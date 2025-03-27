27 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 марта деятели и поклонники сценического искусства празднуют Всемирный день театра. Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал войск национальной гвардии России. У любителей крепких благородных напитков тоже есть повод для торжества — Международный день виски. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 марта

Всемирный день театра

Праздник, прославляющий искусство сцены и значимость театра в мировой культуре, появился в 1961 году по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО. В этот день в разных странах проходят театральные фестивали, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами. Часто к празднику приурочены премьеры спектаклей. Актеров и работников сцены награждают почетными званиями и премиями.

День войск национальный гвардии РФ

Этот праздник отмечается с 1996 года, раньше он назывался Днем внутренних войск МВД России. В 2016 году указом президента внутренние войска были преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации. Соответственно, праздник также сменил свое название. Дата связана с историческим событием: в этот день в 1811 году вышел указ Александра I о создании Инспекции внутренней стражи. Поэтому у руководства войсками Росгвардии в праздник есть традиция возлагать венок к памятнику императора Александра I в Александровском саду в Москве. Также в этот день военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу войск национальной гвардии вручают награды и присваивают новые звания.

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Международный день виски

Родиной напитка считают Шотландию и Ирландию, где виски производили монахи. Первое письменное упоминание об этом относится к 1405 году, но напиток был известен значительно раньше. В XVI веке виски продавали в аптеках как чудодейственное лекарство. Праздник в честь виски отмечают с 2009 года. Он связан с днем рождения знатока и исследователя этого напитка — британского журналиста Майкла Джеймса Джексона. Сейчас виски производят во многих странах. Существует множество традиций употребления напитка. Его предлагают и как аперитив, и как дижестив напитки, которые подаются после еды. Для виски используется бокал nosing (ноузинг) — с зауженным верхом, чтобы создавалась концентрация паров и лучше ощущался аромат напитка.

Какие праздники отмечаются 27 марта в других странах

Праздник цветения сакуры — Япония. Вторая половина марта — начало сезона цветения сакуры. С культом поклонения этому дереву связан и особый праздник, который отмечается 27 марта. У японцев есть национальная традиция любования цветами — ханами. Это кратковременное удовольствие длится всего 7–10 дней.

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День виагры — США. В этот день в 1998 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило выпуск нового препарата под названием «Виагра» для лечения эректильной дисфункции.

Религиозные праздники 27 марта

День иконы Божией Матери Феодоровская

Почитаемая православными верующими чудотворная икона находится в Богоявленском соборе Костромского кремля. По преданию, она была написана апостолом и евангелистом Лукою. Судьба святыни тесно связана с историей России: в 1613 году под сенью этой иконы был призван на царство Михаил Федорович. Произошло это 27 марта по новому стилю. Это стало днем почитания иконы, которая с тех пор считается родовой святыней дома Романовых.

С конца XVIII века немецкие принцессы, выходившие замуж за русских великих князей и принимавшие для этого православие, в честь Феодоровской иконы получали отчество Федоровна. Также внук Петра I Карл Петер Ульрих, будущий император Петр III, перейдя из лютеранства в православие, стал именоваться Петром Федоровичем.

День памяти преподобного Венедикта Нурсийского

Святой Венедикт (Бенедикт) почитается и православными верующими, и католиками. Он родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. Родители отправили его на учебу в Рим, но удрученный безнравственной жизнью в городе Венедикт решил посвятить себя монашеству. Число учеников святого стремительно росло.

В 529 году святой Бенедикт основал первый в Европе монастырский орден на горе Кассино, известный как орден монахов-бенедиктинцев. У обители был строгий устав, получивший широкое распространение в Западной Европе. Святой считается небесным покровителем Европы. Католики вспоминают святого Бенедикта 21 марта и 11 июля, православные — 27 марта.

Православная церковь 27 марта чтит память: • святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси;

• благоверного великого князя Ростислава (в Крещении Михаила) Мстиславича Киевского;

• святого Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского.



Католическая церковь 27 марта вспоминает:



• святого Амадора Португальского, отшельника;

• святой девы мученицы Августы Тревизо;

• святого Геласия, епископа Арма;

• преподобного Иоанна Прозорливого, египетского затворника;

• святого мученика Филета и иже с ним;

• святого Ромула Нимского;

• святого Руперта Зальцбургского;

• мучеников Занифана и Лазаря Персидских.

Народные праздники и приметы 27 марта

Венедиктов день

Праздник, также известный под названием Федор-Скотник, посвящали домашней скотине, которая в этот день, согласно преданиям, обретала магическую силу. Можно было нашептать на ухо корове или лошади свое желание. Люди верили, что оно обязательно исполнится. В этот день было принято тщательно ухаживать за домашними животными. Конюшни, хлева приводили в порядок. Чтобы уберечь скотину от порчи, проводили обряды и заговоры.

Также день считался благоприятным для исцеления алкоголизма.

Больных лечили с помощью хранившейся с Крещения святой воды, которую добавляли в спиртные напитки. Считалось, что это надежный способ, гарантирующий избавление от «зеленого змия».

Приметы

Гром в этот день сулит урожайный год.

Корова плохо доится — к непогоде и холодам.

Если куры громко кудахчут — быть ссоре в семье.

Если корова отказывается от воды — будет дождь.

Какие исторические события произошли 27 марта

1111 год — русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сальнице.



— русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сальнице. 1793 год — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.



— Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи. 1841 год — в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.



— в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге. 1944 год — в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, в Каунасе убито около 2 тысяч евреев.



— в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, в Каунасе убито около 2 тысяч евреев. 1953 год — в СССР объявлена широкомасштабная амнистия.



— в СССР объявлена широкомасштабная амнистия. 1958 год — Никита Хрущев стал Председателем Совета Министров СССР.



— Никита Хрущев стал Председателем Совета Министров СССР. 1964 год — великое Аляскинское землетрясение унесло жизни 118 человек.



— великое Аляскинское землетрясение унесло жизни 118 человек. 1977 год — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. На взлетной полосе столкнулись два авиалайнера, погибло 583 человека.



— на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. На взлетной полосе столкнулись два авиалайнера, погибло 583 человека. 1990 год — в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.



— в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса. 2011 год — Россия перешла на постоянное летнее время.

Дни рождения и юбилеи 27 марта

В 1196 год родился Святослав Всеволодович — великий князь владимирский.



— великий князь владимирский. В 1744 году родился граф Алексей Мусин-Пушкин — государственный деятель, историк, археограф, нашедший «Слово о полку Игореве».



— государственный деятель, историк, археограф, нашедший «Слово о полку Игореве». В 1845 году родился Вильгельм Конрад Рентген — немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии.



— немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии. В 1863 году родился сэр Генри Ройс — английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.



— английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce. В 1871 году родился Генрих Манн — немецкий писатель и общественный деятель.



— немецкий писатель и общественный деятель. В 1881 году родился Аркадий Аверченко — русский писатель-сатирик и юморист, драматург, театральный критик.



— русский писатель-сатирик и юморист, драматург, театральный критик. В 1886 году родился Сергей Киров — советский государственный и политический деятель.



— советский государственный и политический деятель. В 1927 году родился Мстислав Ростропович — виолончелист, дирижер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии «Грэмми».

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