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«Если вы не приглашали человека сами, он узнал о вас незаконно»: как обманывают ритуальщики

Адвокат объяснил, почему реформа похоронного закона не сработает в России

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Сергей Бобылев/ТАСС
В рамках борьбы с «черными» ритуальными агентствами Госдума может принять новый законопроект о похоронном деле. Полная замена действующего с 1996 года закона предполагает внесение похорон в список госуслуг и внесение всех ритуальных агентств в специальный реестр. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о том, как стоимость похорон растет из-за того, что «ритуальщику» надо заплатить тем, кто «слил» номер заказчика, почему новый закон не спасет граждан от недобросовестных агентств и как обезопасить себя самостоятельно.

Как работают «черные ритуальщики»

Самая распространенная схема обмана, когда речь идет о похоронах, это агенты ритуальных служб, приходящие в дом к своим потенциальным заказчикам самостоятельно – то есть без вызова. Обычно ритуальщики приезжают даже раньше скорой помощи и полиции или вместе с ними, рассказала юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина.

Если же это случилось, нужно четко понимать – информация о смерти ими была получена незаконно – через третьих лиц. И именно так чаще всего действуют недобросовестные ритуальные «предприниматели».

Еще одна востребованная среди «черных агентов» схема: требование денежных средств за услуги, которые выполняются бесплатно. Речь идет, например, о транспортировке тела, за которую якобы лучше доплатить, если желаете, чтобы оно доехало быстро и без «соседей». Об этом обычно говорит ритуальный агент, после чего идет «договариваться» с бригадой, которая приехала забирать труп, и делится с ней вашими кровными. Как и со многими другими специалистами, намекая на то, что все будет включено и в лучшем виде: и вскрытие, и проход на кладбище и другие сборы, которые оплаты и вовсе не предполагают, поделился член Ассоциации юристов РФ, адвокат Максим Калинов.

Играют всегда «черные ритуальщики» на чувствах убитых горем родственников, желающих «цивилизованно» и «чинно» похоронить усопшего. А еще ограничивают во времени и требуют незамедлительных решений, давя на и так расшатанную происшествием психику человека, легко из-за этого же поддающемуся на любые манипуляции.

«Новый закон не поможет»

Новый законопроект о реформировании так называемого похоронного закона, как уверяют разработчики, серьезно ограничит деятельность «черных» ритуальщиков: внесение в реестр, регистрация юрлица или ИП и всевозможные лицензии и разрешения станут обязательными, а недобросовестным агентствам на рынке не будет места.

Однако в том, что такие меры помогут, есть сомнения. По словам Калинова, законопроект будет не более, чем формальностью. Те меры, которые предлагают ввести, уже вводились в России в других сферах и на практики не работали.

Поэтому недобропорядочных лиц от получения соответствующих лицензий новый закон не остановит, они всегда найдут обходные пути. А уполномоченные выдавать подобные документы за вознаграждение им в этом помогут, считает эксперт.

«Похоронное дело – полностью криминализированный бизнес, в котором случайных людей нет ни в Москве, ни в регионах. У этих людей обычно есть «выход» на администрацию и правительство. Они всегда близки к власти. В некоторых случаях похоронные фирмы и вовсе возглавляют бывшие высокопоставленные сотрудники УВД», – утверждает адвокат.

Более того, сам законопроект, по его мнению, «абсолютно сухой», а потому избежать существующих обманных схем гражданам не удастся. Виной тому — юридическая безграмотность большинства населения: люди не знают, как защищать свои права и не знают, как все устроено даже в тех сферах, с которыми сталкиваются каждый день.

Как не попасться на удочку недобросовестных ритуальных агентов

Защитить себя от «ритуальщиков» можно самостоятельно, уверяет юрист Потемкина.

Самое важное правило: не открывать дверь, если сами никого не вызывали.

«Помните, если вы впустите такого «черного агента» и воспользуетесь его услугами, благодарить тех, от кого он получил информацию о смерти, он будет за вас счет – сумма будет заложена в похороны, и вы точно переплатите как минимум за это», – отмечает эксперт.

Обращаться к ритуальным агентам лучше всего по рекомендации, объясняет Потемкина. Если же положительного опыта общения с подобного рода службами у ваших знакомых или у вас самих не было, можно воспользоваться поисковой системой. Но и тут быть осторожным в выборе.

Как уверяет Потемкина, на сайтах ритуальных организаций, работающих добросовестно, размещен перечень ритуальных агентов с их фотографиями и именами. Это помогает и заказчику – так он точно знает, кто к нему приедет, и может игнорировать других незваных гостей.

Также у порядочного ритуального агента всегда будет рабочий бейджик, на котором должно быть написано то же самое, что и на сайте, не нужно игнорировать это обстоятельство и на всякий случай проверять – действительно ли приехавший человек сотрудник той организации, которую вы вызвали.

«Главное помнить, если вы не приглашали человека сами, как бы он себя не нахваливал, информацию он получил незаконно. И хотя бы поэтому обращаться к нему не стоит», – констатирует юрист.

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