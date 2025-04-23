«Солдаты ждут, я чуть сам не заплакал». Как письма бойцам СВО оказались на свалке

Несколько дней назад на свалке в Нижнем Новгороде обнаружили картонные коробки с письмами бойцам СВО. Послания военным писали студенты Нижегородского строительного колледжа. В учебном заведении заявили, что не выбрасывали письма. Губернатор Глеб Никитин заявил, что сделать это могли только моральные уроды, и добавил, что такое не должно повторяться. ОНФ пообещал разобраться в ситуации и найти виновных.

Найти и разобраться

К ситуации подключились специалисты Общероссийского народного фронта. В пресс-службе регионального отделения организации рассказали, что планируют установить виновных в том, что письма военным оказались на свалке.

«Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтерским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента. Уверены, что виновных удастся найти», — отметили в отделении ОНФ Нижегородской области.

Там добавили, что «в Народном фронте знают, что значат для военнослужащих на передовой письма и слова поддержки».

Найденные на свалке послания решили с ближайшим гумконвоем доставить на передовую, сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих.

«Координационный центр <…> доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил. Искренние послания от молодого поколения для участников спецоперации в боевых условиях, вдали от дома и близких — это больше, чем просто внимание. Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу. Это важно для наших защитников, для самих детей и молодых людей, для всех нас», — подчеркнули там.

Реакция власти и общества

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал вопиющим факт обнаружения писем военным на свалке. Комментарии руководства техникума глава региона назвал невнятными.

«Не могу не выразить своего отношения. Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети — пострадавшие. Конечно, мы должны знать и таких «героев». Проверка уже идет, и я просто так эту ситуацию не оставлю, делаем все, чтобы найти виновных», — подчеркнул Никитин.

Он добавил, что они не должны больше работать с образовательными учреждениями. Губернатор отметил, что выбросившие письма люди должны набраться смелости и извиниться перед студентами, писавшими бойцам СВО.

«Искренне благодарю неравнодушных людей, которые обнаружили письма и сообщили об этом», — заявил глава региона.

В пресс-службе Нижегородского строительного техникума сообщили, что не выбрасывали письма бойцам.

«Вот фотографии, которые подтверждают, что мы действительно передали все собранные письма и открытки в руки представителей Народного Фронта. Мы понимаем, как важно не только собирать, но и действительно делать шаги к поддержке и помощи. Наши студенты проявили ответственное отношение к этому делу — каждая открытка была написана с теплом и заботой», — добавили там.

Директор образовательного учреждения Галина Шабаева отметила, что ни студенты, ни сотрудники техникума выбросить письма не могли.

«Такое подлое дело в нашем техникуме не мог сделать никто — ни администрация, ни директор, ни студенты. Мы и дальше будем участвовать в акции, писать письма, потому что поддерживаем специальную военную операцию и ждем ее окончания», — заявила она.

Коробки с письмами нашли на мусорке 18 апреля. Как рассказал обнаруживший их мужчина, там было около 70 конвертов.

«Вот здесь стояла картонная коробка, и они были в нее свалены. Солдаты ждут этих писем, аж чуть сам не заплакал», — рассказал он.

Заместитель директора Нижегородского строительного колледжа Дарья Коробкова сразу после обнаружения находки заявила, что в шоке от этого.