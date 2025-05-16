Медаль «За отвагу»: как попытка дискредитации ветерана боевых действий обернулась скандалом для ее инициаторов

Начало атаки

Несколько дней назад появилось обращение от имени группы лиц, в котором ставилась под сомнение подлинность боевых наград депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова — в частности, советской медали «За отвагу». Документ быстро разлетелся по региональным Telegram-каналам и СМИ. Обвинения подкреплялись риторикой о депутатской этике и «подмене понятий».

В авангарде распространения оказались депутат городской думы Елена Падалкина и ее супруг, координатор «Левого фронта» Сергей Падалкин. Последний активно комментировал ситуацию в своих аккаунтах, указывая на якобы двойные стандарты: «За реплики Падалкиной ее лишили слова, а вот Иванову с медалью — все сходит с рук».

Особое удивление в этой истории вызывает главное действующее лицо, фигурант, против кого была развернута атака. Алексей Иванов — не просто ветеран с официально подтвержденными наградами, который был в эпицентре самых кровопролитных военных конфликтов — первой чеченской кампании, а также в составе российского миротворческого контингента в бывшей Югославии. Он с первых дней СВО практически каждую неделю ездит в зону боевых действий с гуманитарными миссиями, привозит технику, экипировку, медикаменты, помогает раненым и поддерживает семьи военнослужащих. Поэтому попытка очернить его именно сейчас воспринимается многими как верх цинизма.

Ответ Иванова и его поддержка

Реакция Алексея Иванова не заставила себя ждать. Он опубликовал в социальных сетях документы, подтверждающие легальность всех наград. Кроме того, он признал, что надел муляж советской медали «За отвагу» вместо утерянного оригинала, что, по его словам, было предложено организаторами торжественного мероприятия.

«Я не скрываю своих поступков и готов нести ответственность. Но то, что началось в интернете, — это не забота о правде, а попытка политической дискредитации», — заявил он в видеообращении.

На его сторону встали коллеги по партии «Единая Россия», члены общественных организаций, депутаты и члены Совета при Президенте РФ по правам человека.

Известный телеведущий и общественный деятель Александр Малькевич заявил о необходимости ужесточить ответственность за распространение ложной информации о ветеранах.

Разворот в кампании

Спустя день после начала скандала ситуация резко изменилась. Ветераны, чьими именами прикрывались инициаторы кампании, выступили с новым заявлением — они отозвали первоначальное обращение и извинились перед Алексеем Ивановым. Документ опубликовал председатель гордумы Денис Соболев.

Сама Елена Падалкина также подала в гордуму письмо, но уже не с требованием расследования, а с просьбой отозвать свое же предложение о внеочередной сессии.

Политолог Анатолий Бодров высказал мнение, что вся атака была организована не случайно. Алексей Иванов ранее был членом КПРФ, но впоследствии вступил в «Единую Россию». Его активная позиция, в том числе инициатива по ограничению депутатских выступлений за неэтичное поведение, могла задеть интересы оппонентов, в частности — семьи Падалкиных.

Последствия

Алексей Иванов заявил о намерении обратиться в прокуратуру. Его поддерживают коллеги и правозащитники, которые требуют привлечения к ответственности распространителей заведомо ложной информации.

«Когда человека публично обвиняют в подделке наград, а он предъявляет документы — это должно иметь юридические последствия», — подчеркнул Малькевич.

С резкой оценкой ситуации выступил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко: «Атака на ветерана боевых действий — в принципе жанр неблагодарный. А предпринимать такие наскоки в условиях СВО — действие на грани слабоумия. Чего добивались организаторы кампании, понять сложно. Чего добились — напомнили о заслугах скромного человека, который помогает ветеранам и сегодня. А Алексей Иванов доказал, что у него есть не только мужество и отвага, но и выдержка, и чувство собственного достоинства».

Общественные организации Пензенской области призвали наказать виновных в провокации. В регионе набирает силу мнение о необходимости законодательно защитить репутацию участников боевых действий от попыток использовать их в политических целях.