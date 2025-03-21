Против вирусов и стереотипов. Российский препарат не дает покоя ученым

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила российский лекарственный противовирусный препарат умифеновир в клинические рекомендации по лечению гриппа. Последние исследования показали, что его применение сокращает период болезни более чем на сутки, что является значимым клиническим эффектом. Но и этого аргумента противникам противовирусной терапии недостаточно. Споры об эффективности препарата не утихают. Как пациентам разобраться в сложностях доказательной медицины, в материале «Газеты.Ru».

Любая публикация о российском лекарственном противовирусном препарате умифеновире вызывает большой отклик. Забавно наблюдать, как по-разному можно интерпретировать одну и ту же информацию. Пожалуй, больше споров, чем противовирусные, вызывает разве что вакцинация.

Несмотря на то, что умифеновир имеет многолетнюю успешную историю применения в России, характеризуется доступностью и благоприятным профилем побочных эффектов, до сих пор слышатся голоса, требующие новых и новых доказательств эффективности препарата.

Между тем, эксперты подчеркивают, что не все так просто, когда речь идет о лекарственном обеспечении. Клинические исследования накапливаются со временем, опыт применения препаратов растет, как, впрочем, и уровень их доказательности. Даже сфера применения препаратов со временем может меняться.

Противникам противовирусных непросто будет игнорировать тот факт, что, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила умифеновир в клинические рекомендации по лечению гриппа. Почему российский «Арбидол» вновь обратил на себя внимание в международном медицинском сообществе и как оценивают препарат в России?

Разные взгляды на один текст

В январе 2025 года международный медицинский журнал JAMA Internal Medicine опубликовал метаанализ, сравнивающий противовирусную активность различных препаратов для лечения гриппа. Ученые из Китая и Канады проанализировали данные 73 клинических испытаний с участием более 34 тыс. человек. Методология метаанализа такова, что позволяет обобщить срез количественных данных многочисленных исследований.

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За счет увеличения объема выборки результаты метаанализа убедительны. В большой научной работе говорится, что среди всех проанализированных препаратов только умифеновир (действующее вещество российского «Арбидола») и балоксавир сокращали длительность симптомов гриппа более чем на сутки – на 1,1 и 1,0 дня соответственно.

Конечно, каждому хочется выздороветь быстрее и войти в рабочий режим без последствий. Но особенно важен этот показатель для системы здравоохранения, причем и с экономической, и с эпидемиологической точки зрения. Ведь чем меньше продолжительность болезни, тем меньше риск распространения инфекции.

Авторы метаанализа, сравнивая противовирусную активность различных препаратов для лечения гриппа, пришли к выводу, что умифеновир имеет наиболее благоприятный профиль безопасности, то есть хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов. Однако есть нюанс. В исследовании отмечалось, что тот же балоксавир имеет среднюю убедительность (анг. moderate certainty), а вот умифеновир — низкую (low certainty). Эта информация быстро разлетелась в интернете, где итак достаточно мифов вокруг умифеновира.

Для неподготовленного читателя нужно пояснить: балоксавир принадлежит крупной швейцарской фармацевтической компании, которая проводила его исследования в каждой стране, где препарат зарегистрирован. Это общее правило, из которого следует, что портфолио у европейских препаратов объемное. Умифеновир же зарегистрирован в России, Китае и некоторых странах Ближнего Востока, где не предполагается такого количества однотипных исследований. А именно это напрямую влияет на уровень убедительности в метаанализе. Обсуждая этот момент, многие закрывают глаза на самый важный факт: только балоксавир и умифеновир в отличие от других противовирусных снижают продолжительность болезни.

ВОЗ рекомендует

С рекомендациями ВОЗ по лечению гриппа вышла совсем другая история. Впервые в обновление 2024 года включили умифеновир. Российские ученые могли только приветствовать это решение. Как рассказала «Медвестнику» замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Наталья Пшеничная, это является значительным достижением российской медицины и фармакологии. Несмотря на достаточно сложную геополитическую обстановку в мире, впервые российский препарат был достаточно подробно описан в международных клинических рекомендациях.

Что написали критики препарата в первую очередь? Что ВОЗ не рекомендует умифеновир при гриппе. Но это не верно. В тексте ВОЗ нет четких формулировок насчет рекомендаций по назначению.

Почему же международные эксперты заинтересовались умифеновиром? Дело в том, что ВОЗ отбирает такие препараты, которые подавляют именно сам вирус и вирусную репродукцию, обязательно имеют определенную вирус-специфическую мишень в жизненном цикле вируса. Рабочую группу ВОЗ заинтересовал именно механизм действия умифеновира. Ведь это единственный ингибитор слияния вируса с клеткой, который обеспечивает отсутствие резистентности циркулирующих штаммов вирусов гриппа к нему.

