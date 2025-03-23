23 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 23 марта
- Всемирный метеорологический день
В 1950 году была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), а с 1961 года 23 марта ежегодно отмечается Всемирный метеорологический день. Этот праздник подчеркивает важность метеорологии и ее влияние на повседневную жизнь людей. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для этого дня: например, в 2025 году — «Преодолеваем разрыв в области заблаговременных предупреждений вместе».
- День работников гидрометеорологической службы России
Этот профессиональный праздник был учрежден в 2008 году и приурочен к Всемирному метеорологическому дню. Специалисты гидрометеорологической службы занимаются мониторингом атмосферных и гидрологических процессов, обеспечивая точные прогнозы погоды и предупреждая о возможных природных катаклизмах.
- День Конституции Чеченской Республики
23 марта в Чеченской Республике отмечается День Конституции. Основной закон региона был принят на референдуме в этот день в 2003 году, в нем закреплен статус Чечни в составе Российской Федерации и основы политического и общественного устройства республики.
- Всемирный день медведя
Праздник был учрежден в 1992 году для того, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения медведей. Эти млекопитающие обитают на всех континентах планеты, кроме Австралии и Антарктиды, и многие их виды находятся под угрозой исчезновения. Медведи — одиночные животные, которым требуются большие пространства для жизни и охоты, однако места их обитания год от года сокращаются во многом по вине человека. Всемирный день медведя — повод задуматься о том, как можно помочь защитить этих животных.
Какие праздники отмечают 23 марта в других странах
Национальный день щенков — США. Этот праздник был учрежден в США в 2006 году с целью привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поощрить людей брать щенков из приютов. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку приютов и пропаганду ответственного отношения к домашним животным.
День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ — Белоруссия. В Белоруссии в четвертое воскресенье марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Этот профессиональный праздник подчеркивает значимость труда людей, обеспечивающих комфорт повседневной жизни граждан.
День польско-венгерской дружбы — Польша и Венгрия. Праздник был учрежден в 2007 году и символизирует многовековые дружеские отношения между двумя народами. В этот день проводятся культурные мероприятия, концерты и выставки, подчеркивающие общность исторических судеб и культурных связей Польши и Венгрии.
Церковные праздники 23 марта
- Неделя крестопоклонная
Третье воскресенье Великого поста называется Неделей крестопоклонной (в церковной традиции слово «неделя» употребляется в значении «воскресенье»). В этот день церковь предлагает верующим особое почитание Креста Господня, чтобы укрепить их духовные силы в середине поста. В субботу вечером на всенощном бдении Крест торжественно выносится на середину храма для поклонения, где остается до пятницы. Это служит напоминанием о жертве Христа и призывом к верующим нести свой жизненный крест с терпением и смирением.
- День памяти преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
Преподобный Никон, известный также как Никон Великий, был видным церковным деятелем XI века. Он был первым учеником и сподвижником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители, к которому пришел, уже будучи иереем. Никон постригал в монашество всех новоприходящих иноков, включая преподобного Феодосия Печерского. За пострижение любимцев великого князя Изяслава — преподобных Варлаама и Ефрема — святой Никон навлек на себя гнев правителя, но смело отказался убеждать пострижеников покинуть монастырь. Позднее он удалился в Тмутаракань, где основал монастырь во имя Пресвятой Богородицы. Вернувшись в Киево-Печерскую обитель, Никон был избран ее игуменом и много трудился для украшения монастыря иконами и мозаикой. Скончался в 1088 году и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония.
День памяти преподобной Анастасии Патрикии
Преподобная Анастасия жила в VI веке в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Рано овдовев, она решила посвятить свою жизнь Богу и тайно покинула столицу, отправившись в Александрию, где основала небольшой монастырь. Когда император Юстиниан, также овдовевший, решил жениться на Анастасии, она обратилась за помощью к авве Даниилу, который облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием-евнухом. В таком обличии она прожила в строгом затворе 28 лет, пока не скончалась в 567 или 568 году.
Народные праздники и приметы 23 марта
Василиса — вешней воды указательница
23 марта, в день когда православная церковь чтит память святой мученицы Василисы Коринфской, пострадавшей за христианскую веру в III веке, по народному календарю отмечается Василиса — вешней воды указательница. Считалось, что с этого дня зима окончательно отступает, и природа начинает пробуждаться. Святую Василису почитали как покровительницу талых вод, веря, что она наделяет их особой силой и памятью. Чтобы защитить дома и хозяйственные постройки от подтопления талой водой, люди молились святой Василисе и рыли специальные канавы для отвода воды.
