«За это не убивают же»: в Подмосковье застрелили женщину из-за шума на детской площадке

В подмосковном Подольске местный житель вышел распугать шумную компанию с помощью самодельного оружия, однако они дали отпор. В ходе драки кто-то нажал на курок и выстрелил в женщину из компании. Она погибла. Ее мать призвала наказать обидчика по закону. Следователи пока что не установили, кто именно сделал роковой выстрел.

В Подольске местный житель хотел спугнуть шумную пьяную компанию с помощью самодельного оружия, но в итоге погибла 36-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело, отмечается Telegram-канале СУ СК по Московской области.

Следователи установили, что ночью 24 апреля компания из четырех человек распивала спиртные напитки во дворе жилого дома. Они сильно шумели. Это не понравилось местному жителю. По данным Telegram-канала SHOT, это был 57-летний Василий Петров. Он вышел из подъезда с самодельным огнестрельным оружием и пошел во двор, где сидела компания. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, он начал что-то говорить нарушителям, а приблизившись к ним — выстрелил в воздух.

Между жителем и мужчиной из компании завязалась драка. Тогда на помощь знакомому поспешила женщина. Они начали выхватывать оружие. Затем к ним подошли еще двое людей и стали избивать Петрова. После этого раздался выстрел. Одна из женщин сразу упала на землю. Пуля попала ей в грудь. Неизвестный мужчина отобрал оружие у Петрова, после чего компания продолжила его избивать.

Петров находится в больнице со множественными переломами. Следователи изъяли самодельное оружие, две гильзы, упаковку с патронами, сделали смывы следов. Сейчас они допрашивают очевидцев. В ближайшее время проведут необходимые экспертизы.

Кто убийца?

По данным SHOT, следователи точно не знают, кто убил 36-летнюю Екатерину. У них нет доказательств, что на курок нажал именно Петров. Выстрел мог сделать кто-то из шумной компании, так как они пытались отобрать оружие у мужчины.

Жена Петрова рассказала SHOT, что ее муж вышел ночью на улицу, потому что их дочь на следующий день должна была сдавать экзамены, а шумная компания мешала ей спать. Родственники и знакомые положительно отзываются о Петрове, они считают, что он и мухи не обидит, утверждая, что самодельное оружие он взял исключительно для самообороны. Mk.ru пишет, что мужчина раньше воевал в Афганистане, а на днях в Курской области погиб его знакомый-военнослужащий.

У Петрова двое детей. Он работает в компании по производству насосов для воды, а его жена — в детском саду.

Мать мстить не будет

Погибшая жила в частном доме, который достался ей в наследство. Она приходила в злополучный двор, так как там жила ее мать. В ночь убийства она как раз должна была к ней зайти. Екатерина работала фасовщицей на местном складе.

«Я за закон, не за то, что я... мстить или еще чего-то. За то, что, даже если они стояли и выпивали, за это не убивают же», — сообщила SHOT мать погибшей женщины.

По ее словам, во дворе ездят на мотоциклах и шумят, однако соседи не выходят и не стреляют в нарушителей. Она подчеркнула, что убийцу должны наказать по закону. С Петровым она не знакома.

Мать уточнила, что Екатерина была жизнерадостной и строила планы на жизнь. Женщина собиралась в августе поехать с братом в Сочи, чтобы отпраздновать там свой день рождения.