Чище природной воды: эксперты просят пересмотреть требования к очистке шахтных вод

На площадке IX Всероссийского Водного конгресса 9 апреля состоялась дискуссия «Шахтные воды. Особенности нормирования, региональные нормативы», на которой эксперты обсудили законодательные требования к очистке шахтных и карьерных вод. Подробности — в нашем материале.

Ответственный подход

В рамках дискуссии «Шахтные воды. Особенности нормирования, региональные нормативы» директор Департамента развития угольной промышленности Минэнерго России Петр Бобылев рассказал, что за прошлый год, несмотря на восстановление экономики после пандемии и условия санкций российские компании смогли вдвое снизить объем неочищенной воды (сегодня речь идет о примерно 170 млн тонн). Это говорит об ответственном подходе бизнеса, однако, по его словам, завышенные экологические требования и принуждение компании «очищать воду до состояния дистиллята» становятся существенной проблемой для компаний.

«Природная вода зачастую более чем стократно превышает нормативы по содержанию загрязняющих веществ, превышает те параметры, с которыми работают предприятия России. Даже по снимкам из космоса можно увидеть эти оранжевые реки, которые потом уходят уже в крупные водные бассейны», — подчеркнул Петр Бобылев.

О том, что предприятия после использования водных ресурсов должны возвращать ее в окружающую среду в том же состоянии, в котором она была до применения в производстве, говорит и директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. По его словам, это рациональный подход, который, с одной стороны, обеспечит экологическую безопасность, с другой — позволит избежать бизнесу неоправданных издержек.

«Очевидно, что разные водные объекты содержат воду разного качества и химического состава — в ряде регионов состояние воды, еще до ее применения в производственном цикле, оставляет желать лучшего, содержит загрязняющие элементы и не используется для потребления. В этом случае, нет необходимости заставлять компании осуществлять полную очистку использованной воды и доводить ее до идеального состояния: иногда это попросту невозможно ввиду экономических и технологических факторов. Природоохранное законодательство должно быть сбалансированным, учитывать интересы населения, государства и бизнеса», — подчеркнул Александр Закондырин.

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Индивидуальные метрики

Одним из вариантов повышения эффективности госрегулирования в сфере водопользования может стать установление индивидуальных нормативов качества природной воды на территории бассейнов добычи полезных ископаемых — с обоснованными требованиями к бизнесу.

Так, например, Пермский край планирует совместно с Росрыболовством сформировать предложения по установлению индивидуальных нормативов качества природной воды на территории Кизеловского угольного бассейна, рассказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.

Кизеловский угольный бассейн (КУБ) обеспечивал работу многих стратегических и оборонных предприятий России, за 200 лет там добыто 500 млн тонн угля на 95 шахтах. В 2020 году началась активная работа с федеральными органами власти по решению проблем КУБ. Специалисты провели научно-исследовательскую работу, разработали научно обоснованные рекомендации по предотвращению загрязнения водных объектов, организовали работу по мониторингу их состояния, рассказал Дмитрий Беланович.



Экономическая проблема

Добыча полезных ископаемых подземным способом сопровождается большим притоком природной воды, отведение которого необходимо для обеспечения безопасности горных работ, пояснил вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

Природоохранным законодательством установлен принцип технологического нормирования, ориентированного на используемые природопользователями наилучшие доступные технологии. Но приоритет технологического нормирования не синхронизировали с другими ветвями законодательства. Данная ситуация привела к тому, что Водный кодекс РФ и ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» не учитывают основную цель технологического нормирования и требуют очищать шахтные воды по всем загрязняющим веществам (в том числе природного происхождения) до жёстких рыбохозяйственных нормативов, подчеркнул Станислав Селезнев.

Представитель «Норникеля» подчеркнул: чтобы сегодня оставаться в рамках правового поля, необходимо применять методы глубокой очистки, подбор, применение которых является очень затратным. Например, стоимость их внедрения в условиях Норильского промышленного района составит порядка 300 млрд рублей, а ежегодные затраты на эксплуатацию систем очистки оцениваются в сумму около 20 млрд рублей в год.

Таким образом, эксперты сошлись на том, что текущие законодательные требования приводят к нерациональным затратам предприятий, снижению налоговых поступлений, риску вторичного загрязнения окружающей среды и являются избыточными.