Трагедия в Ленобласти: мужчина застрелил сына, еще трех людей, собаку и лег спать

В Тихвинском районе Ленобласти мужчина застрелил четверых человек и ранил пятого, а также убил собаку. По данным СМИ, одним из убитых оказался родной сын злоумышленника. Когда домой к убийце приехали силовики, он спал, потому что был сильно пьян. Причины расправы пока непонятны. Сын мужчины перед смертью позвонил сестре и сообщил, что «хочет что-то рассказать про отца». Соседи описывают подозреваемого как агрессивного человека, ранее он натравил свою собаку на местную жительницу.

Полицейские задержали жителя деревни Липная Горка Ленинградской области, подозреваемого в убийстве четырех человек и ранении пятого.

«Следствием установлено, в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с использованием ружья совершил убийство троих лиц и покушение на убийство еще одного местного жителя деревни», – сообщила пресс-служба следственного управления СК по Ленинградской области в Telegram-канале.

Трое мужчин умерли на месте, четвертого увезли в больницу.

Позже в лесу рядом с домом стрелка было обнаружено тело четвертого погибшего — мужчины 1964 года рождения, а также труп его собаки.

Подозреваемый в этих преступлениях — 57-летний мужчина.

Следственным отделом по городу Тихвину управления СК по Ленобласти возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании стрелку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Совершив убийства, стрелявший вернулся к себе домой и лег спать, пишет Telegram-канал Mash. Подозреваемого задержали в его собственном доме. Когда к предполагаемому убийце нагрянули силовики, он спал, а потому не сопротивлялся.

В доме нашли пять охотничьих ружей.

На месте происшествия работают следователи следственного отдела по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области, сотрудники полиции, эксперты.

Отец и сын

Как уточнил источник телеканала «78», одним из убитых стал родной сын подозреваемого. Вечером накануне Николай приехал к отцу в гости, а через некоторое время стал звонить сестре, но она не отвечала.

Около 19:00 он прислал сестре голосовое сообщение, сообщив, что «хочет что-то рассказать про отца».

Через час с его телефона была отправлена вторая аудиозапись: Николай оскорблял женщину.

По информации источника «78», месяц назад Николай пытался задушить сестру. Та написала заявление в полицию, а вчера ее брат получил постановление о привлечении его к административной ответственности.

«Натравил собаку»

Подозреваемый в убийстве часто пил и проявлял агрессию, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Вероника (имя изменено). Во время запоев он мог портить чужое имущество и вести себя агрессивно по отношению к людям.

«До этого, когда пил, проявлял признаки агрессии. Как-то раз устроил драку в магазине, а еще один раз натравил свою собаку на женщину. Пил часто, соседи жаловались тоже часто. Где работал, не знаю, но жил один. Он, слава богу, нечасто заходил, но случаев агрессии не было много», — вспоминает Вероника.

«А про окна [в которые он стрелял] тоже правда. В магазине прострелил каждое окно, а также окно у жительницы деревни. Это было уже после закрытия магазина. Нам сообщила соседка о том, что он сделал», – добавила она.