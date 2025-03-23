23 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 марта в мире вспоминают о важности метеорологии и защиты медведей. В России отмечают День работников гидрометеорологической службы, а в США — День щенков. У православных христиан — Неделя крестопоклонная, третье воскресенье Великого поста. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 марта

Всемирный метеорологический день

В 1950 году была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), а с 1961 года 23 марта ежегодно отмечается Всемирный метеорологический день. Этот праздник подчеркивает важность метеорологии и ее влияние на повседневную жизнь людей. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для этого дня: например, в 2025 году — «Преодолеваем разрыв в области заблаговременных предупреждений вместе».

День работников гидрометеорологической службы России

Этот профессиональный праздник был учрежден в 2008 году и приурочен к Всемирному метеорологическому дню. Специалисты гидрометеорологической службы занимаются мониторингом атмосферных и гидрологических процессов, обеспечивая точные прогнозы погоды и предупреждая о возможных природных катаклизмах.

День Конституции Чеченской Республики

23 марта в Чеченской Республике отмечается День Конституции. Основной закон региона был принят на референдуме в этот день в 2003 году, в нем закреплен статус Чечни в составе Российской Федерации и основы политического и общественного устройства республики.

close Саид Царнаев/РИА Новости

Всемирный день медведя

Праздник был учрежден в 1992 году для того, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения медведей. Эти млекопитающие обитают на всех континентах планеты, кроме Австралии и Антарктиды, и многие их виды находятся под угрозой исчезновения. Медведи — одиночные животные, которым требуются большие пространства для жизни и охоты, однако места их обитания год от года сокращаются во многом по вине человека. Всемирный день медведя — повод задуматься о том, как можно помочь защитить этих животных.

Какие праздники отмечают 23 марта в других странах

Национальный день щенков — США. Этот праздник был учрежден в США в 2006 году с целью привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поощрить людей брать щенков из приютов. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку приютов и пропаганду ответственного отношения к домашним животным.​

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ — Белоруссия. В Белоруссии в четвертое воскресенье марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Этот профессиональный праздник подчеркивает значимость труда людей, обеспечивающих комфорт повседневной жизни граждан.

День польско-венгерской дружбы — Польша и Венгрия. Праздник был учрежден в 2007 году и символизирует многовековые дружеские отношения между двумя народами. В этот день проводятся культурные мероприятия, концерты и выставки, подчеркивающие общность исторических судеб и культурных связей Польши и Венгрии.

Церковные праздники 23 марта

Неделя крестопоклонная

Третье воскресенье Великого поста называется Неделей крестопоклонной (в церковной традиции слово «неделя» употребляется в значении «воскресенье»). В этот день церковь предлагает верующим особое почитание Креста Господня, чтобы укрепить их духовные силы в середине поста. В субботу вечером на всенощном бдении Крест торжественно выносится на середину храма для поклонения, где остается до пятницы. Это служит напоминанием о жертве Христа и призывом к верующим нести свой жизненный крест с терпением и смирением.

День памяти преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

Преподобный Никон, известный также как Никон Великий, был видным церковным деятелем XI века. Он был первым учеником и сподвижником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители, к которому пришел, уже будучи иереем. Никон постригал в монашество всех новоприходящих иноков, включая преподобного Феодосия Печерского. За пострижение любимцев великого князя Изяслава — преподобных Варлаама и Ефрема — святой Никон навлек на себя гнев правителя, но смело отказался убеждать пострижеников покинуть монастырь. Позднее он удалился в Тмутаракань, где основал монастырь во имя Пресвятой Богородицы. Вернувшись в Киево-Печерскую обитель, Никон был избран ее игуменом и много трудился для украшения монастыря иконами и мозаикой. Скончался в 1088 году и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония.

День памяти преподобной Анастасии Патрикии

Преподобная Анастасия жила в VI веке в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Рано овдовев, она решила посвятить свою жизнь Богу и тайно покинула столицу, отправившись в Александрию, где основала небольшой монастырь. Когда император Юстиниан, также овдовевший, решил жениться на Анастасии, она обратилась за помощью к авве Даниилу, который облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием-евнухом. В таком обличии она прожила в строгом затворе 28 лет, пока не скончалась в 567 или 568 году.

23 марта Русская православная церковь также чтит память • мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих;

• мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих;

• праведного Павла Таганрогского;

• священномученика Димитрия Легейдо.



23 марта католическая церковь также чтит память • святой, монахини Рафки Пьетры Хобок Ар-Райес;

• святого Торибио де Могровехо.



