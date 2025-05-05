Сохранить память: в России завершились литературно-музыкальные встречи о ВОВ

В России и странах-СНГ в честь 80-летия Великой Победы прошли международные литературно-музыкальные встречи «Чтения Победы», на которых участники читали стихи и пели песни о Великой Отечественной войне. Как это было — в материале «Газеты.Ru».

Первая встреча в рамках «Чтений Победы» прошла на станции метро «Маяковская» в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. Российские артисты, среди которых Валерий Баринов, Сергей Потапов и другие прочитали произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина и других писателей и поэтов.

Гостями «Чтений Победы» стали студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и НКО, а также участники гуманитарных миссий.

Также на станции показывали интерактивные видео о Великой Отечественной войне, а на платформах стояли 2 тематических поезда «Музей Победы» и «Подвиг Народа», в дизайн которых внедрен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо концертной части, в перерывах между выступлениями зрителям рассказывали интересные факты о московском метро в годы ВОВ.

На завершающей «Чтения Победы» песне «Десятый наш десантный батальон», которую исполнил хор Сретенского монастыря, зал встал — многие пели вместе с исполнителями.

В рамках встречи в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде участники прочитали 18 произведений разных авторов о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. В «Чтениях Победы» приняли участие народные и заслуженные артисты России Евгений Князев, Лидия Вележева, Марина Есипенко, Александр Павлов, а также коллектив хора театра «Царицынская опера».

В историческом кинотеатре «Заря» в Калининграде в рамках «Чтений Победы» прозвучали произведения Роберта Рождественского, Расула Гамзатова и других авторов.

Артисты Московского художественного театра имени Чехова и калининградских театров представили литературные и документальные произведения о морских сражениях и подвигах советских моряков.

Также выступление провел Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Как отметил во время встречи губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, мероприятия о ВОВ способствуют патриотическому воспитанию молодежи.

«Очень важно, что сегодня в одном зале встретятся и молодое поколение, и старшее поколение, и ветераны», — сказал он.

СНГ

«Чтения Победы» прошли не только в российских городах.

В Ташкенте на встрече уроженец Узбекской ССР, народный артист России Дмитрий Харатьян исполнил песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа» и «Сороковые» Давида Самойлова. Также участники чтений, среди которых были народные и заслуженные артисты Узбекистана, исполнили произведения Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма, Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского и Анны Ахматовой.

В Минске главной темой «Чтений Победы» стало партизанское движение. В акции приняли участие заслуженные артисты Белоруссии Руслан Алехно и Андрей Душечкин, а также актеры Наталья Дедейко, Никита Шпилевский и другие. Они прочитали произведения Якуба Коласа, Константина Симонова и других авторов. Также на встрече прозвучали отрывки из писем фронтовиков, партизан и подпольно издаваемых газет.

Напомним, «Чтения Победы» — крупный международный проект, направленный на сохранение памяти о героизме бойцов Красной армии и обычных людей в годы Великой Отечественной войны. В публичных мероприятиях задействованы известные деятели культуры и общественные лидеры.