«Разместим там самых безжалостных». Зачем Трампу понадобилась знаменитая тюрьма «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп дал указание вновь открыть одну из самых легендарных тюрем Америки — «Алькатрас». По мнению Трампа, стране нужно вернуть символ «закона и порядка», чтобы остановить разгул «отбросов общества». Чем прославилась эта тюрьма, какие легендарные персонажи обитали в ее стенах и действительно ли из нее было невозможно сбежать — в материале «Газеты.Ru».

Знаменитую американскую тюрьму «Алькатрас» нужно перестроить и снова открыть, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Вот почему сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный «Алькатрас» , чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — указал Трамп.

Он добавил, что прежде США были «более серьезной страной», когда власти без колебаний отправляли за решетку опасных преступников и держали их подальше от мирных жителей. По мнению президента, сейчас его государство «мучают» жестокие «отбросы общества» и рецидивисты, которым пришла пора дать достойный ответ. Позже Трамп уточнил журналистам в Белом доме, что решил вернуть легендарную тюрьму как символ.

«Это печальный символ, но это символ закона и порядка.

И вы знаете, у него довольно длинная история, так что я думаю, мы это сделаем», — резюмировал американский лидер.

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Бывшая тюрьма строгого режима расположена на острове в заливе Сан-Франциско, в ней содержали особо опасных преступников. Но в 1963 году тюрьму закрыли. Ее было слишком дорого содержать, как говорится на сайте федерального Бюро тюрем. «Только на реставрацию и техническое обслуживание, чтобы тюрьма оставалась открытой, требовалось от 3 до 5 миллионов долларов», — отметило агентство.

Сейчас это популярный у туристов объект, который за год посещает больше миллиона человек. От Сан-Франциско до острова можно добраться на пароме менее, чем за 15 минут.

«Тюрьма в тюрьме»: история «Алькатраса»

Изначально, в середине XIX века, на острове был построен форт для защиты залива, но он никогда не участвовал в реальных боях. Ледяная вода, а также сильные течения обеспечивали естественную защиту, поэтому в итоге армия решила использовать его для содержания военнопленных. Уже в «армейский период» «Алькатрас» прославился строгими порядками, где за нарушения отправляли на тяжелую физическую работу или в одиночный изолятор со скудным питанием.

В начале XX века форт полностью перестроили, потратив на это 250 тыс. долларов. В том числе, используя труд самих заключенных.

«[Глава проекта Рубен] Тернер решил, по сути, построить тюрьму в тюрьме — блок из 600 камер над смертоносными водами»,

— описывал американский телеканал Fox News.

При этом часть тоннелей и камер оригинального форта сохранились до наших дней, их до сих пор можно увидеть при посещении. Всего армия США использовала остров более 80 лет — с 1850 по 1933 год. Несмотря на изолированность объекта, за это время было зарегистрировано 29 побегов с участием 80 заключенных . Поймали и вернули обратно 62 человека, однако другим удалось скрыться.

В 1930-х остров передали Федеральному бюро тюрем. Армия хотела избавиться от лишней нагрузки на свой бюджет, а агентство как раз подыскивало место с высоким уровнем безопасности. Страну в это время захлестнул разгул преступности на фоне «сухого закона» и Великой депрессии, поэтому бюро срочно требовалась новая тюрьма.

Когда «Алькатрас» после модернизации вновь открылся, туда стали переводить тех, кто отличался буйным характером и считался особо опасным. Это были заключенные, к примеру, уже нарушавшие правила других тюрем, склонные к побегам и конфликтам.

«Если человек плохо себя вел в другом учреждении, его могли отправить в «Алькатрас», где строго структурированный, монотонный распорядок дня был разработан так, чтобы научить заключенного следовать правилам.

В «Алькатрасе» заключенный имел четыре права: еда, одежда, жилье и медицинская помощь. Все остальное было привилегией, которую нужно заслужить...

Как только тюремные власти считали, что человек больше не представляет угрозы и может следовать правилам (в среднем после пяти лет в «Алькатрасе»), его могли перевести обратно в другую федеральную тюрьму», — описывает Федеральное бюро тюрем.

Максимальная вместимость «Алькатраса» составляла 336 человек , однако там никогда не содержали одновременно столько осужденных. В среднем их насчитывалось 260-275 человек.

Гангстер, человек-птица и советский шпион: знаменитые сидельцы острова

Свою славу «Алькатрас» приобрел благодаря знаменитым преступникам, которые там сидели, и громким попыткам побега. Среди первых за пределами США особенно известен гангстер Аль Капоне. На острове он часто ссорился с другими заключенными, дрался с ними, и один из них даже как-то ударил в спину Капоне ножницами, пока бывший гангстер стоял в очереди в тюремную парикмахерскую. Из тюрьмы бандита выпустили раньше окончания его срока уже в тяжелом состоянии, так как у него развился в заключении запущенный сифилис.

Помимо Капоне вторым известным гангстером — обитателем «Алькатраса» стал Джордж Келли Барнс по кличке Пулемет Келли. В отличие от Капоне, он отличался образцовым поведением и мирно отбывал наказание, пока не умер от сердечного приступа прямо в свой день рождения.

Отдельная глава на сайте Федерального бюро тюрем, однако, посвящена не этим двум бандитам, а человеку менее популярному за пределами своей страны — Роберту Страуду по кличке Человек-птица. Он был признан психопатом, периодически впадал в ярость, успел в других тюрьмах убить одного заключенного и одного охранника. При этом Страуд очень интересовался птицами, сам разводил их в камере и успел написать сидя за решеткой две книги о канарейках.

«Первоначально тюремные власти разрешили Страуду изучать птиц, поскольку это рассматривалось как конструктивное использование его времени.

Однако в клетках для птиц часто находили спрятанные контрабандные предметы, и тюремные власти обнаружили, что оборудование, которое Страуд запросил для своих «научных» исследований, на самом деле использовалось для создания перегонного куба для «домашнего пива»,

— уточняет федеральное бюро.

После этого Человека-птицу перевели в «Алькатрас», где он пробыл 17 лет, пока из-за ухудшения здоровья Страуда не отправили в больницу на материк, где он и умер. На острове ему больше не позволяли держать птиц и наблюдать за ними, что, по одной из версий, плохо повлияло на состояние мужчины. При жизни Страуд так и не успел увидеть фильм, который про него сняли — «Любитель птиц из Алькатраса», вышедший в 1962 году.

В числе именитых постояльцев «Алькатраса» был также советский шпион — американский инженер Мортон Собелл, которого в 1950 году признали виновным в тайной работе на СССР. До своего ареста Собелл успел переслать в Москву более 40 научно-исследовательских работ на нескольких тысячах страниц. В «Алькатрасе» он провел около 17 лет, но дожил до освобождения.