В этот день хозяйки старались порадовать своих близких вкусной едой и выпечкой. Также считалось благоприятным провести генеральную уборку дома: зажигали лампаду или красную свечу, окуривали помещения и окропляли углы святой водой.
Приметы на Василису
- Синие облака на небе — к теплу и дождю.
- Холодный ветер — зима еще задержится.
- Гроза в этот день — к богатому урожаю.
- Прилет журавлей — к ранней и теплой весне.
Какие исторические события произошли 23 марта
- 1324 год — папа Римский Иоанн XXII официально отлучил от церкви императора Людовика (Людвига) Баварского, что стало важной вехой в длительном противостоянии между папством и императорской властью Священной Римской империи.
- 1841 год — в Лондоне фотограф Ричард Биэрд открыл первое в Европе профессиональное фотоателье. Это произошло спустя год после открытия аналогичного заведения американцем Александром Уолкоттом в Нью-Йорке. С этого момента фотография стала доступна широкой публике и начала превращаться в массовое искусство.
- 1876 год — русский инженер и изобретатель Павел Яблочков получил патент на электрическую лампочку, вошедшую в историю как «свеча Яблочкова».
- 1919 год — Бенито Муссолини в Милане основал Итальянский союз борьбы, что положило начало итальянскому фашизму. На митинге были озвучены основные принципы этого движения, ставшие основой для создания фашистского режима в Италии.
- 1956 год — Пакистан официально провозглашен первой в мире исламской республикой. Принятие новой конституции закрепило ислам как государственную религию, определив религиозный курс страны и ее роль в исламском мире.
- 1966 год — в Риме состоялась первая за последние 400 лет официальная встреча между папой Римским Павлом VI и архиепископом Кентерберийским Майклом Рамзи. Встреча стала важным шагом в экуменическом движении, направленном на сближение христианских конфессий.
- 2001 год — в южной части Тихого океана вблизи островов Фиджи была затоплена советская и российская орбитальная станция «Мир». Это событие завершило 15-летнюю историю ее успешного использования и ознаменовало конец целой эпохи космических исследований.
- 2019 год — столица Казахстана, город Астана, официально переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. 17 сентября 2022 года городу было возвращено прежнее название — Астана.
Дни рождения и юбилеи 23 марта
- В 1770 году родился граф Петр Толстой — русский военный деятель эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии. Он принимал активное участие в Отечественной войне 1812 года и зарубежных походах русской армии, отличившись в сражениях при Бородино и Лейпциге.
- В 1893 году родился Седрик Гиббонс — американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор. Он был одним из главных учредителей Американской киноакадемии и разработал дизайн статуэтки «Оскар». За свою карьеру Гиббонс получил 11 премий «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.
- В 1900 году родился Эрих Фромм — немецкий социолог, философ, психолог и психоаналитик. Он известен своими трудами по социальной психологии, философии и гуманистическому психоанализу. Его работы, такие как «Иметь или быть?» и «Искусство любить», оказали значительное влияние на гуманистическую психологию и философию XX века.
- В 1902 году родился Николай Волков (настоящая фамилия Агуров) — советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
- В 1904 году родилась Джоан Кроуфорд (настоящее имя Люсиль Фэй Лесюр) — американская киноактриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Ее карьера охватывала более пяти десятилетий, и она снялась в таких фильмах, как «Милдред Пирс» и «Что случилось с Бэби Джейн?».
- В 1905 году родился Борис Тенин — советский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.
- В 1910 году родился Акира Куросава — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он считается одним из величайших режиссеров в истории кино, его фильмы, такие как «Семь самураев» и «Расемон», получили мировое признание.
- В 1931 году родился Виктор Корчной — советский и швейцарский шахматист, гроссмейстер. Он был одним из сильнейших шахматистов мира, известен своим участием в матчах за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова. Скончался в 2016 году в возрасте 85 лет.
Кто отмечает день рождения
- 83 года исполняется Михаэлю Ханеке — австрийскому кинорежиссеру, сценаристу, лауреату премии «Оскар» и дважды лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Его работы, такие как «Белая лента» и «Любовь», известны своим глубоким психологизмом и исследованием человеческой природы.
- 57 лет исполняется Деймону Албарну — английскому рок-музыканту, фронтмену группы Blur и основателю проекта Gorillaz.
- 48 лет исполняется Максиму Маринину — российскому фигуристу (парное катание), олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира и пятикратному чемпиону Европы.
- 40 лет исполняется Марьяне Спивак — российской актрисе, получившей известность после главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
- 37 лет исполняется сэру Джейсону Кенни — британскому велогонщику, семикратному олимпийскому чемпиону. Он является одним из самых титулованных велосипедистов в истории Олимпийских игр.