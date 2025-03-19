Креативный экспорт. Как Россия продвигает творческие индустрии за рубежом

Китайский фарфор и французская мода, аргентинское танго и бразильский карнавал, узбекский плов и иранские ковры, японские аниме и корейские дорамы — это все яркие примеры успеха креативных индустрий, ставших визитной карточкой стран. Сегодня многие государства стремятся развивать и поддерживать проекты такого рода, чтобы повысить свою привлекательность в глазах иностранцев, узнаваемость своих брендов. Немало сделано в этом направлении и в России.

Россия — бескрайнее поле возможностей для развития креативных индустрий. Наша самобытная культура, традиционные религии, богатый язык и глубокие национальные традиции, помноженные на творческий потенциал, имеют все шансы на преобразование в продукты и проекты креативной экономики.

Работа на имидж

Креативную экономику как отдельный сектор начали выделять всего четверть века назад. Она объединяет виды деятельности, которые построены на творческом и интеллектуальном труде: искусство и литературу, кулинарию и моду, архитектуру и дизайн, театр, кино, шоу-бизнес, рекламу, медиа, ремесла, инновационные технологии. От других секторов экономики креативные индустрии отличает важная особенность: они формируют образ страны, знакомят с ее культурой и ценностями, прививают интерес к ней за рубежом.

Сегодня сотрудничество в этой сфере стало новой точкой роста для межгосударственный кооперации. Поэтому во многих странах поддерживают креативные индустрии как один из драйверов роста экономики и важный аспект для создания позитивного имиджа страны в глазах иностранных туристов, инвесторов и бизнеса.

Чтобы реализовать огромный экспортный потенциал российской креативной экономики, на государственном уровне разработаны стимулы и меры поддержки, которые помогут усилить позиции страны на глобальном рынке.

Проводником государственных инициатив выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ) как проектный офис президента РФ, который объединяет усилия общества, государства и бизнеса. АСИ генерирует изменения как в России, так и на мировой арене, определяет и прогнозирует тренды, выстраивает системное сотрудничество с отраслевыми игроками, объединяет экспертов и создает профессиональные сообщества.

Одним из ключевых шагов по продвижению на экспорт креативных индустрий стало определение проектов, способных послужить визитной карточкой России.

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Целевая поддержка

Для поддержки креативного экспорта страны и мегаполисы организуют специальные деловые миссии, образовательные проекты, культурные обмены и международные мероприятия по приоритетным направлениям.

Например, в Японии государственная программа Cool Japan продвигает на экспорт национальные культурные феномены — мангу, аниме, традиционную кухню и модные бренды. В Южной Корее агентство KOCCA с помощью государственных дотаций продвигает на международный уровень производителей кино, анимационных фильмов, компьютерных игр и музыкальных проектов, расширяя влияние страны в мире развлечений и цифровых технологий.

Развитием креативных индустрий целенаправленно занимаются мировые столицы. Одни выбирают приоритетами развития в креативном секторе моду, кино, искусственный интеллект и видеоигры, другие делают ставку на поддержку инновационных стартапов и малых предприятий.

Россия: новые возможности

В середине 2023 года на базе Агентства стратегических инициатив был создан Центр развития креативной экономики. Одной из его задач стало развитие инструментов господдержки российского креативного экспорта. Недавно центр заключил рамочное соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ), чтобы в рамках его программ, бизнес-миссий и мероприятий целенаправленно продвигать креативные проекты на международный уровень.

Это особенно актуально сейчас, когда расширяются перспективы сотрудничества с дружественными странами и выходы на новые рынки в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в Латинской Америке.

По данным Росстата, в России вклад креативного сектора в ВВП в 2023 году составил 3,5% ВВП. В Италии, которая занимает первое место по доле креативного сектора, этот показатель составляет 6,1%, в Великобритании — 5,8%, а среднемировой уровень — 3%.

