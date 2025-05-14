«Тратьте все! Найдут даже мелочь в кошельке»: как россиян штрафуют за наличные евро

Эстонские таможенники отбирают у россиян наличные евро на границе и штрафуют в евро же на суммы в несколько раз больше конфискованного. В российских чатах шутят, что теперь «вывоз евро из Эстонии платный», в Госдуме называют Эстонию самой агрессивной страной Прибалтики, а сами эстонцы подчеркивают, что соблюдают санкции ЕС. Что происходит на границе и почему россияне больше винят не эстонские власти, а своих же соотечественников — в материале «Газеты.Ru».

«Мне что-то прошпекали и сказали, нельзя евры»

«Все выворачивают! У меня даже в обложку паспорта посмотрели , спасибо хоть раздеваться не заставили, и такое бывает. Нельзя провозить евро никому из Эстонии в Россию... Даже к пяти евро могут докопаться», — жалуются в последнее время россияне в тематических Telegram-чатах, посвященных пересечению эстонской границы.

Если раньше эстонские пограничники относились к вопросу мягче, то сейчас наличные евро могут конфисковать, а их обладателей оштрафовать. Причем на суммы, намного превышающие размер самой «запретной» наличности». Так, по словам одного из участников чата «Эстония-Россия», за обнаруженные при нем €350 ему выписали штраф на €900, а сами наличные «отобрали».

«Мне что-то пропшекали и сказали, нельзя евры в РФ возить... И бумажку дали еще сверху, что я негодяй», — простодушно написал мужчина в чате 13 мая.

За последние дни в тематических сообществах легко найти и другие аналогичные истории. Кого-то «за провоз через Нарву» €300 заставили платить €800, другие попали на штраф даже при наличии в кошельке небольшой суммы, менее чем в сто евро.

«Евро тратьте все. Выписывают штрафы за мелочь в кошельках, если найдут. Девушке выписали штраф €100 за €20 в кошельке», — поделился другой участник той же «Эстонии-России» 12 мая.

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Максимальный штраф за провоз евро — €2,4 тыс., как разъяснила Таможенная служба Эстонии 9 мая. При этом ведомство добавило, что «все случаи и их обстоятельства оцениваются каждый раз отдельно».

Часто пересекающий границу по работе Александр (имя изменено) уточнил «Газете.Ru», что решение принимает конкретный проверяющий, однако чаще дело все же заканчивается штрафом.

«Я занимаюсь трансфером больше трех лет, по нескольку раз на неделе бываю на границе, и это началось только недавно. Раньше спокойно люди провозили и €100, и €200, и €500. Теперь максимум на €20–50 еще закроют глаза, а так все, штраф. Если нормальная смена попадется, могут просто отправить менять евро на рубли или другую валюту, но это на кого нарвешься», — подчеркнул собеседник издания.

Многие в соцсетях после ужесточения стали интересоваться, можно ли вывезти из Эстонии евро не в купюрах, а в монетах. Зачастую люди уверены, что «монеты можно, но без фанатизма, не сундуками и не мешками». Но официально вывоз монет запрещен точно так же, как и купюр.

«Монеты также являются деньгами, на которые распространяются те же ограничения, что и на бумажные деньги», — заявил начальник отдела таможенного контроля Таможенной службы Эстонии Вольдемар Линно.

Сказать, что «забыл», больше не поможет

Евросоюз запретил вывозить в Россию евро в наличных (как и всю остальную валюту стран объединения) еще весной 2022 года . На практике даже в других странах Прибалтики, кроме Эстонии, к этому пока относятся менее строго.

«Помню недавно в Литве на границе с Чернышевском проходил, с собой €200–300 было. Забыл, что нельзя, и сказал сотруднику, он мне в ответ: «Ладно, в следующий раз так не делайте», — поделился один из пользователей в комментариях под новостями об эстонском запрете.

