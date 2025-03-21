В Калмыкии школьник совершил суицид после буллинга, а затем второй — свидетель издевательств

Банда подростков в Калмыкии довела до самоубийства 14-летнего молодого человека, уверена его мать. По ее словам, школьники глумились над ее сыном, избивали его и снимали все на видео, которое позже опубликовали в Сети. СК возбудил уголовное дело, в поле подозрения попал один из школьников. Он не пришел по вызову правоохранителей, а спустя несколько дней его также нашли мертвым. В истории с двумя погибшими детьми разбиралась «Газета.Ru».

Роковая ночевка

Жертвой буллинга стал 14-летний Андрей (имя изменено) из села Садового. Он был тихим и спокойным, участвовал в олимпиадах, его воспитанием занимались сестра и мама. Женщина работает санитаркой в местной больнице. Все шло своим чередом, но днем 10 марта ее сына не стало. По мнению родственников, причиной суицида стали травля и издевательства со стороны сверстников .

В ночь с 8 на 9 марта мама Андрея была на работе, школьника в это время избили у ворот собственного дома. Он пригласил в гости друга и девушку. Она не предупредила семью, куда пошла, и ее родственники забили тревогу. На поиски вызвались несколько подростков. Они пришли к дому Андрея, вызвали его на улицу и жестоко избили. В молодого человека плевали, на него мочились, об него вытирали ноги. Происходящее снимали на видео, которое опубликовали в Сети. Друг пытался вступиться за Андрея, но его тут же ударили.

«Кем ты себя считаешь? Ты ответственность брал на себя, что ты девочку брал туда-сюда погулять, домой к себе на ночевку? Ее мама, папа, сестра ищут, ты почему не сказал? Ты, когда шел, что мне сказал? Что ты терпила ******? Чего молчишь?» — обратился к пострадавшему один из нападавших.

Покончил жизнь самоубийством

На следующий день в школе Андрей снова встретился с одним из нападавших. По словам мамы одного из учеников школы, подростка опустили головой в унитаз и заставили целовать обувь обидчиков .

«После этого мальчик пришел домой и не знал, как ему дальше с этим позором жить, говорил, что теперь все его будут унижать. Ведь видео это по всей школе разлетелось. Он сказал другу, что хочет покончить с собой. Теперь парень себя винит, что не успел А. спасти, потому что не думал, что все зайдет так далеко», — рассказала женщина.

Мать и сестра погибшего потребовали привлечь к ответственности всех причастных к смерти. Они записали видеообращение и призвали предать дело огласке.

«Моего двоюродного брата довели до суицида унижением, травлей, избиением, оскорблением. Все это снимали, но после случившегося все видео из интернета были удалены. Есть фрагмент неполного видео, прислал мне неравнодушный человек. В действиях правоохранительных органов мы сомневаемся, так как выписку о смерти выдали без времени смерти», — заявила сестра Андрея.

Мама погибшего мальчика попросила наказать виновных. Она подтвердила, что события на попавшем в Сеть видео происходили в ночь с 8 на 9 марта.

«Дети пришли целенаправленно к Андрею, чтобы поиздеваться, заснять на видео и разослать по Сети в целях унижения ребенка. Причина этой травли — девушка погибшего. Всех, кто принимал участие, допросили и отпустили. Следствие топчется на месте. Что будет дальше, нам неизвестно», — отметила женщина.

«Никогда не ругались»

Андрей был хорошим, обыкновенным мальчиком, который ничем не отличался от других, рассказала «Газете.Ru» мать его одноклассника.

«Приветливый со всеми, что его затравливали в школе, обижали — такого не было. Он рос в неполной семье, его воспитывала мама сама, в силу обстоятельств у нее был врожденный дефект речи, она была ученицей коррекционной школы. Но Андрей — ребенок очень хороший <…> Я нахожусь в родительском комитете этого класса, дети в классе никогда не ругались между собой, детей я всех очень хорошо знаю, в школе очень строгая дисциплина», — объяснила она.

По ее словам, в компании напавших на Андрея были как его знакомые, так и выпускники после девятого класса.

«У Андрея возникла первая любовь с девочкой-одноклассницей, они сидели вместе за одной партой, чувства были взаимные, они ходили друг к другу в гости, учили вместе уроки. Вся эта трагедия приключилась в один день, когда он пригласил ее в гости на 8 Марта, как бы с ночевкой, и ее мама с сестрой устроили панику. Сестра пожаловалась своему другу, а он собрал уже эту компанию, он был старше всех. Я считаю, что вина все-таки больше лежит [на том], кто это организовал», — резюмировала собеседница «Газеты.Ru».

