родственником Александром Сидеем. В мае 1991 года они с особой жестокостью убили супругов Николая Вахатова и Татьяну Просветову, в доме которых делали ремонт.

«Лендьел ударил дубинкой лежавшую с краю Просветову, которая закричала, тогда он с торца кровати вскочил на Вахатова и ножом несколько раз ударил в область сердца. Вахатов сразу затих. У Лендьела сломался нож, которым он бил Просветову, поэтому Сидей дал ему свой нож, держал ее за ноги и тоже ударил ножом в висок и лицо», — сказано в приговоре.

В феврале 1993 года Лендьел снова решился на убийство, но в сообщники себе взял Андрея Хорева — они пошли на преступление с целью ограбления. После убийства физик попал в поле зрения полиции. Вскоре его и Хорева задержали, позднее взяли и Сидея.

Радуется отмене казни

В январе 1994 года Лендьела и Сидея приговорили к смертной казни, но после ее отмены наказание заменили на пожизненное заключение. Хорева же лишили свободы на 15 лет. Журналист Юрий Дзарданов два раза брал интервью у маньяка-физика: до отмены смертной казни и после. По словам репортера, преступник находился в растерянном состоянии, ожидая исполнения смертельного приговора. Однако после его отмены настроение Лендьела значительно улучшилось.

«К каждому нужно подходить индивидуально. Даже на пожизненном участке можно наказывать по-разному. Для кого-то самым тяжелым стало бы одиночное заключение, кому-то в тягость находиться в общей камере. У каждого, кто всерьез занят религией, должен быть духовный наставник. Иначе запросто можно сойти с ума. У меня такой человек есть, и я ему очень благодарен. Мы с ним ведем регулярную переписку. Он морально поддерживает и относится ко мне лучше, чем я этого заслуживаю», — сказал Лендьел в интервью Pravda.Ru.

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Он общается с родственниками в письмах, однако был против их визитов.

«Я и так их уже изрядно помучил», — отметил маньяк-физик.

Журналисты отмечают, что Лендьел не выглядит как убийца: он интеллигентен, следит за своей речью.