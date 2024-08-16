Один пилот не выжил: что известно о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области В Иркутской области после падения самолета Ту-22М3 раздалось три сильных взрыва

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о гибели одного из четверых членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Курской области. Местные жители видели, что самолет во время падения развалился на части. Они услышали три сильных взрыва. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа левого двигателя. Самолет выполнял плановый полет. Местная жительница сообщила «Газете.Ru», что в этот раз бомбардировщик летел выше, чем обычно в этом районе.

В Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. По данным Telegram-канала Mash, местные жители слышали как минимум три взрыва в поле неподалеку от поселка Михайловка.

Во время падения пилотам удалось увести самолет подальше от населенных пунктов, он упал в поле. На место приехали местные жители и экстренные службы, которые застали третий взрыв. На кадрах видно, что после сильного взрыва в небо поднялся огромный огненный столб. Его также зафиксировали водители и пассажиры проезжающих по трассе автомобилей.

Очевидцы утверждают, что еще в воздухе бомбардировщик разлетелся на куски, а после их падения они услышали звуки взрывов.

Пилот не выжил

Mash пишет, что в самолете находились четыре члена экипажа. Местные жители первыми заметили падение бомбардировщика. Они собрали группу и отправились на место предполагаемого приземления людей.

Обнаружив первого пилота, местные жители обработали ему голову и узнали примерное местонахождение других членов экипажа. Далее нашли всех четверых летчиков и передали их врачам.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале написал, что одного из пилотов спасти не удалось. Эту информацию он получил от органов военного командования Минобороны России. Чиновник принес соболезнования родным и близким летчика, отметив, что это «действительно тяжелая утрата».

По данным Telergam-канала 112, пилот скончался в больнице. Остальным членам экипажа потребовалась госпитализация, их жизням ничего не угрожает. Медики диагностировали у пострадавших множественные ушибы и травмы различной степени тяжести, у одного из них сломана нога (этот человек вышел на связь по рации и сообщил спасателям о своем местонахождении).

Причины крушения

«15 августа 2024 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. ...По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — сообщили в МО РФ( цитата по ТАСС).

Бомбардировщик вылетел с авиабазы «Белая». Mash выяснил, что, по предварительным данным, во время полета отказал левый двигатель, это случилось через несколько минут после взлета. Губернатор Кобзев отметил, что дежурный регионального отделения центра медицины катастроф получил информацию о проблемах в 22:18.

«Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения», — написал Кобзев. Губернатор попросил местных жителей не поддаваться панике. Он добавил, что самолет упал в безлюдной местности, поэтому разрушений на земле нет.

Кобзев рассказал ТАСС, что экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание на месте падения бомбардировщика. По его словам, сейчас там спокойная ситуация.

Летел с обычной скоростью

Жительница города Черемхово Иркутской области Наталья в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что бомбардировщик летел выше, чем обычно:

«Я была на балконе и видела, как пролетает самолет. Он был как яркая звезда. Потом он скрылся за пятиэтажкой, полетел дальше, я видела большое зарево. Обычно в последнее время летают низко, аж стекла трясутся. А этот летел высоко».

Житель Иркутской области Марк отметил, что во время падения был слышен сильный гул и грохот, похожий на гром:

«Мы увидели объект, похожий на ракету. Когда он приблизился, видно было пламя отчетливо и дым. Поначалу мы ничего не поняли. Скорость такая же была, как обычно летают».