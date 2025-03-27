27 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 27 марта
- Всемирный день театра
Праздник, прославляющий искусство сцены и значимость театра в мировой культуре, появился в 1961 году по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО. В этот день в разных странах проходят театральные фестивали, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами. Часто к празднику приурочены премьеры спектаклей. Актеров и работников сцены награждают почетными званиями и премиями.
- День войск национальный гвардии РФ
Этот праздник отмечается с 1996 года, раньше он назывался Днем внутренних войск МВД России. В 2016 году указом президента внутренние войска были преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации. Соответственно, праздник также сменил свое название. Дата связана с историческим событием: в этот день в 1811 году вышел указ Александра I о создании Инспекции внутренней стражи. Поэтому у руководства войсками Росгвардии в праздник есть традиция возлагать венок к памятнику императора Александра I в Александровском саду в Москве. Также в этот день военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу войск национальной гвардии вручают награды и присваивают новые звания.
- Международный день виски
Родиной напитка считают Шотландию и Ирландию, где виски производили монахи. Первое письменное упоминание об этом относится к 1405 году, но напиток был известен значительно раньше. В XVI веке виски продавали в аптеках как чудодейственное лекарство. Праздник в честь виски отмечают с 2009 года. Он связан с днем рождения знатока и исследователя этого напитка — британского журналиста Майкла Джеймса Джексона. Сейчас виски производят во многих странах. Существует множество традиций употребления напитка. Его предлагают и как аперитив, и как дижестив напитки, которые подаются после еды. Для виски используется бокал nosing (ноузинг) — с зауженным верхом, чтобы создавалась концентрация паров и лучше ощущался аромат напитка.
Какие праздники отмечаются 27 марта в других странах
Праздник цветения сакуры — Япония. Вторая половина марта — начало сезона цветения сакуры. С культом поклонения этому дереву связан и особый праздник, который отмечается 27 марта. У японцев есть национальная традиция любования цветами — ханами. Это кратковременное удовольствие длится всего 7–10 дней.
День виагры — США. В этот день в 1998 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило выпуск нового препарата под названием «Виагра» для лечения эректильной дисфункции.
Религиозные праздники 27 марта
- День иконы Божией Матери Феодоровская
Почитаемая православными верующими чудотворная икона находится в Богоявленском соборе Костромского кремля. По преданию, она была написана апостолом и евангелистом Лукою. Судьба святыни тесно связана с историей России: в 1613 году под сенью этой иконы был призван на царство Михаил Федорович. Произошло это 27 марта по новому стилю. Это стало днем почитания иконы, которая с тех пор считается родовой святыней дома Романовых.
С конца XVIII века немецкие принцессы, выходившие замуж за русских великих князей и принимавшие для этого православие, в честь Феодоровской иконы получали отчество Федоровна. Также внук Петра I Карл Петер Ульрих, будущий император Петр III, перейдя из лютеранства в православие, стал именоваться Петром Федоровичем.
- День памяти преподобного Венедикта Нурсийского
Святой Венедикт (Бенедикт) почитается и православными верующими, и католиками. Он родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. Родители отправили его на учебу в Рим, но удрученный безнравственной жизнью в городе Венедикт решил посвятить себя монашеству. Число учеников святого стремительно росло.
В 529 году святой Бенедикт основал первый в Европе монастырский орден на горе Кассино, известный как орден монахов-бенедиктинцев. У обители был строгий устав, получивший широкое распространение в Западной Европе. Святой считается небесным покровителем Европы. Католики вспоминают святого Бенедикта 21 марта и 11 июля, православные — 27 марта.
Народные праздники и приметы 27 марта
- Венедиктов день
Праздник, также известный под названием Федор-Скотник, посвящали домашней скотине, которая в этот день, согласно преданиям, обретала магическую силу. Можно было нашептать на ухо корове или лошади свое желание. Люди верили, что оно обязательно исполнится. В этот день было принято тщательно ухаживать за домашними животными. Конюшни, хлева приводили в порядок. Чтобы уберечь скотину от порчи, проводили обряды и заговоры.
Также день считался благоприятным для исцеления алкоголизма.
Больных лечили с помощью хранившейся с Крещения святой воды, которую добавляли в спиртные напитки. Считалось, что это надежный способ, гарантирующий избавление от «зеленого змия».
- Приметы
Гром в этот день сулит урожайный год.
Корова плохо доится — к непогоде и холодам.
Если куры громко кудахчут — быть ссоре в семье.
Если корова отказывается от воды — будет дождь.
Какие исторические события произошли 27 марта
- 1111 год — русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сальнице.
- 1793 год — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
- 1841 год — в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.
- 1944 год — в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, в Каунасе убито около 2 тысяч евреев.
- 1953 год — в СССР объявлена широкомасштабная амнистия.
- 1958 год — Никита Хрущев стал Председателем Совета Министров СССР.
- 1964 год — великое Аляскинское землетрясение унесло жизни 118 человек.
- 1977 год — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. На взлетной полосе столкнулись два авиалайнера, погибло 583 человека.
- 1990 год — в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.
- 2011 год — Россия перешла на постоянное летнее время.
Дни рождения и юбилеи 27 марта
- В 1196 год родился Святослав Всеволодович — великий князь владимирский.
- В 1744 году родился граф Алексей Мусин-Пушкин — государственный деятель, историк, археограф, нашедший «Слово о полку Игореве».
- В 1845 году родился Вильгельм Конрад Рентген — немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии.
- В 1863 году родился сэр Генри Ройс — английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.
- В 1871 году родился Генрих Манн — немецкий писатель и общественный деятель.
- В 1881 году родился Аркадий Аверченко — русский писатель-сатирик и юморист, драматург, театральный критик.
- В 1886 году родился Сергей Киров — советский государственный и политический деятель.
- В 1927 году родился Мстислав Ростропович — виолончелист, дирижер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии «Грэмми».
Кто отмечает дни рождения
- 75 лет исполняется Тони Бэнксу — английскому рок-музыканту, автору песен, клавишнику группы Genesis.
- 64 года исполняется Никите Джигурде — актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, исполнителю песен.
- 63 года исполняется Кристофу Лангену — немецкому бобслеисту, двукратному олимпийскому чемпиону.
- 62 года исполняется Квентину Тарантино — американскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.
- 62 года исполняется Михаилу Щербакову — поэту, автору-исполнителю.
- 57 лет исполняется Алике Смеховой — актрисе театра, кино и телевидения, телеведущей, писательнице, заслуженной артистке РФ.
- 56 лет исполняется Мэрайе Кэри — американской певице, автору песен, музыкальному продюсеру.
- 42 года исполняется Василию Кошечкину — российскому хоккеисту, вратарю, заслуженному мастеру спорта России, олимпийскому чемпиону 2018 года.
- 39 лет исполняется Мануэлю Нойеру — немецкому футболисту, вратарю, чемпиону мира 2014 года.
- 38 лет исполняется Полине Гагариной — эстрадной певице, автору песен и композитору, фотомодели, актрисе.