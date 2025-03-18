«Не наши проблемы»: на Урале осудили полицейских, наблюдавших за убийством африканца

В Екатеринбурге суд приговорил к принудительным работам экс-инспекторов ГИБДД, которые не вмешались в потасовку с участием аспиранта из Габона — иностранец погиб. Убийство произошло в августе 2023 года. Спустя несколько месяцев появились кадры, на которых эти полицейские обсуждают драку сидя в машине, не вмешиваются в происходящее, шутят и смеются.

Суд в Екатеринбурге приговорил к принудительным работам на 3 года и 5 месяцев двух бывших сотрудников ГИБДД, которые не предотвратили убийство аспиранта Уральского федерального университета из Габона — Франсуа Нджелассили.

Экс-полицейские были признаны виновными по 2-й части статьи 293 УК РФ: халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

«Ленинский районный суд г. Екатеринбург назначил виновным наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы каждому. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд постановил заменить наказание в виде лишения свободы на 3 года 5 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года», — говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.

Бывшие полицейские частично признали вину. Их уволили еще в ноябре 2023 года. Кроме того, по итогам служебной проверки, к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре непосредственных руководителя.

Смертельный конфликт

Франсуа Нджелассили окончил бакалавриат и магистратуру Института экономики и управления УрФУ, а также обучался на втором курсе аспирантуры на кафедре экономики и природопользования. В 2019 году он получил звание «Иностранный студент года».

Нджелассили погиб 18 августа 2023 года. В «Бургер Кинге» он поссорился с одним из посетителей, как сообщает «КП-Екатеринбург», конфликт произошел из-за девушки. Нджелассили ударили ножом. От полученных ранений мужчина скончался в машине скорой помощи.

Позднее стало известно, что недалеко от места происшествия находилась патрульная машина с двумя инспекторами ГИБДД. Е1 опубликовало видео из машины, на котором инспекторы обсуждают происходящее.

На нем видно, что находящиеся в машине полицейские почти пять минут наблюдали за дракой, при этом шутили и грубо высказывались в отношении очевидцев, которые пытались привлечь их внимание.

«Да не надо ничего разгонять. Ты че, это не наши проблемы <...> Ты че, там один на один, а не толпа на толпу», — говорит на записи один из инспекторов ГИБДД.

Очевидцы несколько раз просили полицейских вмешаться, однако вышли из машины они уже только после того, как аспирант был убит.

После гибели Нджелассили, дело об убийстве было возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга Даниила Фомина. В сентябре 2024 года его осудили на восемь лет колонии строгого режима. Фомин свою вину не признал. Отец мужчины утверждает, что это была самооборона.