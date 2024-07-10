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Депутат Госдумы призвал запретить турецкие сериалы в России

Депутат Виталий Милонов заявил, что нужно запретить турецкие сериалы в России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о необходимости запрета турецких сериалов.

Милонов назвал турецкие проекты «белибердой полнейшей». По его мнению, в подобных сериалах показывают жизнь, которая не соответствует действительности.

«Все эти пожиратели наташ, которые вдруг… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился политик.

Как считает Милонов, люди, смотрящие такие картины, думают, что в Турции все так и есть. Депутат уверен, что у женщин якобы создается ложный образ идеального мужчины. По его мнению, в Турции мужчины будут «лупить их палками».

«Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придет его мамаша турецкая и скажет: все, ты нам больше не невестка, поехала назад. И детей не отдадут», — заявил депутат.

Милонов сравнил образ турецкого мужчины в сериалах с рахат-лукумом. Он считает, что образ «невкусный и очень сладкий».

«Там все неправда. Турки готовить, по большому счету, сладости никогда не умели, у них сильный перебор с сахаром. Так и в кино», — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что звезда «Великолепного века» приедет в Россию с гастролями.

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