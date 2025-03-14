В Госдуме оспорили повышение штрафов ПДД. Почти сто депутатов обратились в Конституционный суд

Депутаты Госдумы направили запрос в Конституционный суд с требованием проверить законность повышения штрафов за нарушение ПДД. В обращении, подписанном 97 парламентариями, утверждается, что поправки были приняты с нарушением законодательной процедуры и могут привести к росту коррупции.

Группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд (КС) с требованием проверить конституционность закона, увеличившего штрафы за нарушение ПДД. Среди подписантов 57 депутатов от КПРФ, 28 от «Справедливой России», 10 от ЛДПР, один представитель «Новых людей» (Алексей Плякин) и внефракционный депутат Оксана Дмитриева. Интересы заявителей в суде будут представлять Юрий Синельщиков (КПРФ), Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и Иван Сухарев (ЛДПР).

Документ есть в распоряжении «Ведомостей», КС его пока не зарегистрировал.

Поправки в КоАП, увеличивающие штрафы, были приняты в декабре 2024 года и вступили в силу с 1 января 2025 года. Они были добавлены ко второму чтению законопроекта парламента Кабардино-Балкарии, который изначально касался штрафов за повторную езду без ОСАГО. В результате:

штрафы за превышение скорости выросли с 500–5000 руб. до 750–7500 руб.;



льготный срок оплаты штрафов увеличился с 20 до 30 дней, но скидка при быстрой оплате снижена с 50 до 25%;



ужесточены санкции за проезд на красный свет, игнорирование ремня безопасности и другие нарушения.

Разработчики поправок обосновали их необходимость снижением количества ДТП. Однако депутаты, обратившиеся в КС, считают, что изменения не соответствуют принципам Конституции и могут привести к негативным последствиям.

По мнению заявителей, повышение штрафов нарушает конституционные принципы, поскольку меры административной ответственности должны основываться на объективных данных.

Они ссылаются на позицию Минюста, который ранее заявлял, что механическое увеличение санкций не обязательно снижает количество нарушений, а чрезмерные штрафы могут затруднить их оплату.

Депутаты также приводят статистику: число ДТП в России сократилось с 233 809 в 2007 году до 132 037 в 2024 году; количество преступлений, связанных с мелким взяточничеством в ГИБДД, также уменьшилось: в 2022 году — 1134 случая, в 2023-м — 939 (-17,2%), в 2024-м — 807 (-14,1%).

Парламентарии опасаются, что повышение штрафов приведет к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД, так как водители будут стремиться избежать административной ответственности неофициальными способами.

Адвокат Максим Сикач, участвовавший в подготовке обращения, указывает, что законопроект о штрафах ко второму чтению был значительно изменен, что противоречит законодательному процессу.

Полпред правительства в КС Михаил Барщевский заявил «Ведомостям», что закон был принят с соблюдением всех процедур. Он отметил, что снижение аварийности в последние годы стало результатом комплексных мер, включая ужесточение ответственности за ПДД.

Теперь Конституционному суду предстоит рассмотреть запрос депутатов и вынести окончательное решение. Если суд поддержит аргументы заявителей, закон может быть признан неконституционным, а его положения — пересмотрены. В противном случае новые штрафные санкции останутся в силе.