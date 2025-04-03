Американец пытался подружиться с аборигенами с помощью колы. Его не убили, но арестовали

Американец Михаил Поляков пробрался на закрытый остров в Бенгальском заливе, где живут сентинельцы. Это племя аборигенов, крайне недружелюбное к людям из внешнего мира — в 2018-м они убили высадившегося на острове миссионера. Поляков привез им в подарок диетическую колу и кокос, но местные жители так и не вступили с ним в контакт. Теперь путешественник задержан индийскими властями за проникновение на запретную территорию.

Полиция Индии сообщила об аресте американского туриста, который пробрался на строго охраняемый остров, где живет дикое племя сентинельцев. С собой в качестве подарков 24-летний Михаил Викторович Поляков, имеющий украинские корни, привез кокос и банку диетической колы.

Северный Сентинельский остров — это часть Андаманских островов. Численность аборигенов составляет всего около 150 человек .

Всем посторонним, как индийцам, так и иностранцам, запрещено приближаться к острову на расстояние менее 5 км. Такие правила введены, чтобы защитить коренное население от вирусов и сохранить их культуру и традиции.

«Американский гражданин предстал перед местным судом после ареста и сейчас находится под стражей», — сообщил агентству AFP начальник полиции Андаманских и Никобарских островов Х. Г. С. Даливал.

По словам правоохранителя, «было установлено, что Поляков проник на запретную территорию племенной резервации». Около часа мужчина свистел в свисток у берега острова, чтобы привлечь внимание аборигенов. Сентинельцы его игнорировали, поэтому он решился сойти на берег.

«Он причалил на пять минут, оставил подношения на берегу, собрал образцы песка и записал видео, после чего вернулся на свою лодку», — рассказал Дхаливал.

Факт того, что Поляков действительно высадился на закрытом острове, доказывают его записи с камеры GoPro.

Гражданина США арестовали поздно вечером 31 марта, примерно через два дня после его попытки пообщаться с сентинельцами.

Не первый раз

В полиции подчеркнули, что Поляков ранее уже дважды бывал на островах. В октябре 2024 года он попытался уплыть в закрытую зону на надувном каяке, но был остановлен персоналом отеля.

В январе 2025 года он предпринял вторую попытку, на этот раз взяв надувную лодку с мотором, чтобы преодолеть расстояние около 35 километров. До сентинельцев в тот раз тоже не добрался.

Полиция Индии заявила, что уведомила о задержании Полякова Министерство внутренних дел, которое находится на связи с посольством США.

По информации India Times, ранее Поляков посещал Афганистан, где общался с представителями движения «Талибан» (организация запрещена в России).

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Злой остров

На спутниковых фотографиях Северный Сентинельский остров окаймлен коралловыми рифами и почти полностью покрыт густым лесом, за ислючением побережья с белым песком. Живущие здесь сентинельцы отвергают любые контакты с людьми из внешнего мира.

В 2018 году аборигены убили 27-летнего Джона Аллена Чау, американского миссионера, незаконно высадившегося на острове. Мужчина планировал начать проповедовать там христианство.

Тело Чау не забирали, также не проводилось никакого уголовного расследования, поскольку законодательство запрещает посещение острова. Рыбаки, нелегально доставившие миссионера на остров, были арестованы.

В 2006 году сентинельцы убили двух индийских рыбаков, случайно занесенных течением на Северный Сентинельский остров. Когда военный вертолет, пытавшийся спасти мужчин, пролетел низко над островом, члены племени выпустили по нему стрелы.

В 2004 году в регионе произошло цунами. После трагедии правительство отправило вертолет, чтобы узнать, есть ли на острове выжившие. Несколько человек выбежали и попытались отогнать воздушное судно стрелами.

Андаманские и Никобарские острова – бывшая британская колония. В эту группу входят 572 острова, расположенных более чем в 1200 км от материковой Индии. На ряде отдаленных островов проживают пять племен аборигенов. Помимо сентинельцев, здесь живут джарва, онге, шомпены и великие андаманцы.