«Экспорт российской продукции в сфере культуры и отдыха по итогам 10 месяцев 2024 года составил 156 млн долларов, — сообщил Никита Гусаков, старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ). — По данным министерства экономического развития РФ, это почти на 10% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Однако этот показатель не включает в себя экспорт продукции таких индустрий, как геймдев, музыка, реклама и маркетинг, а также услуги в области архитектуры и дизайна».

Развитие цифровых платформ, сотрудничество с азиатскими и арабскими стриминговыми сервисами, в кино и медиа уже сейчас открывают российским компаниям новые возможности для распространения контента.

«Чтобы российские креативные индустрии могли успешно конкурировать на мировом рынке, необходимо выстроить комплексный подход, включающий поддержку внутри страны и эффективное продвижение за ее пределами, — подчеркнула Екатерина Черкес-заде, директор профильного центра АСИ. — Развитие экспортного потенциала требует создания устойчивой экосистемы, способной не только генерировать качественный контент и продукты, но и обеспечивать им выход на международные площадки. Учитывая мировой опыт, можно выделить несколько ключевых направлений, которые помогут России укрепить свои позиции в глобальном креативном секторе».

По ее словам, к областям с наибольшим экспортным потенциалом относятся кино и сериалы, медиа и СМИ, музыка и игровая разработка.

«В числе шагов, которые предпринимаются сейчас для развития креативного сообщества и создания необходимых условий для работы на региональном и федеральном уровнях, необходимо назвать появление креативных кластеров, ИТ-центров, обучающих программ, — это начало для движения в сторону формирования экспортоориентированных конкурентных креативных продуктов, — указал Гусаков. — Следующая системная задача, которая стоит перед креативным сообществом и государством, – это популяризация, знакомство и продвижение продуктов и услуг российских креативщиков за рубежом. Причем это знакомство должно осуществляться как на уровне выстраивания деловых контактов, так и на уровне конечного потребителя».

Стратегическая задача

Важная черта креативной экономики заключается в том, что развитие успешных проектов не требует природных ресурсов и масштабных вложений. Поэтому успешные проекты можно создавать в любых местах, в том числе вдали от мегаполисов. Это доказывают успешные региональные проекты.

В феврале вступил в силу Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Министерство экономического развития России работает над нормативной обвязкой, где ключевым документом должна стать стратегия — она находится на стадии обсуждения с экспертным и отраслевым сообществом. По словам министра, важно не просто получить приказы, а направить внимание, в том числе на международные проекты.

«В результате этой работы мы должны получить не только набор приказов и постановлений, — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников. — Я бы хотел, чтобы мы вышли на конкретные крупные международные проекты с описанием понятного результата, готового продукта».

«Прекрасный пример — это российская анимация, которая уже зарекомендовала себя на международных рынках, — добавил Никита Гусаков. — В текущих условиях анимация становится ключевым драйвером экспорта аудиовизуальной продукции — ее доля в кассовых сборах российского контента в зарубежном кинопрокате составляет более половины».

Один из самых показательных примеров — анимационная студия «Мечталет» из Хабаровска. Она была основана в 2018 году и уже в 2020 году заявила о себе на всю страну, когда ее сериал «Спина к спине» появился на российских стриминговых платформах и телеканалах.

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В 2023 году в прокат вышел второй сезон сериала. В этом году студия выпускает в прокат сериал «Зверомикс», на следующий год запланирована премьера полнометражного приключенческого фильма об исследователе Дальнего Востока «Невельский». Мультфильмы хабаровской студии объединяют в себе элементы западной и восточной культуры и легко нашли путь в Азию. Сериал «Спина к спине» вскоре после выхода был куплен для показа в Казахстане и Китае. Благодаря государственной поддержке «Мечталет» представил свои проекты на крупнейших отраслевых мероприятиях, таких как MIPCOM, Dubai International Content Market.

Заинтересованность в проектах хабаровских мультипликаторов проявили дистрибьюторы из Саудовской Аравии, Омана, Турции, Туниса, Индии, Малайзии и Узбекистана.

