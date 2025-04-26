В России разрешили бить хулиганов ножом, защищая детей в своем доме

Верховный суд России разъяснил, что применение ножа для самообороны допустимо, если нападение совершает группа лиц, а под угрозой оказываются не только взрослые, но и дети. Поводом для разъяснений стало дело жителя Твери, который защитил свою семью от нападавших и был полностью оправдан. Еще в 2022 году ВС РФ постановил, что все сомнения в превышении обороны трактуются в пользу обвиняемого.

Верховный суд России признал, что применение ножа для защиты может быть допустимо, если нападавших несколько, а угрозе подвергаются не только взрослые, но и дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики.

Основанием для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного торжества между одним из гостей и соседкой произошел конфликт. Женщина позвонила своему сыну и попросила «разобраться» с обидчиком.

Ее сын прибыл в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя приятелями. Вооружившись деревянными палками, они ворвались на территорию дома и начали избивать мужчину и хозяина дома, у которого в руках находилась маленькая дочь.

В ответ хозяин дома схватил со стола нож и нанес удары нападавшим. В результате все трое скончались от полученных ранений.

Следственные органы квалифицировали действия мужчины по статье 105 УК РФ «Убийство», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако суд первой инстанции оправдал его, признав случившееся актом необходимой обороны.

Потерпевшие попытались оспорить оправдательный приговор в Верховном суде, но высшая судебная инстанция оставила его в силе, подтвердив правильность квалификации действий обвиняемого.

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», — цитирует РИА Новости решение Верховного суда.

Превышение самообороны

В 2022 году Верховный суд РФ внес поправки в законодательство о пределах необходимой самообороны. Согласно постановлению пленума ВС, к таким случаям стали относить и незаконное проникновение в жилище, даже если оно не сопровождалось насильственными действиями.

Кроме того, расширены условия, при которых возможно признание действий обороняющегося законной самообороной: суды вправе рассматривать в этом контексте попытки предотвратить нападение, если существует реальная угроза его немедленного совершения. В качестве примера Верховный суд приводит ситуацию, когда злоумышленник высказывает угрозу применения насилия или направляет оружие на потенциальную жертву. Все сомнения по вопросу превышения пределов обороны суд обязан трактовать в пользу обвиняемого , отмечается в документе.

Кроме того, в документе прописано, что правомерные действия, в том числе попытки предотвратить нарушения общественного порядка, не считаются провокацией нападения.

«Лицензия на убийство»: почему Россия не готова к декриминализации самообороны Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который будет разрешать хозяевам применять любые способы... 07 февраля 21:57

В Госдуму уже несколько раз вносился законопроект о самообороне при проникновении в дом. В феврале о новой попытке представить документ сообщил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что незаконное проникновение в дом дает жильцам повод защищаться любыми доступными способами.

«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — уверен Нилов.

ЛДПР уже с 2022 года добивается внесения изменений в законодательство, касающиеся самообороны при незаконном проникновении в жилище. Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму летом 2024 года, однако его вернули на доработку. Авторы законопроекта настаивают на необходимости закрепить в российском праве принцип «мой дом — моя крепость» , который, как напомнил Нилов, был озвучен еще Владимиром Жириновским.

Сейчас действующие нормы обязывают человека, защитившего свой дом от нападения, доказывать в суде свою невиновность.