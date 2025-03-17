Ученые на базе в Антарктиде попросили о помощи. Их коллега угрожает им расправой

У персонала южноафриканской базы в Антарктиде начались неожиданные проблемы, из-за которых им пришлось воззвать о помощи. Один из ученых подверг сексуальному насилию коллегу, а также стал угрожать убийством другим. Участники экспедиции восприняли происшествие всерьез и прислали властям ЮАР электронное письмо с просьбой о помощи — они не чувствуют себя в безопасности и опасаются за собственную жизнь. Однако эвакуировать их, скорее всего, не удастся еще 10 месяцев.

На изолированной базе SANAE IV в Антарктиде одного из 10 членов исследовательской команды обвинили в психической нестабильности и склонности к насилию, пишет южноафриканская газета Sunday Times. Группа ученых направила властям своей страны электронное письмо с просьбой о спасении.

В письме, которое цитирует издание, говорится, что

поведение одного из участников экспедиции «достигло уровня, который вызывает серьезное беспокойство» — в частности, он совершил физическое насилие в отношении коллеги.

Помимо этого, нарушитель спокойствия угрожал убить одного из ученых, «создавал атмосферу страха и запугивания». Автор письма сообщил, что он «сильно беспокоится о своей безопасности, постоянно задаваясь вопросом о том, кто станет следующей жертвой».

Британская газета The Daily Mail утверждает, что речь идет о сексуальном насилии. Из контекста следует, что жертвой стала женщина.

В ответ на запрос журналистов министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж, чей департамент управляет антарктической программой страны, подтвердил, что нападение было и он «рассматривает варианты» реагирования, — не предоставив подробностей.

Британское издание The Guardian приводит слова министра, согласно которым «вмешательство уже осуществляется», а «человек, напавший на руководителя группы, раскаивается и добровольно прошел психологическую экспертизу». Причиной конфликта, по его словам, стал «спор из-за задачи, которую руководитель группы хотел выполнить». Она «зависела от погодных условий и требовала изменения графика».

The Daily Mail со ссылкой на министра уточняет, что «между руководителем группы и этим человеком произошла словесная перепалка, которая затем обострилась, и этот человек напал на руководителя физически».

При этом в публикации отмечается, что находящуюся на изолированной во льдах станции команду не удастся эвакуировать до декабря из-за льдов и сильных штормов в море.

Среднесуточная температура за пределами расположенной в ледяной пустыне станции SANAE IV составляет минус 23°С. Примерно в 220 км к северо-западу от южноафриканской станции находится немецкая база Ноймайер III, а в 190 км к юго-востоку — норвежская база Тролль. В условиях Антарктиды они, скорее всего, не смогут оказать какую-либо помощь южноафриканским коллегам.

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Что известно о базе SANAE IV

Южноафриканская база SANAE IV открыта в 1997 году и расположена на скальной породе в западной части хребта Альманна на Земле Королевы Мод, примерно в 80 километрах от берега континента. Местность полностью окружена ледяным покровом.

База представляет собой конструкцию на металлических сваях, состоящую из трех соединенных двухэтажных модулей размером 45 на 15 метров. В них находятся жилые помещения, лаборатории, дизельные генераторы, склады запасами топлива, еды и иных необходимых припасов. Внутри поддерживается постоянная температура на уровне 18-20°С. Во время антарктического лета персонал станции составляет 80-100 человек, зимой сокращается до 10-15 человек. С марта по декабрь зимовочная группа остается на базе в полной изоляции от внешнего мира.

Исследования проводятся круглый год и в основном касаются физических наук. Летом к ним добавляются работы по геологии, геоморфологии, биологии, океанографии и другим научным дисциплинам.

Это не первый случай, когда одна из южноафриканских антарктических экспедиций оказалась в центре общественного скандала. В 2017 году член исследовательской группы с другой станции, расположенной на острове Марион, разрубил ноутбук коллеги топором. Выяснилось, что он расстроился после того, как женщина, с которой он встречался, отвергла предложение руки и сердца.