По словам Гусакова, Российский экспортный центр реализует программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России». В рамках программы проводятся одноименные фестивали-ярмарки, включающие интеграцию креативных отраслей, которые пока не имеют профильных мер государственной поддержки.

«Мы видим, как хорошо это воспринимается зарубежными партнерами, — поделился представитель РЭЦ. — Креативные индустрии определенно нуждаются в похожих программах, самое главное — мы видим желание и запрос от индустрий на такие форматы продвижения».

Первые ласточки

Одними из первых шагов центра стало налаживание партнерства с Узбекистаном и Казахстаном. В 2024 году был подписан меморандум о сотрудничестве с Агентством стратегических реформ и Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

В конце прошлого года на церемонии вручения Национальной кинопремии «Олтин хумо-2024» был заключен меморандум о сотрудничестве в кинопроизводстве между российской компанией «Кей Ди Студиос», Агентством кинематографии Узбекистана и киноконцерном «Узбекфильм» при поддержке АСИ и РЭЦ. По словам Евгения Мелентьева, генерального продюсера «Кей Ди Студиос», это откроет новые возможности для выхода на мировые рынки и работы со странами БРИКС.

В начале 2025 года в рамках Bangkok Design Week был подписан меморандум о сотрудничестве с Агентством креативной экономики Таиланда (CEA). Этот документ заложил основу для совместных инициатив в сфере предпринимательства и развития проектов в креативных отраслях. 1 января Таиланд официально присоединился к БРИКС в качестве партнера, подписание можно считать началом системного партнерства со странами объединения.

«Интересен опыт Таиланда в создании креативных кластеров: на данный момент 33 региона страны входят в Сеть креативных районов (THAILAND CREATIVE DISTRICT NETWORK) и развиваются в различных областях креативной экономики, — рассказала Екатерина Черкес-заде. — Это позволяет наладить взаимодействие не только на уровне бизнеса, но и между российскими регионами, так как подход схож с российским Региональным стандартом, разработанным Центром развития креативной экономики. Такое сотрудничество открывает новые возможности для работы с отдельными кластерами по конкретным индустриям».

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Необходимые условия

Новые рынки — это всегда новые риски. Чтобы ускорить рост экспорта продукции креативного сектора, российским компаниям необходима эффективная юридическая защита их интеллектуальной собственности за рубежом. Это особенно важно в сферах, где высоки риски плагиата, нелегального распространения и нарушения авторских прав, — кино, дизайне, IT, музыке и литературных произведениях. Также российским компаниям необходима поддержка в преодолении бюрократических барьеров при регистрации за рубежом авторских прав, патентов и товарных знаков. Для решения этих задач АСИ предлагает создать специализированные юридические центры по интеллектуальной собственности как в России, так и за рубежом.

Также важно разработать надежные способы расчетов и удобные механизмы для международных сделок. В рамках господдержки креативных стартапов помогла бы система специальных экспортных кредитов и субсидий, считают в АСИ. Кроме того, нужны программы поддержки малого и среднего бизнеса для получения инвестиций на развитие и продвижение креативной продукции за рубеж.

Для выхода на международные рынки российским креативным компаниям необходима инфраструктура — производственные площадки, логистические цепочки, обеспечивающие поставки продукции и услуг, форумы для продвижения товаров и услуг, акселераторы. Особую роль для увеличения объема креативного экспорта играет развитие цифровых платформ, которые служат каналами экспорта для программного обеспечения и цифрового контента — компьютерных игр, музыки, фильмов, анимационных продуктов, стриминговых сервисов, продуктов цифрового дизайна. АСИ планирует поддерживать создание и развитие отечественных площадок, которые помогли бы распространять цифровой контент и интегрировать его в международные экосистемы.