Эстонские власти ужесточили наказание за трансграничную перевозку наличных денег в конце апреля. В частности, теперь нарушением посчитают и те случаи, когда человек говорит, что просто забыл про наличные при себе.

«Производство по делу о проступке может быть возбуждено и в случае, если лицо совершило деяние по неосторожности. Это означает, что различные версии забывания наличных денег в кармане больше не являются достаточными для избегания ответственности», — пояснил начальник отдела таможенного контроля Таможенной службы Эстонии Вольдемар Линно.

Эстонский чиновник отметил, что нововведение «очень важно для эффективного исполнения санкций, которые действуют уже несколько лет».

Действия Эстонии удивления не вызывают, так как это самая агрессивно настроенная по отношению к россиянам прибалтийская страна , прокомментировали «Газете.Ru» в Госдуме.

«В случае какой-то непредвиденной ситуации ждать от них на сегодняшний день доброго отношения к большинству наших граждан, к сожалению, не приходится», — отметил зампредседателя комитета по туризму Сергей Кривоносов.

Он добавил, что Эстония отличалась неприязнью к русским еще в советское время, сейчас же негатив в этой стране по отношению к России финансируют «американцы и европейцы».

Независимо от проблем с наличными, Эстония в принципе не рекомендована для посещения российским туристам, подчеркнул «Газете.Ru» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» Александр Осауленко. Он также напомнил, что сейчас это государство не выдает гражданам России туристические визы.

«Соответственно, эта проблематика [с наличными евро на границе] лежит в сфере, ну скорее, наверное, Центробанка», — указал Осауленко.

«Нашим надо написать три раза, и все равно нарушат»

Сами россияне при этом больше негодуют не на власти Эстонии, а на соотечественников. Последние из-за своих евро задерживают всех остальных на границе, пересечение которой и так занимает много времени. В чатах нередко можно встретить ироничные комментарии о глупости и недальновидности тех, кто не в курсе актуальных правил или полагается на авось.

«Где вы были три года?... Кроме евро они [будто] больше не знают других денежных знаков... Господа купцы, я все понимаю. Но обменник же есть. Даже разница на курсах всяко выйдет дешевле... Вот эти «вдруг» [повезет] и создают очередь на границе. Никто никого не уважает, думает только про свои «вдруг», — возмущаются некоторые комментаторы.

На этом фоне эстонские пограничники сейчас начали обходить стоящих в очереди на границе и напоминать о запрете на вывоз евро. Также у погранперехода есть как минимум один соответствующий плакат. Однако некоторые все равно надеются проскочить мимо таможни, отмечают очевидцы.

«Нашим людям надо написать три раза, что совсем нельзя, и все равно нарушат... Они не верят погранцам, которые вдоль очереди ходят и занудно вещают про евро... Там есть плакат про нельзя. Но это как светофор..., кто-то все равно на красный... Надо проще [плакат сделать]: «Вывоз евро из Эстонии — платный. €100 за каждые €20», — обсуждают пользователи в Telegram.

Судя по их рассказам, ситуацию активно обсуждают и сами россияне в очередях. По словам некоторых пользователей, они уже лично убеждают соседей по очереди вовремя пойти в соседний обменник и обменять евро на рубли или доллары ( на которые соответствующие ограничения не распространяются ).

«Вчера в автобусе сказали, полиция ходит вдоль очереди, на паспортном контроле спрашивают, в очереди обсуждают — нет, [все равно] несем, везем. «А вдруг не найдут, а мне надо на обратную дорогу, а я в евро зарплату получаю, а я гражданин ЕС». Доказываем всей очереди и себе, в первую очередь, что мне-то можно. Да чтоб вас. Стоишь шесть часов на ветру, дождь, снег... и потом, оп-па 25 евро.. выходят уже с КПП выгнанные, бегут менять, снова перед тобой в очередь, а ты стоишь», — в сердцах высказался один из пользователей в чате 9 мая.