Второй суицид

После случившегося следователи начали опрашивать возможных причастных к травле погибшего мальчика. В число подозреваемых попал другой 14-летний подросток, Борис. Он не явился по вызову правоохранителей и бесследно исчез .

«Есть наказание за действие и за бездействие. Он считал себя безумно виноватым, что не защитил избитого. Он мне сказал: «Мам, мне надо было лечь на него и закрыть», — рассказала «Известиям» мама мальчика.

Она добавила, что ее ребенка «решили выставить виноватым» в случившемся. По ее словам, они с сыном успели обсудить произошедшее. Женщина уточнила, что Борис стоял в стороне, пока избивали Андрея. К тому же там «были еще девочки, которые снимали, но об этом никто не говорит».

Спустя несколько дней пропавшего подростка обнаружили мертвым.

«Ко мне поступила информация о том, что несовершеннолетний, которого разыскивали за причастность к инциденту в селе Садовое, найден мертвым. По информации правоохранительных органов, он совершил суицид. Утром 16 марта подросток покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для дачи показаний по трагическому случаю, произошедшему ранее », — сообщила детский омбудсмен Калмыкии Наталья Чужаева.

Подростки держали село в страхе

Об издевательствах над Андреем в селе заговорили только после смерти мальчика.

«Моя родственница работает соцпедагогом. После произошедшего при разговоре о случившемся она говорила, что Андрей был в ее группе. Он был очень веселым, открытым. Потом она ушла в декрет на три года, вернулась в 2023 году и мальчика не узнала: Андрей был совсем другим, взгляд стал потухшим. Сейчас слухи идут, что над ним уже давно издевались. Почему мама, школа, никто этого не видел? Очень жалко мальчишку», — отметила бывшая коллега матери Андрея.

Жители Садового рассказали, что банда подростков уже давно держала местных в страхе. Мама одного из учеников рассказала, что один из участников избиения Андрея — молодой человек Борис «ходит по школе как хозяин», якобы неоднократно приходил на занятия пьяным и «всех толкает».

По словам женщины, этот подросток и другие члены банды пытались напасть и на ее сына, однако его вовремя отбили отец и соседи.

«Неизвестно, чем бы все это могло закончиться. Они и на взрослых кидаются», — добавила местная жительница.

А вот мама Бори еще до его смерти выступила в защиту сына. Тогда она говорила «Регнуму», что Андрей покончил жизнь самоубийством из-за неумения драться и финансовых трудностей.

«Если бы моего пацана там толпой кто-нибудь шпыгнул бы, они бы по одному выловили обидчиков своих и так настучали бы! У нас есть секции: бокс, борьба, восточные единоборства. Почему не отдать ребенка туда, чтобы он за себя заступаться научился?» — добавила она.

Реакция общества

Администрация Сарпинского района призвала жителей доверять только проверенным источникам информации.

«На сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии Константин Антохов разъяснил ситуацию: «Ни в одном из них мы не видим признаков буллинга. В селе Садовое произошел конфликт, который был неправильно разрешен старшими товарищами», — сообщила пресс-служба администрации района.

На информацию о смерти подростка отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В селе Садовое 14-летний подросток покончил с собой, не выдержав травли и издевательств со стороны сверстников. Как выяснилось, недавно парня избили и сняли все на видео, которое распространилось в соцсетях. Не выдержав буллинга, молодой человек ушел из жизни. Его мать и сестра записали видеообращение, в котором рассказывают, что мальчика довели до этого отчаянного шага и просят правоохранительные органы принять меры», — предала она огласке дело.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Константину Антохову предоставить доклад о ходе расследования. Днем 21 марта он провел выездной прием жителей по сообщениям о фактах буллинга в образовательных учреждениях Сарпинского района. Правоохранители призвали всех, кто обладает информацией о случаях травли, не оставаться в стороне и обратиться к ним .

Утром 22 марта в селе Садовое архиепископ Юстиниан совершит литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

«Правящий архиерей пригласил к общей молитве жителей района в связи последними трагическими событиями — смертью двух учеников школы №2 села Садовое», — сообщила пресс-служба Сарпинского района.

Чиновники выразили соболезнования семьям, родственникам и близким погибших.