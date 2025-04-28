«Невозможно содержать семью». Матвиенко сравнила зарплаты молодых педагогов и разносчиков пиццы

Уровень зарплат молодых учителей в России слишком низок и неконкурентоспособен, поэтому значительное число выпускников педвузов не связывает свою жизнь с полученной профессией. Об этом заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что его ведомство знает о проблеме и работает над ее решением.

В Петербурге 28 апреля прошло заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Его провели председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко. В числе прочего речь зашла о дефиците кадров и зарплатах молодых педагогов.

«Коренного перелома в кадровом обеспечении здравоохранения и образования не происходит. Мы часто слышим от Минпросвещения, что растет конкурс в педвузы, но никогда не слышала, чтобы Минпросвещения рассказало нам, сколько выпускников вузов пришло в школу, сколько ушли из нее, не проработав и года. А цифры есть, они разные, но практически все печальные», — сказала Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью.

«Вы знаете, что в Москве разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25–30 тысяч рублей», — заявила председатель Совфеда.

По ее словам, из 1,1 миллиона выпускников педвузов только 40% устраивается работать по профессии, и дело не в том, что все они не хотят быть педагогами: низкие зарплаты становятся «серьезным препятствием» для продолжения работы в школе.

«Я хотела задать вопросы [министру просвещения] Сергею Сергеевичу Кравцову. Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие у молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», — отметила она.

По мнению Матвиенко, проблема остра, и ее следует учитывать при разработке новой системы оплаты труда педагогических и медицинских работников.

С ней согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Разговор, что «не хватает два процента учителей» или «из года в год у нас ситуация улучшается», всем изрядно надоел. Мы понимаем, что это не соответствует действительности» , — указал он.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что работает над этим вопросом с Минфином, а решению проблемы будет способствовать появление в школах типовых штатных расписаний.

Сколько получают педагоги

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования в январе 2025 года составила 63 055 рублей, а средняя зарплата по стране (по всем профессиям) — 88 981 рубль.

При этом, согласно данным портала «Городработ.ру», средняя зарплата учителей, например, в Московской области в 2025 году составляла 50 382 рубля. Подсчеты производились на основании опубликованных работодателями вакансий — то есть это зарплата, которая предлагается педагогам при трудоустройстве.

В августе 2024 года агентство «Накануне.Ru» приводило данные о реальной зарплате учителя информатики высшей квалификационной категории на основании представленных им расчетных листков. Школа, где он работает, входит в топ-100 лучших в Подмосковье. С нагрузкой 23 часа (то есть примерно ставка с четвертью) ему с учетом всех доплат выплачивалось 47 тысяч рублей.

«Медианный оклад учителя на одну ставку в России составляет всего около 20 тыс. рублей. В большинстве регионов он ниже МРОТ. Только за счет разных доплат и надбавок, а также за счет переработки учителя получают более приличные деньги», — указывалось в публикации.

Почему курьер получает больше

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Газете.Ru», что не стоит сравнивать зарплаты доставщиков и молодых учителей, так как курьеры могут работать по 12 часов, и за их графиком никто не следит. Так она прокомментировала слова Матвиенко о том, что доставщики пиццы получают 130 тысяч рублей, а молодые педагоги — «плюс-минус 25 тысяч рублей».

«Я бы не стала сравнивать заработную плату таких категорий. Если брать зарплату доставщиков, курьеров, люди, как правило, работают как самозанятые, и фактически никто не следит за их графиком, режимом работы. Можно сказать, это двойные смены, которые значительно увеличивают нагрузку на организм человека. У нас доставщики работают по 10–12 часов в сутки с минимальными перерывами, на ходу кушают и далеко не у каждого есть автомобиль», — заявила она.

При этом депутат согласна, что проблема с зарплатой учителей существует и ее необходимо решать. Она напомнила, что в соответствии с указом президента педагоги должны получать среднюю зарплату не ниже средней по региону, но в реальности это достигается увеличением тарифной ставки.

Вместе с тем, по ее словам, молодые люди сегодня получают доплаты за классное руководство и за работу в отдаленной или в сельской местности.

«Решать проблему нужно в целом по отрасли. К сожалению, сегодня понемногу хоть и возвращается престиж профессии учителя, но с уровнем заработной платы это несопоставимо. Мы должны вернуться к тому времени, когда учитель – это один из самых уважаемых людей в обществе и мы понимаем, что учитель действительно обеспечен», – заключила депутат.