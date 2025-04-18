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На Украине арестованы участки крупнейшего месторождения лития. Суд указал на корыстные цели владельца

Суд Киева арестовал участки крупнейшего месторождения лития на Украине
Печерский суд Киева арестовал 51 участок крупнейшего литиевого месторождения на Украине — Полоховского, расположенного в Кировоградской области. Участки находятся в пользовании компании «Укрлитийдобыча», принадлежащей предпринимателю Сергею Табалову. Арест наложен по запросу офиса генпрокурора в рамках уголовного дела о незаконном завладении землей и добыче полезных ископаемых. Решение принято на фоне переговоров Украины и США о сотрудничестве в добывающем секторе.

Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского литиевого месторождения в Кировоградской области. Решение было принято 7 марта по ходатайству офиса генерального прокурора Украины. Участки находятся в пользовании компании ООО «Укрлитийдобыча» предпринимателя Сергея Табалова. Месторождение считается крупнейшим на территории Украины и одним из самых перспективных в Европе по объему запасов литиевых руд.

«Вопреки интересам государства и граждан Украины»

Арест наложен в рамках дела, которое расследуется с 2016 года, сообщает LIGA.net со ссылкой на NV. Оно возбуждено по статье УК Украины по статье о «завладении чужим имуществом или приобретении прав на имущество путем обмана». «Укрлитийдобыча» заключила фиктивные сделки, в результате которых получила контроль над участками месторождения без законных оснований, следует из реестра.

Земельные участки признаны вещественными доказательствами и арестованы в рамках следственных действий как имущество, полученное с нарушением закона.

«Установлено, что на указанных незаконно полученных земельных участках представителями ООО «Укрлитийдобыча» осуществляется незаконная разработка Полоховского месторождения литиевых руд и осуществляется ряд действий, направленных на осуществление незаконной добычи полезных ископаемых в корыстных целях вопреки интересам государства и граждан Украины», — говорится в материалах дела.

«Укрлитийдобыча» на крупнейшем месторождении

По опубликованным на сайте Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) данным, на которые ссылается ТАСС, «Укрлитийдобыча» получила разрешение на разработку месторождения в 2017 году.

В период с 2018 по 2020 год компания проводила геологоразведочные работы в соответствии с международными стандартами.

По результатам разведки месторождение было признано одним из крупнейших в Европе с общими запасами литиевой руды около 40 млн тонн.

Госкомиссия Украины по полезным ископаемым оценила запасы в 30 млн тонн. Объемы месторождения эквивалентны более 760 тыс. тонн карбоната лития (LCE).

Сергей Табалов инвестировал в проект свыше 100 млн гривен (примерно $2,4 млн), а также уплатил 119 млн гривен (около $2,9 млн) за лицензию.

Официальных комментариев от компании по поводу уголовного преследования и решения суда пока не поступало.

Переговоры Украины и США по стратегическим ресурсам

Наложение ареста произошло на фоне подготовки соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Подписание документа планировалось в феврале 2025 года, но сорвалось из-за скандала в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского. Позже США предложили новый, более жесткий вариант соглашения.

17 апреля вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко объявила о подписании меморандума, подтверждающего намерение продолжить переговоры с целью достижения сбалансированного соглашения.

По ее словам, Киев стремится заключить сделку, которая обеспечит национальные интересы и создаст условия для притока инвестиций в критически важные отрасли.

«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — заявила министр.

По ее словам, соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».

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