Обучить креативу

Развитие креативной экономики во многом зависит от качества профессионального обучения. А для продвижения экспорта в этой сфере нужны образовательные программы, которые учитывают международные стандарты и требования в области дизайна, кино, анимации, цифровых технологий, музыки и других творческих направлений. Важную роль при этом играют обмен студентами и стажировки в зарубежных креативных центрах.

«В 2019 году мы начали активно сотрудничать с университетами Китая, Индии, Сингапура, у них есть чему поучиться, — поделилась Мария Ситковская, директор университета креативных индустрий Universal University. — Например, Голливуд много лет делает всю компьютерную графику блокбастеров в Индии. В Японии и Индии отличные школы архитектуры, ОАЭ впечатляет новыми технологиями Smart City. Недавно организовали обмен онлайн-лекциями для студентов российской архитектурной школы МАРШ и факультета архитектуры Университета Чулалонгкорн в Таиланде».

Стоит заметить, что российский рынок дизайн-услуг стабильно развивается шестой год, с 2019 года он вырос на 20%, в том числе за счет выхода отечественных компаний на новые рынки, прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока. Высокий спрос на качественные архитектурные и интерьерные решения отличает такие страны GCC, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман.

Успешно выходит на международный рынок московское архитектурное бюро IND, уверенно конкурируя с мировыми лидерами. Бюро уже открыло офисы в Дубае и Ташкенте. В регионе GCC за два года IND реализовало 20 проектов в сфере архитектуры, дизайна интерьеров и мастерпланирования. «В международных тендерах на арабском рынке ключевым фактором выступают сроки реализации проектов, — рассказал Амир Идиатулин, генеральный директор бюро IND. — Западные архитектурные бюро часто перегружены и не всегда способны выдерживать высокий темп, который задают заказчики. В этом отношении IND обладает преимуществом, так как российские специалисты привыкли к интенсивной работе».

Одним из эффективных инструментов продвижения услуг для IND стали мероприятия при поддержке АСИ: в 2024 году студия участвовала в организованной бизнес-миссии РЭЦ в Дубае, благодаря которому удалось наладить контакты с местными чиновниками, что немаловажно для развития деятельности в регионе.

«Архитектура имеет огромный потенциал для экспорта на зарубежные рынки, наши услуги конкурентоспособны по цене, но мало знакомы зарубежным партнерам, — пояснил Никита Гусаков. — Лучшей практикой для масштабирования услуг в сфере архитектуры и урбанистики является участие в международных конкурсах и престижных международных рейтингах».

Та самая мягкая сила

Мировая практика показывает, что страны, которые активно продвигают свою культуру через фильмы, музыку, анимацию и искусство, получают не только экономическую, но и имиджевую выгоду. Это явление давно получило название «культурной дипломатии» или «мягкой силы». Например, сегодня отечественные мультфильмы делают для имиджа страны не меньше, чем прославленный русский балет.

«У наших героев очень большой потенциал на зарубежном рынке, это правда, — отметила Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино. — Отечественная анимация отличается высоким уровнем производства, выразительными персонажами, динамичной драматургией и качеством рассказываемой истории. За рубежом широко известны российские проекты «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» компании ЦТВ , «Смешарики» и «Фиксики» от ГК «Рики», «Лунтик» от кинокомпании СТВ, «Белка и Стрелка» студии «КиноАтис», полнометражная франшиза «Снежной королевы» анимационной студии «Воронеж», «Три кота» от СТС Медиа, новые проекты «Союзмультфильма», и это далеко не полный список».

Сегодня проекты «Союзмультфильма» присутствуют на ключевых стриминговых платформах Китая, обсуждается большой совместный проект студии с крупнейшим медиахолдингом Китая CCTV, у которого есть собственный детский канал CCTV Kids.

Для России важно развивать не только свои цифровые платформы, но и собственные международные фестивали, театральные и музыкальные проекты, которые смогут привлечь внимание к российскому культурному продукту, отмечают в АСИ.

Подготовить итоговый драфт стратегии развития креативной экономики до 2030 года к маю 2025 года поручил Максим Решетников.