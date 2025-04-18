На Украине арестованы участки крупнейшего месторождения лития. Суд указал на корыстные цели владельца

Печерский суд Киева арестовал 51 участок крупнейшего литиевого месторождения на Украине — Полоховского, расположенного в Кировоградской области. Участки находятся в пользовании компании «Укрлитийдобыча», принадлежащей предпринимателю Сергею Табалову. Арест наложен по запросу офиса генпрокурора в рамках уголовного дела о незаконном завладении землей и добыче полезных ископаемых. Решение принято на фоне переговоров Украины и США о сотрудничестве в добывающем секторе.

Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского литиевого месторождения в Кировоградской области. Решение было принято 7 марта по ходатайству офиса генерального прокурора Украины. Участки находятся в пользовании компании ООО «Укрлитийдобыча» предпринимателя Сергея Табалова. Месторождение считается крупнейшим на территории Украины и одним из самых перспективных в Европе по объему запасов литиевых руд.

«Вопреки интересам государства и граждан Украины»

Арест наложен в рамках дела, которое расследуется с 2016 года, сообщает LIGA.net со ссылкой на NV. Оно возбуждено по статье УК Украины по статье о «завладении чужим имуществом или приобретении прав на имущество путем обмана». «Укрлитийдобыча» заключила фиктивные сделки, в результате которых получила контроль над участками месторождения без законных оснований, следует из реестра.

Земельные участки признаны вещественными доказательствами и арестованы в рамках следственных действий как имущество, полученное с нарушением закона.

«Установлено, что на указанных незаконно полученных земельных участках представителями ООО «Укрлитийдобыча» осуществляется незаконная разработка Полоховского месторождения литиевых руд и осуществляется ряд действий, направленных на осуществление незаконной добычи полезных ископаемых в корыстных целях вопреки интересам государства и граждан Украины», — говорится в материалах дела.

«Укрлитийдобыча» на крупнейшем месторождении

По опубликованным на сайте Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) данным, на которые ссылается ТАСС, «Укрлитийдобыча» получила разрешение на разработку месторождения в 2017 году.

В период с 2018 по 2020 год компания проводила геологоразведочные работы в соответствии с международными стандартами.

По результатам разведки месторождение было признано одним из крупнейших в Европе с общими запасами литиевой руды около 40 млн тонн.

Госкомиссия Украины по полезным ископаемым оценила запасы в 30 млн тонн. Объемы месторождения эквивалентны более 760 тыс. тонн карбоната лития (LCE).

Сергей Табалов инвестировал в проект свыше 100 млн гривен (примерно $2,4 млн), а также уплатил 119 млн гривен (около $2,9 млн) за лицензию.

Официальных комментариев от компании по поводу уголовного преследования и решения суда пока не поступало.

Переговоры Украины и США по стратегическим ресурсам

Наложение ареста произошло на фоне подготовки соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Подписание документа планировалось в феврале 2025 года, но сорвалось из-за скандала в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского. Позже США предложили новый, более жесткий вариант соглашения.

17 апреля вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко объявила о подписании меморандума, подтверждающего намерение продолжить переговоры с целью достижения сбалансированного соглашения.

По ее словам, Киев стремится заключить сделку, которая обеспечит национальные интересы и создаст условия для притока инвестиций в критически важные отрасли.

«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — заявила министр.

По ее словам, соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».