В новых рекомендациях ВОЗ большое внимание уделено применению препаратов при возникновении нового гриппа, еще не входящего в состав профилактических вакцин. Грипп, который вызывается вирусом, отличающимся от циркулирующих раньше (например, свиной или птичий) или резистентным к существующим препаратам, что может стать причиной новой пандемии. Поэтому важно иметь в наличии противовирусные препараты уникального механизма действия как первый этап реагирования на новые вирусные угрозы.

Здесь — вижу, здесь — не вижу

Интересно, что на фоне свежих публикаций о противовирусных препаратах, блогеры в Telegram-каналах стали активно вспоминать исследования умифеновира, которые якобы не доказывают активность препарата против ОРВИ. Правда, все примеры исследований касались только периода COVID-19, когда речь шла о применении препарата у тяжелых пациентов в стационаре.

При этом взгляд любителей докмеда не фиксируется на исследованиях и метаанализе, в которых умифеновир продемонстрировал доказательства своей эффективности. С одной стороны, пандемия действительно спровоцировала волну интереса к умифеновиру, за счет чего появилось много новых публикаций. С другой стороны, все они были разной степени подготовки. А вот по гриппу все результаты, говорящие в пользу препарата, можно назвать единогласными.

Так, в портфолио препарата есть тщательно подготовленное рандомизированное плацебоконтролируемое пострегистрационное исследование «АРБИТР», касающееся применения препарата при среднетяжелом гриппе. Исследования такого уровня в случае препарата, который был зарегистрирован еще в 1990-е годы и уже давно на рынке, большая редкость.

«АРБИТР» показал, что продолжительность всех изучаемых симптомов, обуславливающих интоксикацию, была ниже в группе пациентов, получающих умифеновир. Это исследование критикам, кстати, тоже не подходит – слишком незначительный эффект. В то же время согласно рекомендациям ВОЗ, значимым клиническим эффектом считается сокращение симптомов не менее чем на один день. Возможно, кому-то это кажется мало, а кому-то именно это время и нужно.

Дела минувших дней

Волна зимних публикаций, касающихся умифеновира, вновь привлекла внимание к периодически возникающим спорам вокруг противовирусных препаратов. Например, к резолюции Формулярного комитета Российской академии медицинских наук (РАМН). Формулярный комитет — это общественный экспертный орган, созданный и работавший на общественных началах при Минздраве, а потом при Президиуме РАМН. Его участники сформировали Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, список лекарств для стационаров, для педиатров, были разработаны стандарты помощи пациентам с орфанными заболеваниями.

В марте 2007 года на заседании президиума Формулярного комитета обсуждалась программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Тогда возникли проблемы с финансированием программы, льготники отказывались от лекарств. Было предложено изъять часть препаратов.

«ДЛО — это жизненно важные основные препараты, то есть препараты, у которых есть лейбл, что без них человек не может жить. И только эти препараты должны были входить в программу основных лекарств», — поясняет бывший председатель Формулярного комитета, а сейчас председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

У комитета был еще один список — Негативный перечень медицинских технологий, куда — надо подчеркнуть — не входили так называемые «фуфломицины», как пренебрежительно любят называть противовирусные. Речь шла о применении лекарств в определенных обстоятельствах. О чем речь? Все просто: например, нельзя применять преднизолон при температуре без диагноза. Преднизолон снижает температуру у всех, но при этом может запустить серьезное заболевание. Но это не значит, что преднизолон — неэффективный препарат.

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Профессор Воробьев отметил, что в комитете никогда не использовался термин «фуфломицины», да и с доказанной эффективностью все не так однозначно. «Вы же не найдете доказательств использования нитроглицерина в рандомизированных исследованиях? Не найдете. Это фуфломицин в таком случае? Наверное, нет. Или использование витамина B12 при B12-дефицитной анемии, или железо при железодефицитной. Ни одного рандомизированного исследования по этому поводу нет. И что теперь? Не использовать препараты?» — спрашивает эксперт.

По его мнению, evidence-based medicine очень удобная формулировка для банальных разговоров. С одной стороны, фармкомпании проводят исследования и могут манипулировать данными, с другой — есть постоянные требования со стороны клиницистов: докажите, докажите, докажите.

Но ведь доказательство, говорит Воробьев, это не только клинические исследования, это один из этапов, который проводится на ограниченной группе людей. Есть пострегистрационное наблюдение, есть изучение патогенеза заболевания, механизма действия препарата. Если говорить о противовирусных препаратах, то исследования есть, и надо на них опираться.

«Поэтому приходится использовать препараты, полагаясь на их патогенетические механизмы действия. То есть точно зная, что препарат влияет на такой-то механизм, мы можем предполагать, что он будет работать», — отметил Павел Воробьев.

Видеть объективно — задача врача. Поэтому нужно доверять исследованиям, а не их интерпретации с подготовленными выводами.