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Народные праздники и приметы 23 марта

Василиса — вешней воды указательница

23 марта, в день когда православная церковь чтит память святой мученицы Василисы Коринфской, пострадавшей за христианскую веру в III веке, по народному календарю отмечается Василиса — вешней воды указательница. Считалось, что с этого дня зима окончательно отступает, и природа начинает пробуждаться. Святую Василису почитали как покровительницу талых вод, веря, что она наделяет их особой силой и памятью. Чтобы защитить дома и хозяйственные постройки от подтопления талой водой, люди молились святой Василисе и рыли специальные канавы для отвода воды.

В этот день хозяйки старались порадовать своих близких вкусной едой и выпечкой. Также считалось благоприятным провести генеральную уборку дома: зажигали лампаду или красную свечу, окуривали помещения и окропляли углы святой водой.

Приметы на Василису

Синие облака на небе — к теплу и дождю.

Холодный ветер — зима еще задержится.

Гроза в этот день — к богатому урожаю.

Прилет журавлей — к ранней и теплой весне. ​

Какие исторические события произошли 23 марта

1324 год — папа Римский Иоанн XXII официально отлучил от церкви императора Людовика (Людвига) Баварского, что стало важной вехой в длительном противостоянии между папством и императорской властью Священной Римской империи.

1841 год — в Лондоне фотограф Ричард Биэрд открыл первое в Европе профессиональное фотоателье. Это произошло спустя год после открытия аналогичного заведения американцем Александром Уолкоттом в Нью-Йорке. С этого момента фотография стала доступна широкой публике и начала превращаться в массовое искусство.

1876 год — русский инженер и изобретатель Павел Яблочков получил патент на электрическую лампочку, вошедшую в историю как «свеча Яблочкова».

1919 год — Бенито Муссолини в Милане основал Итальянский союз борьбы, что положило начало итальянскому фашизму. На митинге были озвучены основные принципы этого движения, ставшие основой для создания фашистского режима в Италии.

1956 год — Пакистан официально провозглашен первой в мире исламской республикой. Принятие новой конституции закрепило ислам как государственную религию, определив религиозный курс страны и ее роль в исламском мире.

1966 год — в Риме состоялась первая за последние 400 лет официальная встреча между папой Римским Павлом VI и архиепископом Кентерберийским Майклом Рамзи. Встреча стала важным шагом в экуменическом движении, направленном на сближение христианских конфессий.

2001 год — в южной части Тихого океана вблизи островов Фиджи была затоплена советская и российская орбитальная станция «Мир». Это событие завершило 15-летнюю историю ее успешного использования и ознаменовало конец целой эпохи космических исследований.

2019 год — столица Казахстана, город Астана, официально переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. 17 сентября 2022 года городу было возвращено прежнее название — Астана.

Дни рождения и юбилеи 23 марта

В 1770 году родился граф Петр Толстой — русский военный деятель эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии. Он принимал активное участие в Отечественной войне 1812 года и зарубежных походах русской армии, отличившись в сражениях при Бородино и Лейпциге.

В 1893 году родился Седрик Гиббонс — американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор. Он был одним из главных учредителей Американской киноакадемии и разработал дизайн статуэтки «Оскар». За свою карьеру Гиббонс получил 11 премий «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

В 1900 году родился Эрих Фромм — немецкий социолог, философ, психолог и психоаналитик. Он известен своими трудами по социальной психологии, философии и гуманистическому психоанализу. Его работы, такие как «Иметь или быть?» и «Искусство любить», оказали значительное влияние на гуманистическую психологию и философию XX века. ​

В 1902 году родился Николай Волков (настоящая фамилия Агуров) — советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

В 1904 году родилась Джоан Кроуфорд (настоящее имя Люсиль Фэй Лесюр) — американская киноактриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Ее карьера охватывала более пяти десятилетий, и она снялась в таких фильмах, как «Милдред Пирс» и «Что случилось с Бэби Джейн?».

В 1905 году родился Борис Тенин — советский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.

В 1910 году родился Акира Куросава — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он считается одним из величайших режиссеров в истории кино, его фильмы, такие как «Семь самураев» и «Расемон», получили мировое признание.

В 1931 году родился Виктор Корчной — советский и швейцарский шахматист, гроссмейстер. Он был одним из сильнейших шахматистов мира, известен своим участием в матчах за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова. Скончался в 2016 году в возрасте 85 лет.

Кто отмечает день рождения

83 года исполняется Михаэлю Ханеке — австрийскому кинорежиссеру, сценаристу, лауреату премии «Оскар» и дважды лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Его работы, такие как «Белая лента» и «Любовь», известны своим глубоким психологизмом и исследованием человеческой природы.

57 лет исполняется Деймону Албарну — английскому рок-музыканту, фронтмену группы Blur и основателю проекта Gorillaz.

48 лет исполняется Максиму Маринину — российскому фигуристу (парное катание), олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира и пятикратному чемпиону Европы.

40 лет исполняется Марьяне Спивак — российской актрисе, получившей известность после главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».